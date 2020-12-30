7 типичных ошибок при обустройстве отмостки
Халтура и перфекционизм одинаково вредны в этом деле
Предыдущая наша статья рассказывала о хитростях обустройства отмостки. Не секрет, что многие строители и будущие собственники домов продолжают считать этот элемент необязательным. Специалисты строительного рынка предостерегают от такой точки зрения. Но даже если отмостка обустраивается, очень часты ошибки. Перечисляем 7 главных «фейлов», которые могут свести на нет все ваши усилия: если эти ошибки будут допущены, смысла в такой отмостке не будет.
- Неправильное заложение слоев
Собирая «пирог» отмостки, следует соблюдать очередность слоев в точности так, как рекомендовано. Например, теплоизолирующий материал обязательно должен располагаться под, а не над гидроизоляцией — банально для того, чтобы уберечь его от влаги. Еще один пример: глина в траншее, сформированной под отмостку, обязательно должна находиться в самом низу, как самый плотный материал, формирующий устойчивое основание. Песок укладывается строго поверх нее. Разные типы отмостки (жесткая или мягкая) состоят из разных слоев, как губадия в разных деревнях. Но важно соблюдать правила заложения этих слоев, иначе вы рискуете тем, что окончательная конструкция «поедет».
- Слишком узкая отмостка
Многие будущие домовладельцы машут рукой: раз уж так нужна эта ваша отмостка — бог с вами, вот я ее сделаю, но узенькую, сантиметров в сорок. Плохие новости: работать такая отмостка не будет. Просто подумайте: весь сакральный смысл ее обустройства в том, чтобы она отводила влагу, падающую с крыши, от стен и от фундамента дома. Но если ее ширина будет меньше, чем та, на которую свес крыши выходит за пределы стен, — вся дождевая вода будет спокойно проливаться на почву, впитываться в нее и понемногу подходить к фундаменту, медленно размывая его. В строительных регламентах говорится, что ширина отмостки должна на 20 см «опережать» свес крыши. В среднем комфортная ширина этого сооружения начинается от 80 см.
Кстати, совет: при проектировании отмостки закладывайтесь еще и на геометрические размеры вас лично и ваших домочадцев — не забывайте, что вам по ней иногда придется и ходить. Поэтому вы должны комфортно на ней помещаться в движении.
- Вплотную подведенная к дому жесткая отмостка и отсутствие компенсационных швов
Если вы выбрали жесткий вариант конструкции, который заливается из бетона (или выкладывается из готовых бетонных блоков), обязательно подумайте о том, что это — совершенно неэластичный материал. А вокруг него — очень эластичные и подвижные структуры: грунт, стена дома (например, если она сделана из дерева, то ее размеры точно будут периодически гулять на минимум несколько миллиметров в зависимости от влажности). Поэтому есть два золотых правила обустройства жесткой отмостки.
Первое: между залитой в опалубку отмосткой и стеной дома или фундамента обязательно делается компенсационный зазор, который закрывается эластичным заполнителем. Это позволит сохранить целостность отмостки, даже если из-за движений грунта она будет приходить в движение сама. В качестве таких материалов можно использовать полиуретановый герметик, демпферную ленту, экструдированный пенополистирол, битумные мастики и другие долговечные эластичные материалы.
Второе: максимум через каждые 2,5 метра в монолите покрытия отмостки надо делать компенсационные швы. Закрывать их можно, например, битумной мастикой. Это убережет бетонную поверхность от растрескивания — в конце концов, вы делаете отмостку не для того, чтобы она растрескалась, выдержав одну зиму. Еще один вариант заделки компенсационных швов — ламинированная фанера. Ее можно распустить на полоски длиной в ширину отмостки и толщиной в толщину бетонного слоя. Эти полоски покрываются битумной мастикой и укладываются в деформационные швы.
