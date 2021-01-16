Иван Гущин: «У башни Сююмбике бренд падающей. Она знаменита на весь мир, как и Пизанская»

Фото: Илья Репин

В Казанском кремле тестируют новую технологию, которая позволит делать замеры архитектурных сооружений качественнее и быстрее. Лазерная технология впервые была применена для мониторинга состояния башни Сююмбике. О том, почему была выбрана эта технология, по какой причине замеры начались именно с этой башни и как в дальнейшем новые устройства будут применяться, рассказали «Реальному времени» председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и главный архитектор компании «ОСК» Александр Карпов.

Падает ли дозорная башня Сююмбике?

Один из архитектурных символов Татарстана имеет свою историю, а также множество легенд и тайн. Существует сразу несколько гипотез о постройке башни. Даже о величине заметного наклона башни сегодня можно узнать по данным исследований 90-х годов. По наиболее актуальным сведениям наклон составляет 1 метр 98 см.

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поспешил успокоить: «У башни бренд падающей. Она знаменита на весь мир, как и Пизанская. Тем не менее фактов, говорящих о падении, нет. Кроме того, в 90-х годах провели серьезные работы по укреплению фундаментов. Если при строительстве у нас фундаменты составляли порядка 1,5 метра всего, то в 90-х были проделаны правильные инженерные работы, связанные с обустройством 20-метровых буроинъекционных свай. Поэтому башне Сююмбике ничто не угрожает. Но так как это объект всемирного наследия, для нас очень важно иметь точную картину всего происходящего на территории кремля».



По наиболее актуальным сведениям наклон башни составляет 1 метр 98 см

Почему «падает» башня?

Единой версии, почему башня «падает», пока нет. Именно для того, чтобы выяснить причины отклонения, в нынешнем году было принято решение провести специальное лазерное исследование постройки.

— На территории Казанского кремля 47 объектов культурного наследия, и ансамбль Казанского кремля сам по себе является объектом культурного наследия. За каждым зданием своя история, и каждое из них требует к себе внимание. Мы решили обратиться к новым технологиям. Лазерное сканирование вызвало определенный резонанс, но тем не менее мы хотим идти в ногу со временем. И для этого организовали инженерные лазерные исследования. [...] С помощью них происходит трехмерное построение облачного пространства. [...] Все исторические здания можно будет перевести в электронную базу данных и отслеживать их возможные изменения, — отметил Иван Гущин.

Проект по сканированию стоил меньше миллиона рублей. Специалистам нужно будет провести 12 измерений и сдать ежемесячные отчеты. Стоит отметить, что такое сканирование стоит дешевле и требует меньше времени, чем обычные замеры. Другие здания в будущем также будут сканироваться таким образом. Это позволит составить своеобразную базу данных значимых охраняемых объектов.



— В основе прибора лежит технология лазерного сканирования. Лазер мирового класса производства Leica Geosystems сканирует окружающее пространство. Он вращается и с каждой станции снимает множество точек, чтобы потом получить полное изображение. На оборудовании установлены камеры, которые специально фиксируют цвета, с помощью этого получается облако точек, которое и служит основанием для анализа объекта в пространстве, — рассказал «Реальному времени» главный архитектор компании «ОСК» (занимается работами по лазерному измерению башни) Александр Карпов.



1 / 17 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин