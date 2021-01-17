Светлана Швецова: «Наша культура транслирует разные ценности — они вдохновляют меня»

Как мастер из Уфы воссоздает татарские и башкирские традиции в керамике

Уфимский мастер по керамике Светлана Швецова с переездом в Казань решила развивать свое творчество в этностиле. Вдохновленная народными традициями двух братских народов, девушка начала делать стильную посуду с национальным колоритом. Что движет молодым керамистом, и почему она выбрала такой способ рассказать о родной культуре и главных ценностях в жизни татар и башкир — подробнее в материале «Реального времени».

Работа с керамикой: как найти свой стиль

Светлана Швецова родилась в Уфе, там же закончила художественно-графический факультет местного вуза, где училась работе со стеклом, металлом, деревом и керамикой. Последнее настолько увлекло девушку, что она решила продолжить заниматься именно этим ремеслом — сейчас Светлана работает в одной из казанских студий керамики, где проводит мастер-классы, но в будущем планирует открыть свое дело.

Путь чашки

Двух одинаковых керамических чашек у мастера не существует: каждая по-своему уникальна. Поэтому создание даже маленького изделия — настоящее приключение, которое длится минимум 2 недели.

— Это похоже на путешествие. Только вместо карты — эскиз в 3D, вместо провизии, которую берет с собой путешественник, — закупка необходимых материалов, — рассказывает девушка.

Есть два способа изготовления керамического изделия — при помощи лепки и гончарного круга. Каждый мастер выбирает свой путь: лепка занимает чуть меньше времени, а круг — больше. Но время — довольно условный параметр, так как у ремесленника — еще и свой стиль, и опыт.

Узоры создаются при помощи специальных техник и инструментов. Затем наступает процесс сушки. Не все знают, но это нужно делать в пакете, чтобы тонкая ручка и сама чашка просушились одновременно, потому что если ручка высохнет быстрее — она может отвалиться.

Узоры создаются при помощи специальных техник и инструментов

Далее изделие обжигают при температуре 900 градусов в течение восьми часов и еще сутки оно остывает. Затем будущую чашку покрывают глазурью и обжигают еще раз при более высокой температуре. В конце этого «путешествия» нас ждет готовое изделие.



Глина — непредсказуемый и капризный материал, говорит Светлана. Поэтому при работе с ней нужно закладывать время на форс-мажоры. Например, из-за обычных скачков электричества при обжиге температура в печи изменится и, как следствие, чашка может треснуть. Поэтому нужно изготавливать две копии.

— Материал для керамики и глазури можно найти в специализированных интернет-магазинах, — говорит Светлана, — но обжечь будущее изделие на домашней кухне не получится. Нужна муфельная печь, которая разогревается как минимум до 800 градусов. Для изготовления отдельных видов изделий понадобится гончарный круг.

Для изготовления отдельных видов изделий понадобится гончарный круг

Как керамист находит работу?

— Можно работать на заводе, но вакансий мало и платят там не очень хорошо, — признается Светлана, — Ты сидишь и штампуешь одно изделие за другим или «замываешь» его перед обжигом, чтобы не было неровностей. Кто-то развивается в сфере литейного производства и гипсовых форм, другие выбирают более творческие направления. Можно устроиться работать в мастерскую, в Казани есть популярные студии. Найти мастерскую гораздо проще, чем мастера-универсала, который умеет еще и крутить на гончарном круге.

Клиенты девушки из Уфы часто заказывают ей тарелки модной формы в виде авокадо, монстеры или с квадратными краями. Но ей важно определиться, что нравится ей самой, как мастеру, чтобы выработать неповторимый стиль.

— Я родилась в Башкортостане и с детства испытывала особый трепет к традициям, — поделилась девушка, — дух прошлого у меня ассоциируется с понятиями семейного тепла и поддержки. Наша культура транслирует разные ценности: воспитанность, дружба семьями, много чая. Они вдохновляют меня.



Свою дипломную работу я выполнила в этностиле — башкирские музыкальные шкатулки в виде сундуков и подушек на нем. Этой работой я хотела сказать миру о том, насколько важно чтить традиции прошлого, на которых держится наш мир.

Свою дипломную работу Светлана выполнила в этностиле — башкирские музыкальные шкатулки в виде сундуков и подушек на нем

В своем творчестве девушка старается сохранить народные традиции, поэтому часто использует этноорнамент в керамике, подарив ему новое современное исполнение.

Главная стилистическая особенность работ Светланы — народные мотивы. Она украшает чашки, тарелки и другие свои творения, используя татарский и башкирский орнаменты.

— Как бы я описала свой стиль? Я только нарабатываю его, но точно хочу развиваться в этнотрадициях, — говорит Светлана, — Мне очень нравятся башкирский и татарский орнаменты. Сейчас традиции забывают, поэтому я создаю современную керамику с этническими элементами. Например, недавно сделала гранат с татарским узором и чашку с изображением мозаики «Татарочка» — известный символ города, украшающий фасад казанского вокзала.

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«Мои фолловеры — это девушки»

Восторженные отзывы о своих этноработах Светлана чаще всего получает на своей странице в Instagram: «В основном мои фолловеры — это девушки. Они креативны, хотят удивить близких нестандартными подарками».

В соцсетях она детально объясняет, как создает свои работы, насколько может затянуться процесс изготовления изделия в зависимости от сложности. Еще одна площадка, где покупатели находят Светлану, — это «Юла»: «Здесь есть возможность увидеть, кто добавил твой товар в избранное. Поэтому ты можешь сразу написать потенциальному клиенту».

Есть и другие сервисы, где можно найти подарки ручной работы, но зачастую они позволяют выставить бесплатно лишь определенное число изделий, «что накладывает ограничения — по трем изделиям нельзя понять стиль керамиста», считает мастер.

Сейчас Светлана работает в гончарной школе «Колокол» в Казани и создает свою керамику.

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