- Экономия на бетоне
Многие, считая отмостку чуть ли не декоративной конструкцией, считают, что ее можно залить более дешевым бетоном (или просто тем, который удалось достать поблизости). Но качество бетона, согласно СП о благоустройстве территорий, должно по морозостойкости соответствовать как минимум автомобильным трассам. Самый популярный совет — использовать для обустройства отмостки тот же М300 (на худой конец, М250), что и для заливки ленточного фундамента. И он — верный. Если залить в отмостку М200 или М150, в скором времени вы получите регулярную трудотерапию в виде уборки бетонной крошки и заделывания дыр в рассыпающейся поверхности отмостки.
Еще один способ «сэкономить» на отмостке, который приведет в итоге к увеличенным тратам — сделать чисто символический слой бетона, меньше 7 см. В принципе, отмостка и без того не требует большого расхода бетона — нужен слой толщиной от 7 до 12 см (в зависимости от ее ширины и нагрузки). Не стоит пытаться уберечь еще несколько тысяч рублей, чтобы не получить покрытие на одну зиму.
- Ровная, плоская, красивая отмостка, совсем без наклона
Мы понимаем, что поверхность, сделанная под уклоном, может выглядеть в глазах иных перфекционистов, как преступление против симметрии и перпендикулярности. Но сделать уклон просто необходимо, причем закладывать этот уклон лучше прямо при рытье траншеи. И потом, при укладке «пирога», придерживаться уклона во всех слоях — это было бы просто идеально.
Напомним: смысл отмостки — в том, что по ней должна стекать вода, отходя от стен дома. А значит, ее плоскость должна быть равномерно наклонена в сторону от дома. Регламентирующие документы гласят, что уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов. Предел в регламентах — 10 градусов (если уклон будет больше, по отмостке будет сложнее ходить).
Многие строители исходят из того, что разные типы отмостки и размеры ее полосы требуют разного уклона поверхности. Например, если перед нами мягкая отмостка из булыжника или щебня, угол наклона должен быть 5—10% от ее ширины. Например, если перед нами метровая ширина, то наклонить отмостку нужно на 5—10 градусов. Чем больше уклон, тем быстрее будет отводиться вода. А вот нормативные показатели для бетонированной или асфальтированной отмостки — 3—5 градуса.
- Не обустроить отвод воды от отмостки
Сама по себе отмостка решает только половину задачи по отводу воды от здания. Да, если есть хотя бы она, к фундаменту проникает в разы меньше влаги, чем если бы ее вовсе не было. Однако куда-то ведь эта вода стекает, и нельзя исключать горизонтальной почвенной фильтрации. Поэтому специалисты напоминают о том, что обязательно нужно делать водосток по краю отмостки. Например, если перед нами жесткий способ, можно обустроить бетонный желобок, который будет идти ниже уровня отмостки вдоль всего ее периметра. По нему вода должна отводиться в необходимое место.
С этой ошибкой связана еще одна, очень важная: нельзя надеяться только на отмостку. Важно добавить к ней еще и отвод ливневой воды с крыши (без водостока вы быстро «утонете»), и дренаж почвы (об этих способах отвода воды от здания мы обязательно поговорим отдельно). Только все три этих мероприятия в комплексе надежно защитят ваш дом от подмывания, гниения, плесени и прочих плачевных во всех смыслах последствий.
- Отсутствие утепления
Многие рассуждают так: отмостка находится на улице. На земле. На нее действует мороз и холод. Так какой вообще смысл ее утеплять? И пренебрегают закладкой утеплителя, обходясь только гидроизолирующими материалами (и на том спасибо).
Однако если у вас на участке пучинистый грунт (глина, супесь, суглинок), то зимой он промерзает на достаточно серьезную глубину. Влага внутри грунта, замерзая, расширяется, а значит, расширяется и сам объем грунта. Это называется морозным пучением. Но перед нами не только некрасивое название, но и разрушительный эффект на фундаментные конструкции. Так вот, если на всю ширину отмостки грунт прикрыть надежным теплоизолирующим материалом (например, экструзионным пенополистиролом), он не промерзает. Таким образом, утепление отмостки уберегает грунт вокруг всего фундамента от морозного пучения — а значит, и фундамент от разрушения. Кроме того, от разрушения таким образом уберегается и сама отмостка. Без утепления пучинистый грунт раскалывает ее на части за несколько циклов оттаивания — замерзания.
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