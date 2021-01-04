Как проверить качество бревна в выбираемом срубе

Металлическая ложка, йод и другие хитрости

Несмотря на очевидные преимущества клееного бруса и других видов «модифицированного» дерева, многие по-прежнему отдают предпочтение при строительстве дома обычному круглому бревну. Еще чаще бревенчатый сруб выбирают для строительства бани. Разумный подход — купить не отдельные бревна, а сруб целиком. Это хороший способ сэкономить время и сохранить хотя бы часть порядка на стройплощадке. Сегодня поговорим об основных принципах и подходах к выбору сруба.

Двести и один дефект

Выбирая сруб, главное проследить, чтобы он был сработан из подходящего материала, ведь, конечно же, бревно бревну рознь. Для начала можно вооружиться знаниями о видимых дефектах бревна, которые исчисляются даже не десятками, а сотнями.

Даже обычный, казалось бы, сучок (когда в тело бревна врастает ветка, и при распиле получается характерный круглый рисунок) имеет 27 разновидностей. Видимые пороки древесины описываются в отдельном документе — межгосударственном стандарте, который опирается на несколько ГОСТов. Это очень увлекательное чтение: кроме 27 видов сучков, здесь вы можете познакомиться с 17 видами трещин, 57 видами дефектов ствола, 5 видами химических окрасок (в том числе и возникающих в результате сушки), 23 видами грибковых поражений и гнили, 11 типами биологических повреждений (включая червоточины и повреждения, сделанные птицами), 34 видами механических повреждений древесины и 7 видами покоробленности.

А затем в этом интересном документе подробно описывается, как измеряются все эти дефекты и как правильно их классифицировать. Есть здесь и подробные рисунки, по которым вы можете научиться различать пороки древесины. Отдельные главы посвящены круглым лесоматериалам (именно они интересуют нас при выборе сруба) , шпону и пиломатериалам (эти главы тоже обязательно пригодятся вам чуть позже, когда вы приступите к отделке и займетесь межэтажными перекрытиями и прочими «деревянными» строительными работами).

Фото: sekretymastera.ru

Шуточное предупреждение: если вы собрались строить деревянный дом, то читать этот стандарт подробно вам стоит, только если у вас крепкие нервы — чтоб не получилось, как у героя Джерома Клапки Джерома, который прочитал медицинскую энциклопедию и по итогам нашел у себя все описанные в ней заболевания, кроме родильной горячки. Однако есть в нем и успокаивающая информация: не все виды видимых пороков древесины влияют на ее эксплуатационные свойства. Многие из двух сотен описанных дефектов сказываются только снаружи, на внешнем виде.

Маркировка — по ГОСТу

Основным документом, с которым стоит познакомиться перед выбором сруба, сегодня является ГОСТ 2292-88 — «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка». Пригодится и ГОСТ 32594-2013, описывающий методы измерения (например, здесь есть занятная таблица, в которой подробно описано, какой объем древесины в кубических метрах находится в лесопиломатериалах заданной толщины и длины).

Фото: blog.marisrub.ru

Бревна в срубе должны быть промаркированы (маркировка каждого бревна, по ГОСТу, должна присутствовать, если диаметр бревна больше 14 см, а длина — от 2 метров). Маркировка наносится на верхний торец бревна устойчивым материалом (водостойкой краской или специальными мелками). Главное — чтобы маркировка дошла до потребителя в разборчивом состоянии. Размер маркировки должен быть не меньше 3—5 см.

Маркировка должна обязательно содержать следующую информацию: сорт (от первого до четвертого, обозначается римскими или арабскими цифрами) и толщину. Толщина обозначается похитрее: арабскими цифрами, по последней цифре числа толщины:

если толщина бревна 20, 30, 40, 50 см и так далее — маркировка толщины будет 0;

если толщина 22, 32, 42, 52 и т.д. — толщина маркируется арабской цифрой 2;

если толщина 14, 24, 34 и т.д. — ГОСТ предписывает наносить маркировку 4;

маркировка 6 и 8 наносится в аналогичных случаях.

ГОСТ, нормирующий приемку лесопиломатериалов, описывает особенности их приемки. Но в нашем случае, если мы выбираем готовый сруб, приемкой занимается его изготовитель. Впрочем, ознакомиться с этим разделом и вам тоже будет не лишним.

4 сорта древесины

И еще один важный ГОСТ 9463-2016 — он регламентирует сортность древесины хвойных пород (а именно они — ель, сосна, реже лиственница — чаще всего используются для строительства домов в нашей полосе). Из липовых и осиновых бревен чаще собирают бани, о них предлагаем поговорить в одной из следующих статей.

В общем случае надо исходить из того, к какому сорту относится бревно, согласно сопроводительным документам на сруб (а его нужно спросить обязательно). Круглые лесоматериалы делятся на 4 сорта, в зависимости от качества древесины.

Фото: принтхауз.рф

1-й сорт — это первоклассные материалы. Древесина у такого бревна чистая, имеет минимальные дефекты и пороки. Такой материал отлично подходит для производства столбов, свай и, конечно, срубов.

— это первоклассные материалы. Древесина у такого бревна чистая, имеет минимальные дефекты и пороки. Такой материал отлично подходит для производства столбов, свай и, конечно, срубов. 2-й сорт — качество среднее или выше среднего. Сучки в такой древесине допускаются в количестве, которое считается средним для каждой породы: в крупном бревне из хвойного дерева допускаются сучки диаметром не более 5 см. Червоточин в бревне 2-го сорта быть не должно, трещины тоже не допускаются. Из древесины 2-го сорта тоже получаются качественные, крепкие срубы.

