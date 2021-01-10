«Салават» отыгрался за два казанских унижения: как Уфа разобрала «Ак Барс» на части

Почему сдает Билялов, а Квартальнов его не поменял? Четыре итога «Зеленого дерби»

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

В третьем «Зеленом дерби» сезона ничто не предвещало полного «выноса» кого-то из соперников — составы у Уфы и Казани близки к оптимальным, оба коллектива на ходу и много забивают. Однако на своем льду «Салават Юлаев» сполна отыгрался за два осенних разгромных поражения, а команды вновь выдали триллер, в очередной раз доказав, что главное дерби КХЛ базируется на Востоке, а не там, куда стараются переориентировать болельщика руководители лиги и «Матч ТВ». О том, как «Салават» вернул должок за двойное «4:1» в Казани, а Тимур Билялов поплыл, но не был заменен Квартальновым, и за что Хартикайнен так не любит «Ак Барс», — в материале «Реального времени».

Болельщика не обманешь — назло телевизионщикам «Зеленое дерби» по-прежнему главное в КХЛ

Два самых топовых дерби Континентальной лиги пришлись на один день — 10 января: в Западной конференции сегодня меряются силами армейцы Москвы и Санкт-Петербурга, а на Востоке сошлись, соответственно, уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Правда, разница все же чувствуется уже на уровне предматчевого антуража. В опросах телеграм-каналов и спортивных ресурсов болельщики отдавали предпочтение матчу в Уфе, а из трех вариантов ответа на вопрос «Кто победит в «западном» дерби?» больше половины голосов были отданы за «Мне все равно».

Картина далеко не новая: первое противостояние в лиге стараются активно продвинуть через главное медиа КХЛ — «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-медиа» (там же и КХЛ ТВ). Вот и на этот раз выбор главного канала холдинга пал на игру СКА и ЦСКА. «Зеленое дерби» же оказалось упрятано на дальнюю кнопку: его показали по кабельному KHL-TV HD, которое не просто сложно найти нехоккейному человеку — еще и не каждый телевизионный аппарат способен поддерживать прием.

Фото: Ильнар Тухюатов/ak-bars.ru

Хоккейного болельщика, впрочем, не обманешь. Во-первых, всем давно известно, что «армейские» игры — это редко про хоккей и больше про противостояние админресурсов и больших дядей в VIP-ложах. От того эти матчи проходят до первой пропущенной, и ни о каком открытом хоккее в данном случае мечтать не следует.

В уфимском же поединке мы только за первый период увидели четыре шайбы, каждая из которых тянула на отдельное произведение искусства, качели с постоянной сменой лидера на льду и прерванную «сухую» серию казанцев при игре в меньшинстве — самый сок хоккея.



От убийственного меньшинства «Ак Барса» хозяева оставили руины

Собственно, что касается прерванной казанской серии. Как и в прошлом сезоне, «Ак Барс» нынче в лидерах по убиванию чужого большинства: в последних матчах казанцы нейтрализовали 27 попыток соперников реализовать численное преимущество, а сама серия началась еще в прошлом году.

Но «зеленое дерби», как известно, это совершенно особый случай, здесь статистика и предматчевые расклады не имеют никакой силы и нарушаются с легкостью. Едва Даниил Журавлев отправился в штрафбокс, как «Салават» перешел в позиционную атаку и вскоре пробил Тимура Билялова. Это Александр Кадейкин завершил многоходовочку в сужающемся кольце из уфимских игроков вокруг казанских ворот.

А на старте второго периода окончательно добил серию спец по «Ак Барсу» Теему Хартикайнен. Спасибо здесь стоит сказать распоясавшемуся Андрею Педану, который и забить успел, и решил после этого, что может себе позволить играть как любит — не следя за руками и эмоциями. Позже Андрей удалится еще, будет много спорить с судьями и забьет в свои ворота.

Штрафного временив этом матче хоккеисты «Ак Барса» наберут 22 минуты. И это с учетом того, что арбитры почему-то дали лишь две минуты вместо четырех в эпизоде с удалением Никиты Дыняка, хотя кровь на лице и руках Александра Алексеева была видна всем. Стоит ли говорить, что в матче, в котором команда играет в меньшинстве больше периода, она не может рассчитывать на положительный результат. А во встречах Казани и Уфы — это просто рецепт для самоубийства.

Хартикайнен по-прежнему убийца «Ак Барса»

Продолжая тему численного неравенства, отметим, что сразу пять из семи шайб «Ак Барс» пропустил после собственных удалений. Четыре из них забросил все тот же Хартикайнен, который может молчать несколько матчей подряд (как было и на этот раз), а на «Зеленое дерби» выйти сверхзаряженным и набрать пять очков (одну голевую передачу финн отдаст Кадейкину).

Казанский специалист по «Салавату Юлаеву» Данис Зарипов в этом матче тоже отметился шайбой и даже догнал своего бывшего одноклубника Сергея Мозякина по количеству голов, забитых одной команде, — у него теперь 33 взятия ворот «СЮ». Но эту шайбу можно расценивать лишь как маленькую ложку меда в большой бочке дегтя.

Билялов очень слабо начал год. Метсола не отстает

Столь высокая результативность уже на старте поединка, конечно, радует нейтрального болельщика, да и фанаты обеих команд от недостатка адреналина не страдают, но есть и обратная сторона этой медали: вратари сыграли не последнюю роль в том, что уже за половину игры мы увидели шесть шайб — по три в каждые ворота.

Юха Метсола, пропустивший в матче с «Авангардом» шесть шайб, получил свою порцию критики от болельщиков, однако сохранил доверие тренерского штаба и был включен в стартовый состав в главном противостоянии с Казанью. И тренеры, похоже, угадали. Результат лучше, выручать финский голкипер мог лишь в одной шайбе из трех — от Стефана да Косты, когда лег на лед раньше времени.

А вот у Тимура Билялова в этой игре, похоже, зашло все. Не выручил Тимур в эпизоде со второй пропущенной от Джеффа Плэтта. Правда, и защитники были хороши — канадца потеряли абсолютно все, и тот убегал на прогулку в казанскую зону.

Потерял шайбу Тимур и в курьезной четвертой шайбе Сакари Маннинена. А в пятой от Хартикайнена не прикрыл ближний угол щитками.

Ну а в последних шайбах уже поплывшего голкипера даже обвинять не хочется — тут вопросы скорее к Дмитрию Квартальнову, который решил до последнего мучить расстроенного Билялова, не поменяв его ни после пяти, ни после шести, ни даже после семи пропущенных шайб. Довольно спорный метод, но оставим это на усмотрение штаба.

Эрик Добролюбов