Отсыпка: если участок не идеально ровный

Общие принципы исправления рельефа участка

Земельный участок вашей мечты может быть и с изъянами. Довольно распространенный случай — когда он находится в идеальном месте, рядом прекрасный лес, в шаговой доступности мама и речка, и достался он вам за сущие копейки. Но вот рельеф участка, мягко говоря, заковыристый. Через него идет небольшой, скромный овражек, на котором очень сложно хоть что-нибудь построить. Или весь участок неуловимо идет вниз, под уклон. Или на нем вообще чередуются кочки и холмики. Выход есть, всё не безнадежно. В этом случае можно сделать отсыпку участка. Конечно, это обойдется недешево, но в некоторых случаях это единственный вариант развития событий.

Когда придется делать отсыпку

Есть много случаев, когда качество участка можно заметно исправить с помощью этой трудоемкой и недешевой, но эффективной процедуры. Правда, есть одно “но”: перед тем, как делать отсыпку, даже в случаях, когда она, казалось бы, “показана”, надо провести работы по изучению геологии. Топографическая съемка покажет, каким будет объем работ по выравниванию, а “геология” определит, как высоко подходят грунтовые воды и какой состав почвы. В общем, план отсыпки определяется исходя из предварительного изучения участка. А вот общий список случаев, когда отсыпка вам, скорее всего, очень даже показана.

Участок ровный, хороший, но полностью “сидит” в низине — и соседи, и дорога находятся выше. Лучше такой участок “поднять” — иначе вся поверхностная ливневка имеет шанс собираться на вашем участке. Впрочем, если вы планируете разводить рис или лягушачью ферму — оставьте все как есть.

По вашему участку разбросан крупногабаритный строительный мусор. К примеру, если вы купили старый домик на шести сотках, разобрали его, но так просто покидать вас он не хочет и теперь встречается по всему участку — то в виде груды камней из фундамента, то в образе доски с гвоздями. В ряде случаев дешевле и проще убрать весь этот мусор и утилизировать его, но иногда его слишком много. И тогда его удобнее будет распределить равномерно и засыпать от греха подальше.

На участке есть настоящее болотце. Опять же, поклонникам живых экосистем оно, может быть, и понравится. Если у вас достаточно средств и энтузиазма — из болота можно сделать очаровательный пруд. Но если вы просто хотите построить дом, иметь возможность сидеть на веранде без сопровождения лягушек и комаров, разводить морковку — заболоченный участок надо засыпать.

Фото: taxi-pesok.ru

Участок похож на “стиральную доску”. Он весь то вздымается, то опускается. В этом случае без отсыпки построиться будет вообще проблематично. А значит, такие участки надо выравнивать.

Участок равномерно наклонен. В этом случае, теоретически, можно строиться, но на обустройство фундамента и на проектирование дома придется изрядно потратиться. Отсыпка и выравнивание (хотя бы той площадки, на которой потом встанет дом), возможно, обойдется дешевле.

Как подготовить участок под отсыпку

Сначала надо убрать мусор и вырубить всю растительность, которую не хотите сохранять.

Есть два типа отсыпки: поверхностная (когда песок, грунт или щебень насыпаются прямо поверх участка) и с выемкой почвы. Во втором случае на участке снимается почва (плодородный слой земли), а потом, когда все будет подсыпано, она возвращается обратно. Обычно специалисты предлагают срезать почву и отсыпать участок с выемкой, особенно если планируются глубокие работы.

Третьим шагом изучите, что находится под почвой. Если там тонкий слой глины — лучше вывезти ее, потому что она не пропускает воду и участок заболачивается. Если глинистая подушка толстая — организуйте дренаж. Если перед вами песок — все прекрасно, можно работать дальше.

Фото: красивый-участок.рф

Не забудьте организовать подпорную стенку (как правило, она представляет собой бетонную ленту по периметру отсыпаемого участка, на 10 — 15 см выше отсыпки) чтобы отсыпка не уползла к соседям. Правда, если ваша цель — “поднять” свой участок до уровня соседей — подпорная стенка не нужна (даже если на этом настаивают строители): материал отсыпки просто физически никуда не сможет деться.

Что сыпать будем?

Что будем сыпать — зависит от того, на сколько вы хотите поднять участок. Если надо отсыпать до 40 см — докупите просто необходимый объем плодородного слоя почвы и разровняйте по участку. В этом случае нет смысла в перемещении грунта, слишком уж незначительна задача. Первичный расчет количества отсыпаемого материала делается просто: например, вам надо отсыпать 300 квадратных метров толщиной в 30 см. В этом случае вам нужно получить значение заполняемого объема. Поскольку объем, по учебникам геометрии, определяется как длина умноженная на ширину и высоту, а площадь — это как раз и есть произведение длины и ширины, то вам нужно площадь умножить на высоту отсыпки. Получим 9 кубометров почвы. И не забываем, что после отсыпки слой осядет примерно на треть, так что рассчитывать нужно с запасом.

Если вас ждет от 50 см отсыпки — действовать надо слоями. Каждый рассчитывается ровно таким же образом, как описано выше: площадь засыпаемого участка умножается на высоту слоя и делается поправка на коэффициент усадки.

Первым слоем специалисты советуют подсыпать ровно тот же тип грунта, который есть на участке. Например, если после выемки почвы и глины вы видите супесь — лучше всего первым слоем отсыпать супесь. Таким образом образуется связь между «родным» грунтом и подсыпкой. Следом можно “положить” крупный кирпичный или бетонный бой — что найдете. Потом — вторичный щебень (гранулированный материал, для которого дробятся строительные отходы). В зависимости от того, сколько еще надо досыпать, используйте песок или песчано-гравийную смесь. Суть в следующем: в получившемся “бутерброде” каждая последующая фракция мельче предыдущей. Она заполняет пустоты в предыдущем слое и таким образом укрепляет весь “пирог”. Каждый слой надо утрамбовывать. А в идеале, стоит подождать, пока каждый отсыпаемый слой осядет (недели две).

Фото: красивый-участок.рф

Если вы вынимаете неблагоприятную почву под дом и планируется делать отсыпку под него же — первым слоем лучше насыпать песок, который станет частью дренажной системы.

Лайфхак: если собираетесь отсыпать участок, прогуляйтесь по окрестностям и поищите, нет ли поблизости крупномасштабных земляных работ. Возможно, кто-то неподалеку строит жилой комплекс или, к примеру, здание сельского клуба и уже вырыл котлован под фундамент. Тогда этот “кто-то” вряд ли откажет вам в любезности привезти на ваш участок немного грунта для отсыпки — ему его все равно теперь утилизировать.



После отсыпки нужно дать участку отстояться — сразу начинать строительство нельзя. В зависимости от того, какие работы планируются на участке и какой тип отсыпки был использован, ожидание продлится до нескольких месяцев. И строить на отсыпанном грунте (если речь идет о серьезной глубине) можно не все. Об этом и о многочисленных нюансах отсыпки мы поговорим в следующих статьях.

