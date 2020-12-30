7 типичных ошибок при обустройстве отмостки

Предыдущая наша статья рассказывала о хитростях обустройства отмостки. Не секрет, что многие строители и будущие собственники домов продолжают считать этот элемент необязательным. Специалисты строительного рынка предостерегают от такой точки зрения. Но даже если отмостка обустраивается, очень часты ошибки. Перечисляем 7 главных «фейлов», которые могут свести на нет все ваши усилия: если эти ошибки будут допущены, смысла в такой отмостке не будет.