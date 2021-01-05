Ларионов получил полную авоську от канадцев

Ждем матча за бронзу

Разгромное поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира от Канады со счетом 0:5 отправляет сборную России в утешительный финал. Подробности — в материале «Реального времени».

Канада и Россия: снова вместе, снова рядом



Телепрограмма «Дом-2» прожила 16 лет. Дальнейшая судьба ее до конца не ясна, но мы не сомневаемся, что на российском телевидении сумеют придумать не менее тошнотворный телепроект. Беспроигрышная эпопея молодежной сборной Швеции в матчах групповых этапов завершилась после 14-ти, и шведы никак не могут оправиться, начав другую серию, — три поражения подряд. Деятельность Анатолия Чубайса в «Роснано» замерла на отметке девять лет. А молодежные сборные Канады и России, США и Финляндии не выходили вместе в полуфинал с 2006 года, когда чемпионом мира стали канадцы, обыгравшие в финале россиян. Правда, ранее эта четверка собиралась тем же составом в 2003-м, но тот МЧМ выиграла Россия, победив Канаду. МЧМ-2021 не предполагал такого финала, поскольку «кленовые листья» и «российские медведи» сошлись уже на стадии полуфинала.

Перед этой битвой на льду свою погруженность в спорт обнаружила Тина Канделаки. Поскольку четвертьфинальный матч России и Германии проходил в более-менее удобное время, то Тина Гивиевна удосужилась его глянуть, прокомментировать и обозначить свои знания в хоккее.

«Полуфинал будет более чем жарким. Канадцы или американцы? Хотим выиграть МЧМ, давайте уже катком (иначе никак) переезжать всех, кто смеет вставать на нашем пути. Немцы собрали очень умелую команду, и ребята эти подрастут, так что финал следующей Олимпиады вполне может быть и Россия — Германия. Все хорошо, что хорошо кончается».

Ну, понятно, что, посмотрев олимпийский финал с немцами в Пхенчхане, Тина Гивиевна мнит себя хоккейным экспертом. Хотя мы с немцами и ранее боролись за медали, к примеру, на чемпионате мира 2010 года, когда бронзу нам принес Павел Дацюк (2:1). Но пройтись катком по Канаде мы сейчас могли бы только в хоккее с мячом, да еще без такого патриотично настроенного болельщика, как Канделаки, которая, понятно, в два часа ночи даже не подумала засесть у телевизора. С другой стороны, если Тина не назвала никого в российской молодежке Азмуном, то это уже прогресс.

Судьба поединка была решена в первом периоде



Стартовый период оставил после себя такое послевкусие, которое можно обозначить русской народной пословицей «Близок локоть, да не укусишь». Казалось бы, на площадке были практически равные команды, игра шла на встречных курсах, только вот красный огонь за воротами Ярослава Аскаров зажегся трижды. Показательны вторая и третья шайбы. Перед второй Аскаров выронил клюшку, которую один из канадцев намеренно или случайно отбросил коньком еще дальше. Защитники не могли перехватить шайбу, поэтому Ярослав остался только с ловушкой и блином, но в итоге клюшка ему и не помогла бы — передача на пятачок, и канадец Коннор Макмайкл беспрепятственно переправил снаряд в ворота. Один не помешал, второй не подстраховал, Аскаров выгребал шайбу из ворот. И практически тут же последовал третий гол, когда канадцы реализовали большинство на удалении Василия Подколзина. Они выиграли борьбу в углу площадки, последовал пас на синюю линию, перевод на другой край, после которого Коул Перфетти сблизился с Аскаровым и нацеленно бросил.

Начало второго периода предполагало замену вратаря, но тренерский штаб оставил Аскарова на месте, а тот продолжил терять свою клюшку. Это было не в первый раз на чемпионате, но уже во второй в конкретном матче, и во второй же завершилось голом. Гол Брейдена Шнайдера напоминал третий пропущенный, поскольку шайба опять прошла под ловушкой. Вскоре Аскаров снова оказался без клюшки, но ему отдал свою Ян Кузнецов. По сути, это уже выглядело абсурдом на льду, как и неформальное собрание во время рекламной паузы. Игорь Ларионов в это время помалкивал, прохаживаясь за спинами игроков, а взбадривал партнеров, одновременно пихая кому-то, капитан Подколзин. Да, он сам был виновником удаления, после которого был пропущен третий гол. Увы, эта зажигательная речь не взбодрила, тем более что удалился Артемий Князев. После его возвращения на площадку табло показывало 30 минут игрового времени, за которое россияне не смогли забить ни разу.

