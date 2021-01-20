Юлия Рутберг: «Меня называют мерзавкой, но я разная»

Актриса представила в Казани программу «13 вопросов к Ахматовой»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарской филармонии прошел творческий вечер Юлии Рутберг. Российская актриса театра и кино назвала гастроли в Казани и выступление в Тольятти днем ранее «побегом из Шоушенка» — это была ее первая творческая поездка после длительной изоляции, которая началась еще в феврале прошлого года. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«К Ахматовой за радостью не идут»

Юлия Рутберг представила казанцам музыкально-поэтическую программу «13 вопросов к Ахматовой» и призналась, что очень волнуется пред зрителем. Но не потому, что отвыкла. Особая энергетика зала, долгожданная встреча с «красавицей Казанью» и тесная связь с творчеством русского поэта — все это заставляло низкий бархатный голос Юлии Рутберг дрожать, чтобы снова зазвучать с надрывом, слезами горя или торжества.

— К Ахматовой за радостью не идут, — произнесла во время выступления актриса.



Эти слова были особенно актуальны во время чтения стихов «У Бога мертвых нет».

Рутберг сказала, что сегодня они особенно созвучны ей — так много близких, творческих и великих людей унес за последнее время коварный вирус.

Юлия Рутберг представила казанцам музыкально-поэтическую программу «13 вопросов к Ахматовой»

Народная артистка России родилась в театрально-музыкальной семье. Поступив в ГИТИС после музыкальной школы при Академии имени Гнесиных, она все же решила изменить вектор приложения творческой энергии и ушла в Щукинское училище. Более 30 лет она служит в театре имени Вахтангова, при этом сыграла в десятках кинофильмах и сериалах. По признанию Юлии Рутберг, многие роли были для нее знаковыми, не случайными.

Так, еще до создания авторской программы «13 вопросов к Ахматовой», она сыграла эту великую женщину-поэта в сериале «Анна Герман»:

— Перевоплотиться было легко, я сыграла на самом деле на геометрии. Попросила снять меня на пробах в профиль, предварительно сделала прическу с челкой в стиле Ахматовой, плюс платье, поворот головы. И я просто низким голосом читала ее стихи, получилось очень убедительно, и меня взяли. Вообще, с творчеством поэта я познакомилась еще в школе, но более осознанно я сблизилась с ее стихами позже, в училище. Моим выпускным «актом», с которым я вышла из училища, стал «Реквием» Ахматовой, — призналась Рутберг корреспонденту «Реального времени».

Рутберг пресекает всякие разговоры о ней самой, с удовольствием говоря о своих героях и образах, воплощенных на экране

Женщина-контрабас

Интересно, что актрисе довелось сыграть и близкую подругу Ахматовой Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров». Очень помогла ее фишка — низкий голос с хрипотцой. Собственно, именно из-за него актриса сама себя называет «женщина-контрабас»:

— Любимый и уважаемый мной Джордж Гершвин говорил, что каждый человек похож на какой-то инструмент. Я сначала очень льстила себе, думая, что я — женщина-виолончель. Потом, послушав Ростроповича, поняла, что это не так. Но ведь и Гершвин мой больше всего любил контрабас, считая его центром и основой ритмического рисунка музыкального произведения. А с Фаиной Георгиевной Раневской у меня тоже было пересечение, до этого. Так получилось, что папа, Илья Григорьевич Рутберг, достал нам с мамой два билета на спектакль «Дальше — тишина». Как выяснилось потом, это было последнее выступление актрисы…

На сцену филармонии Рутберг вышла в брючном костюме. Стройная и подтянутая, она полтора часа стоя отработала программу на фоне знаменитого портрета поэта в синем платье кисти Натана Альтмана. И эта картина появилась на концерте неслучайно. Юлия Рутберг рассказала, что ей не раз задавали вопрос: «На какой портрет вы похожи». Она неизменно отвечала: «Конечно, я похожа на маму и папу, но еще у меня лицо Модильяни и тело Альтмана!»

Актриса полтора часа стоя отработала программу на фоне знаменитого портрета поэта в синем платье кисти Натана Альтмана

Как поэт «благословила» программу

Актриса призналась, что программа об Ахматовой была создана с ее друзьями — «мирискусниками».