— качество среднее или выше среднего. Сучки в такой древесине допускаются в количестве, которое считается средним для каждой породы: в крупном бревне из хвойного дерева допускаются сучки диаметром не более 5 см. Червоточин в бревне 2-го сорта быть не должно, трещины тоже не допускаются. Из древесины 2-го сорта тоже получаются качественные, крепкие срубы. 3-й сорт — это бревна среднего качества и ниже среднего. Здесь дефектов уже больше, а значит, может быть снижена долговечность бревна. В крупном бревне из хвойного дерева 3-го сорта допускаются сучки диаметром не более 8 см. Червоточин может быть не больше 5 на 1 метр длины. Но и из такого лесоматериала допускается строить.

— это бревна среднего качества и ниже среднего. Здесь дефектов уже больше, а значит, может быть снижена долговечность бревна. В крупном бревне из хвойного дерева 3-го сорта допускаются сучки диаметром не более 8 см. Червоточин может быть не больше 5 на 1 метр длины. Но и из такого лесоматериала допускается строить. 4-й сорт — это не строительная древесина, имеющая много дефектов. Впрочем, такие бревна можно, например, распилить на дрова. В любом случае, никаких срубов из них изготавливаться не должно.

Документ, который прилагает производитель к лесоматериалу, должен содержать: наименование поставщика и его происхождение, название сортимента, породу бревна, размеры, количество и сорт материала и, конечно, обозначение этого ГОСТа.

Кстати, местонахождение производства сруба очень важно знать еще и вот почему: местность, где росло дерево, очень важна. Древесина, выросшая в низинах и на болотах, больше подвержена гниению и развитию грибка, а если она «родилась» на сухой почве на возвышенности — такие условия пророчат срубу долгую жизнь.

Летняя и зимняя древесина: разница есть!

Издревле строители видели и использовали колоссальную разницу между качеством древесины, заготовленной в разное время года.

Фото: nedvio.com

Зимняя древесина — тот материал, который рекомендует большинство специалистов. Это лес, который заготавливается в зимний период. У него большая физическая устойчивость, гораздо более высокие характеристики и качество. Зимняя древесина не искривляется, равномерно усаживается в процессе сушки, влага из нее вымораживается. Зимой из дерева выходит лишняя смола и даже уползают насекомые. Дом из такого дерева простоит не меньше века.

Правда, сам по себе календарный месяц заготовки не является стопроцентной гарантией качества леса: важно, чтоб его перед транспортировкой и обработкой оставили вылежаться на хорошо проветриваемом складе примерно с месяц. Важно также и не передержать такой сруб на складе.

Летняя древесина качеством, как правило, хуже. С большой вероятностью летнее бревно очень влажное, и для его качественной заготовки нужно, чтобы производитель его хорошо, а главное, равномерно высушил. Летняя древесина должна быть обработана антиплесневым составом, инсектицидами (потому что летом внутри дерева происходит настоящий разгул разнообразной живности).

Осматриваем сруб перед покупкой

Перед тем как бить по рукам с продавцом сруба, нужно для начала поинтересоваться, входят ли в его стоимость пиломатериалы для отделки (брусья перекрытий, половая доска и прочее). Если входят, то проверьте продавца «на наглость». Во-первых, спросите, сколько будет стоить только сруб, без пиломатериалов, а во-вторых, позвоните еще какому-нибудь продавцу пиломатериалов и выясните, сколько стоит заданный комплект у него. Не стоит лениться это сделать: некоторые недобросовестные продавцы срубов накручивают цену на сопутствующие товары, и тогда дешевле будет купить только сруб, а пиломатериалы докупить отдельно.

Фото: сруб13.рф

Допустим, вы проверили все документы, вас устраивает цена сруба. Прежде чем платить за него деньги, проведите визуальный осмотр бревна. Изучите его на предмет дефектов, описанных в первой главе этой статьи: посмотрите, нет ли на дереве сколов, трещин и темных пятен. Важно, чтобы структура дерева была гладкой и ровной, чтобы в ней не было визуальных дырок. Очень большое внимание уделите спилу бревна — именно на нем можно заметить максимум дефектов.

Важно: не слушайте, если продавец сруба уверяет вас, что замеченные вами странности — это характеристика этого дерева. Специалисты обращают особенное внимание на то, что древесина хорошего качества имеет цельную структуру. Она не должна быть поедена насекомыми (это означает, что дерево лежало на воздухе минимум полгода, и качество сруба из него уже не соответствует никаким требованиям). Посинение и плесень бревна на срезе — еще один диагностический признак неправильного хранения и явное показание к тому, чтобы отказаться от покупки.

А теперь — два лайфхака и раскрытие интриги, зачем вам ложка и йод при покупке дерева.

«Прозвоните» бревно перед покупкой. Древесина хорошего качества, с цельной и плотной внутренней структурой, «звенит». Возьмите с собой на осмотр человека, которому вы доверяете. Вручите ему металлическую ложку и попросите постучать по одному концу бревна — а сами стойте на другом конце и слушайте звук. Если вы его услышите — значит, скорее всего, древесина внутри хорошая и не пораженная древоточцем. А если звука нет и древесина его глушит — есть смысл насторожиться и посоветоваться перед покупкой с другим специалистом. Возможно, вам пытаются продать материал с разрушенной внутренней структурой.

Зимнее дерево можно определить с помощью обычного йода. Нанесите его на срез бревна — и если увидите сиреневое или фиолетовое пятно — значит, дерево с высокой вероятностью было срублено зимой. Такую окраску дает древесный крахмал, который запасается к зиме. А если дерево срубили летом — срез бревна просто получит цвет раствора йода.