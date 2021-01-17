Светлана Швецова: «Наша культура транслирует разные ценности — они вдохновляют меня»
Как мастер из Уфы воссоздает татарские и башкирские традиции в керамике
Уфимский мастер по керамике Светлана Швецова с переездом в Казань решила развивать свое творчество в этностиле. Вдохновленная народными традициями двух братских народов, девушка начала делать стильную посуду с национальным колоритом. Что движет молодым керамистом, и почему она выбрала такой способ рассказать о родной культуре и главных ценностях в жизни татар и башкир — подробнее в материале «Реального времени».
Работа с керамикой: как найти свой стиль
Светлана Швецова родилась в Уфе, там же закончила художественно-графический факультет местного вуза, где училась работе со стеклом, металлом, деревом и керамикой. Последнее настолько увлекло девушку, что она решила продолжить заниматься именно этим ремеслом — сейчас Светлана работает в одной из казанских студий керамики, где проводит мастер-классы, но в будущем планирует открыть свое дело.
Путь чашки
Двух одинаковых керамических чашек у мастера не существует: каждая по-своему уникальна. Поэтому создание даже маленького изделия — настоящее приключение, которое длится минимум 2 недели.
— Это похоже на путешествие. Только вместо карты — эскиз в 3D, вместо провизии, которую берет с собой путешественник, — закупка необходимых материалов, — рассказывает девушка.
Есть два способа изготовления керамического изделия — при помощи лепки и гончарного круга. Каждый мастер выбирает свой путь: лепка занимает чуть меньше времени, а круг — больше. Но время — довольно условный параметр, так как у ремесленника — еще и свой стиль, и опыт.
Узоры создаются при помощи специальных техник и инструментов. Затем наступает процесс сушки. Не все знают, но это нужно делать в пакете, чтобы тонкая ручка и сама чашка просушились одновременно, потому что если ручка высохнет быстрее — она может отвалиться.
Далее изделие обжигают при температуре 900 градусов в течение восьми часов и еще сутки оно остывает. Затем будущую чашку покрывают глазурью и обжигают еще раз при более высокой температуре. В конце этого «путешествия» нас ждет готовое изделие.
Глина — непредсказуемый и капризный материал, говорит Светлана. Поэтому при работе с ней нужно закладывать время на форс-мажоры. Например, из-за обычных скачков электричества при обжиге температура в печи изменится и, как следствие, чашка может треснуть. Поэтому нужно изготавливать две копии.
— Материал для керамики и глазури можно найти в специализированных интернет-магазинах, — говорит Светлана, — но обжечь будущее изделие на домашней кухне не получится. Нужна муфельная печь, которая разогревается как минимум до 800 градусов. Для изготовления отдельных видов изделий понадобится гончарный круг.
Как керамист находит работу?
— Можно работать на заводе, но вакансий мало и платят там не очень хорошо, — признается Светлана, — Ты сидишь и штампуешь одно изделие за другим или «замываешь» его перед обжигом, чтобы не было неровностей. Кто-то развивается в сфере литейного производства и гипсовых форм, другие выбирают более творческие направления. Можно устроиться работать в мастерскую, в Казани есть популярные студии. Найти мастерскую гораздо проще, чем мастера-универсала, который умеет еще и крутить на гончарном круге.
Клиенты девушки из Уфы часто заказывают ей тарелки модной формы в виде авокадо, монстеры или с квадратными краями. Но ей важно определиться, что нравится ей самой, как мастеру, чтобы выработать неповторимый стиль.
— Я родилась в Башкортостане и с детства испытывала особый трепет к традициям, — поделилась девушка, — дух прошлого у меня ассоциируется с понятиями семейного тепла и поддержки. Наша культура транслирует разные ценности: воспитанность, дружба семьями, много чая. Они вдохновляют меня.
Свою дипломную работу я выполнила в этностиле — башкирские музыкальные шкатулки в виде сундуков и подушек на нем. Этой работой я хотела сказать миру о том, насколько важно чтить традиции прошлого, на которых держится наш мир.
В своем творчестве девушка старается сохранить народные традиции, поэтому часто использует этноорнамент в керамике, подарив ему новое современное исполнение.
Главная стилистическая особенность работ Светланы — народные мотивы. Она украшает чашки, тарелки и другие свои творения, используя татарский и башкирский орнаменты.
— Как бы я описала свой стиль? Я только нарабатываю его, но точно хочу развиваться в этнотрадициях, — говорит Светлана, — Мне очень нравятся башкирский и татарский орнаменты. Сейчас традиции забывают, поэтому я создаю современную керамику с этническими элементами. Например, недавно сделала гранат с татарским узором и чашку с изображением мозаики «Татарочка» — известный символ города, украшающий фасад казанского вокзала.
«Мои фолловеры — это девушки»
Восторженные отзывы о своих этноработах Светлана чаще всего получает на своей странице в Instagram: «В основном мои фолловеры — это девушки. Они креативны, хотят удивить близких нестандартными подарками».
В соцсетях она детально объясняет, как создает свои работы, насколько может затянуться процесс изготовления изделия в зависимости от сложности. Еще одна площадка, где покупатели находят Светлану, — это «Юла»: «Здесь есть возможность увидеть, кто добавил твой товар в избранное. Поэтому ты можешь сразу написать потенциальному клиенту».
Есть и другие сервисы, где можно найти подарки ручной работы, но зачастую они позволяют выставить бесплатно лишь определенное число изделий, «что накладывает ограничения — по трем изделиям нельзя понять стиль керамиста», считает мастер.
Сейчас Светлана работает в гончарной школе «Колокол» в Казани и создает свою керамику.
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