Канадцы переигрывали нас на классе



Первую шайбу россияне забросили за три минуты до окончания второго периода, играя в большинстве, но канадцы, воспользовавшись правом на просмотр, оспорили гол, и арбитры взятие ворот отменили, зафиксировав офсайд. Повторно использовать большинство нашим не удалось, зато Кирилл Кирсанов привез вначале выход один на один, а затем и буллит. Аскаров справился с тем и с другим, начав выручать.

Канадцы играли, контролируя ход матча, поскольку россияне не доставляли серьезных проблем. Сольные проходы Родиона Амирова и Подколзина допускались, почему бы нет, тем более что нацеленно бросать у них после этого не получалось. Более того, Аскаров куда чаще вступал в игру, чем его канадский оппонент Девон Леви. Разве что бросок Шакира Мухамадуллина потревожил штангу. В какой-то момент комментаторы матча начали говорить даже не о предстоящем матче за бронзовые медали, а о чемпионате мира следующего года, вспоминая, что в составе команды есть несколько 18-летних хоккеистов.

Надеяться на перемены к лучшему было наивно. Тренер Валерий Камбэкович Брагин остался в России, а коуч Игорь Ларионов сказал такое, что процитировать это не позволяет закон, а пытаться передать это в иносказательном смысле тоже не стоит. Не было в его словах смысла. За три минуты до окончания матча Ларионов взял тайм-аут, затем поменял Аскарова на шестого полевого игрока, после чего получил пятую шайбу — 5:0 в пользу «кленовых листьев». Что-то часто стали обыгрывать наши сборные с таким счетом.

Нашим тренерам платят больше, когда они не работают



Кстати, МЧМ приковывает все больше и больше внимания к себе как солидным уровнем турнира, так и благодаря тому, что Новый год — время для праздника и отдыха, в том числе и от так называемых публичных персон. Казалось бы, и они должны понимать, что не способны существовать в режиме 365 дней на 24 часа, но желание напомнить о себе сильнее здравого смысла.

Свои пять копеек в комментирование МЧМ решил вставить депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. К сожалению, Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи уже несколько созывов находится под руководством ЛДПР. Ранее его руководителем был небезызвестный Михаил Дегтярев, и в прошлом году он показал, насколько погружен в спортивный контекст, посмотрев вместо актуального финала МЧМ-2020 Канада — Россия запись финала МЧМ-2011 с участием тех же команд, и даже порадовался нашей победе в соцсети, поскольку в 2011 году мы выиграли, в отличие от прошлого года. Нынче Дегтярева, уехавшего рулить Хабаровским краем, сменил Свищёв, обозначивший, что ранней ночью 31 декабря смотрел матч группового этапа России и Швеции. Депутат, по его мнению, осадил одного из лидеров шведской молодежки Хольца, нелестно отозвавшегося о нашей сборной, и назвал следующего соперника россиян в четвертьфинале. По мнению Свищёва, им была сборная Словакии.

Резюмировать описанное можно одной очень любопытной историей, рассказанной автору детским тренером из Казани. Он ранее работал в футболе, сейчас тренирует юных хоккеистов в подростковом клубе и на вопрос, как пережил коронавирус, признался, что именно в это время получал максимально большие зарплаты. К обычной сумме, очень невысокой, откуда-то добавлялись бонусы, порядка пяти тысяч рублей в месяц. Покумекав, он решил, что деньги эти ему выплатили за… экономию света, воды и всего того, что он не использовал, находясь на самоизоляции. Любопытно, что ранее подобную премию в пять тысяч рублей он заработал только один раз, когда воспитал чемпиона России по футболу среди СДЮСШ в составе «Рубина». Вывод: пока в России за воспитание чемпиона и за битье баклуш будут выплачиваться одинаковые суммы, мы погубим свой спорт быстрее, чем санкции МОК и WADA.

