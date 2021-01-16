Турция нашла в водах Средиземноморья «Голубую родину»

В чем заключается новая политическая доктрина Турецкой Республики

В течение последних четырех лет во внешней политике Турецкой Республики произошли очень серьезные изменения. Страна с доктрин «Ноль проблем с соседями» и «Стратегическая глубина», архитектором которых был тогдашний министр иностранных дел и премьер-министр, а ныне лидер недавно основанной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу, перешла на рельсы, а если быть более точным, на суда новой доктрины «Голубой родины». Колумнист нашего издания Булат Ногманов объясняет, в чем заключается эта концепция.

Каков размер турецкой «Голубой родины»?

Идея «Голубой родины» была обозначена адмиралом Джемом Гюрденизом в 2006 году и была доработана до уровня государственной доктрины другим адмиралом Джихатом Яйджы, который ныне возглавляет Центр морских и глобальных стратегий в университете Бахчешехир.

Суть доктрины заключается в том, что континентальный шельф и водная акватория Турции имеют такую же важность и значение для государства, как и сухопутная ее часть. Или как выразился сам архитектор доктрины адмирал Яйджы: «Мы не можем уступить и капли воды нашей родины другим, так же, как не можем уступить и горсти нашей земли». То есть водная часть родины так же священна, как и сухопутная. И что самое главное, Турция готова продвигать и защищать свои интересы как на суше, так и на море.

На практике доктрина вылилась в научное исследование, проведенное тем же Яйджы, который, основываясь на положениях международного морского права, установил, что общая площадь «Голубой родины» Турции, включая континентальный шельф, водную гладь и акваторию на трех морях, окружающих страну (Черном, Эгейском и Средиземном), составляет 462 тысячи квадратных километров. Это заявление, означающее активизацию турецкой деятельности в морском направлении, безусловно вызвало волну негодования у «заклятых друзей» Турции и партнеров по НАТО.

Суть доктрины заключается в том, что континентальный шельф и водная акватория Турции имеют такую же важность и значение для государства, как и сухопутная ее часть. Фото aravot-ru.am

Нужно понимать, что доктрина «Голубой родины» — это не просто документ, блуждающий из одного правительственного кабинета в другой. Этой доктриной Турция четко обозначает свои претензии на то, чтобы быть сильной морской державой. С другой стороны идет переоценка принципов, на которых строится внешняя и внутренняя политика страны. К примеру, сейчас в Турции есть ясное понимание, что до сегодняшнего дня вся морская деятельность страны осуществлялась скромным директоратом при министерстве транспорта, не было внятной морской политики. Благодаря доктрине вся эта деятельность от рыболовства и судоходства до военно-морской политики начала приобретать структурированный и логический вид, отвечающий интересам страны. Кроме того, именно доктрина позволяет выстроить выверенные и прагматичные взаимоотношения со странами региона, основанные не только на культурно-религиозной сходности, как это было ранее, а на реальных интересах страны. Примером здесь может служить недавнее ливийско-турецкое соглашение о морской границе между двумя странами, а также развитие отношений с Египтом в этом направлении.

Турция уже приступила к реализации доктрины

Наглядной же демонстрацией того, что доктрина вполне серьезна и Турция будет применять в этом направлении весь политико-дипломатический и силовой инструментарий, стали военно-морские учения, проведенные в марте 2019 года, которые как раз и получили символическое название «Голубая родина». Это были самые крупные военно-морские учения в истории Турции с момента основания республики. Учения проходили сразу в трех морях: Черном, Эгейском и Средиземном, и в них был задействован весь военно-морской и военно-воздушный флот страны. Символизм названия и масштаб происходящего был направлен на то, чтобы дать понять странам региона, что Турция готова играть существенную роль в судьбе региона и при необходимости защищать свои интересы при помощи военной силы.

В рамках доктрины «Голубая родина» ведется сейсмическая разведка на черноморском и средиземноморском шельфах. Фото topcor.ru

Многие партнеры и союзники Турции на западе восприняли доктрину «Голубой родины» как воинственную и экспансионистскую. Даже были слышны такие голоса, как «время дипломатии закончилось, и Турция отныне будет решать кризисы военным путем». Хотя Турция на протяжении всей своей истории прибегала к военному решению вопроса за пределами своих границ лишь в крайних случаях, как это было, например, во время Кипрского кризиса 1974 года.

Кстати говоря, доктрина «Голубой родины» имеет некоторую связь и с Кипром, однако в несколько ином контексте. Дело в том, что в 2004 году Кипр, как единое государство, был принят в Евросоюз, и в том же году появилась так называемая «Севильская карта», разработанная в университете Севильи, согласно которой были определены исключительные экономические зоны для стран средиземноморского региона. По «случайному» совпадению по этой карте получилось так, что Турции были отведены в буквальном смысле микроскопические экономические зоны, тогда как Греция и Кипр получили огромные водные территории.

Это вызвало протест со стороны Турции, и Евросоюз поспешил откреститься от «Севильской карты», сказав, что она не имеет никакой юридической силы и не принимается со стороны Евросоюза. Однако на деле почему-то все органы ЕС в отношении Турции руководствуются именно «Севильской картой», начиная от судоходства и рыболовства и до сейсмической разведки на шельфе Восточного Средиземноморья. Не удивительно, что Кипр сразу же принял «Севильскую карту» всерьез и на ее основе объявил о своей исключительной экономической зоне в акватории Средиземного моря, и этот момент до сих пор является одним из камней преткновения на пути Турции в Евросоюз.

Адмирал Джем Гюрдениз — автор идеи доктрины. Фото e-news.su

Согласно заявлениям Джема Гюрдениза, которые он сделал для ВВС, все попытки государственного переворота в Турции в XXI веке начиная от дела «Эргенекона», операции «Кувалда» и «ФЕТО» были связаны с тем, чтобы отвлечь Турцию от Восточного Средиземноморья и юго-востока страны. То есть на деле планировалось лишить Турцию исключительной экономической зоны на море и отсечь кусок на юго-востоке, создав там курдскую автономию. В этом плане можно считать, что доктрина «Голубой родины» стала неким ответом на попытки ущемления прав и интересов Турции. Примечательно и то, что адмирал Гюрдениз по ложному обвинению об участии в операции «Кувалда» был арестован в 2011 году и осужден на 18 лет, однако через 3 года был оправдан и выпущен на свободу.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что будущее Турции в морях, так как это не только источник пропитания в виде рыболовства, но и источник энергии. Сейсмическая разведка, которая ведется турецкими судами в рамках доктрины «Голубая родина», уже сейчас показала, что на черноморском и средиземноморском шельфах есть огромные запасы природного газа, добыча которых может существенно изменить положение Турции в современном мире.