Видео недели: КАМАЗ и вертолет, самый холодный день в Казани, тает ли снег в Краснодаре

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

КАМАЗ зацепил вертолет

Команда «КАМАЗ-мастер» может похвастаться очередной победой в ралли «Дакар». А главным видео с гонки можно считать вот этот эпизод, когда подпрыгнувший на кочке грузовик задел летевший над ним вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.

One more video of the collide pic.twitter.com/IIUHI1TWri — Muaath (@Muaath___) January 15, 2021

Самый холодный день в Казани

На фоне 30-градусных морозов, которые перенес Татарстан на этой неделе, один из пользователей YouTube вспомнил о самом холодном дне в Казани. В 1979 году столица РТ пережила аж -48°С.

Снег в Краснодаре

В Краснодаре на этой неделе также отмечались погодные катаклизмы. Сначала пришла метель, и город засыпало. В Сети один за другим стали появляться ролики о «пластмассовом» снеге, который не тает от зажигалки и газовой горелки. Однако потом он все же растаял и город затопило сразу в нескольких районах.

Новая «Нива»

АвтоВАЗ представил новый внедорожник, который предприятие будет выпускать вместо привычной «Нивы». На пресс-конференции был показан проморолик новой LADA Niva Vision. Пока это только концепт.

Варламов в Судане

Известный российский блогер Илья Варламов, а также его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое россиян были задержаны в Южном Судане. Варламов умудрился записать видео даже оттуда и показать, как выглядят африканские застенки. В своем видео блогер постоянно говорит, что в их камере на стенах и потолке полно пауков и ос.

Драка с депутатами

В пермском крае жители города Александровск подрались с местными депутатами. Они не пускали народных избранников в администрацию города. Гордума уже год не может выбрать мэра.

Tesla и «Шестое чувство»

Автомобили Tesla имеют смарт-систему, замечающую людей рядом с машиной. Пользователи заметили, что приехавший на кладбище электрокар видит кого-то рядом. На самом же деле на том месте, куда указывает система, никто не стоит. Впору вспомнить фильм «Шестое чувство» Роберта Шьямалана.

Молния ударила рядом

В Бразилии мужчина снял на видео, как молния ударила в сантиметрах от него. Автор только и успел, что вскрикнуть и уронить камеру.

Третий локдаун

Израиль ввел карантинные ограничения уже в третий раз. Улицы Иерусалима снова опустели. За год жизни с коронавирусом уже трудно представить, что когда-то было по-другому.

Сноуборды в Казани и Нижнекамске

В Казани, а затем и в Нижнекамске любители экстрима прокатились по улицам на сноубордах, зацепившись за машины. Казанского блогера и предпринимателя Булата Закирова в итоге оштрафовали на 3,5 тысячи рублей.