— Каждый из нас задал по 10 вопросов к Ахматовой, ответы мы сообща искали в ее стихах разных лет. На этом не успокоились и устроили некое подобие спиритического сеанса и задали нашему кумиру еще 10 вопросов. Тут уж ответы мы получали от самой Ахматовой, открывая наугад страницы сборника ее стихов. Она «ответила» таким образом не на все наши вопросы, только на пять. Конечно, вопросы были и шуточные, и дурацкие, и серьезные. Например, поэт обошла вниманием такие — «Кто виноват, что делать и когда я выйду замуж?», «Что вы думаете о нашем правительстве?». Но те ответы в стихах, которые мы получили, конечно же, звучат в моей программе.

Известно, что сама Ахматова любила говорить, что после смерти душа ее воплотится в рыжего кота. Таких кошек она холила и всюду прикармливала. Рутберг рассказала, что, когда читала свою программу в Санкт-Петербурге, концерт был на открытой площадке, вдруг, откуда ни возьмись, у первого ряда пушистый рыжий кот. Он невозмутимо мяукнул и уставился на актрису зелеными глазами. Зрители разразились аплодисментами — все поняли, что Ахматова такое начинание благословила.

Кроме стихов, со сцены прозвучали рассказы о знаменитых современниках Ахматовой

За что всю жизнь оправдывался Гумилев

В Татарской филармонии коты в зале не появлялись, но зал слушал актрису затаив дыхание, часто прерывая ее аплодисментами. Кроме стихов, со сцены прозвучали рассказы о знаменитых современниках Ахматовой. Как поэтесса поссорилась с Владимиром Маяковским на всю его короткую жизнь из-за того, что тот пропел ее «Сероглазого короля» на мотив «С ярмарки ехал ухарь-купец». Как Ахматова рано утром позвонила Раневской со словами: «Мне сегодня приснился Пушкин», а великая Фаина на это ответила лишь одно слово: «Еду!». Как строго и высоко ценил свою гениальную жену Николай Гумилев, но по ее милости прослыл садистом после строк: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». Недоумевающий и не менее знаменитый супруг всю жизнь пытался оправдываться, ссылаясь на образность мышления жены, но вся читающая Россия только еще охотней верила Ахматовой и осуждала «домашнего изверга».

«Ненавижу играть одно и то же»

По словам Юлии Рутберг, сегодня Ахматову назвали бы «иконой стиля» и «классным имиджмейкером» — настолько она умела создать нужный ей на данный момент образ: сказать только то, что нужно, об остальном промолчать. Сама же актриса считает, что тотальное проникновение массмедиа в частное пространство артистов, а зачастую и намеренная демонстрация на показ приводит к обесцениванию практически всех ценностей. В том числе права на личную жизнь. Рутберг пресекает всякие разговоры о ней, с удовольствием говоря о своих героях и образах, воплощенных на экране:

— Нас ведь этому и учили — прикидываться и проживать чужие жизни, а какие мы — это наша личная территория. Та, кого вы видите на экране, — это не я: не строгая начальница из «Блюза опадающих листьев», и не Кристина из «Не родись красивой»… Я очень разная, потому что про меня говорят, что я стальная, жесткая, мерзавка и так далее, а я ненавижу играть одно и то же.

Приглашение на открытие Казанского фестиваля мусульманского кино в 2019 году Юлия Рутберг называет «своей самой мощной историей, связанной с Казанью». Фото tatar-inform.ru

В Татарстан за «царством Салтана»

Приглашение на открытие Казанского фестиваля мусульманского кино в 2019 году Юлия Рутберг называет «своей самой мощной историей, связанной с Казанью»:

— Я была потрясена, что позвали именно меня на открытие в качестве ведущей. Я была в национальном татарском костюме! Я словно в Зазеркалье попала, как Алиса. При этом в платье чувствовала себя очень хорошо. На открытии все было очень строго, по сценарию, но у меня все-таки был один момент, когда я, как булгаковская Маргарита, была «невидима и свободна». У меня была «отповедь» о шестидесятниках — я не просто называла фамилии, а смогла проявить творческое, человеческое участие к тем, кто за спиной, кто ушел из плеяды величайших кинематографистов. Но я обожаю Казань! Здесь очень много прекрасных людей, есть пушкинские места. А остров-град Свияжск, где я глазами поэта смотрела «на царство славного Салтана»? Казань такая красивая, что, несмотря на холод, мы не смогли отказать себе в удовольствии, чтобы не прогуляться по центру города.

1 / 16 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов