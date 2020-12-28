Чтоб дом не подмывало: секреты обустройства отмостки

И зачем она вообще нужна

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

Нормативные документы

В СП 82.13330.2016 “Благоустройство территорий” и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

“Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки”.

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Главная функция, которую выполняет отмостка, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Фото: landshaftportal.ru

Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. Фото: landshaftportal.ru

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды “занимаются” гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий, брусчатка с открытыми швами и даже газон). Фото: tn.ru

Как правильно сделать мягкую отмостку



Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Для того, чтобы правильно обустроить ее “пирог”, нужно сделать следующие шаги.

Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25 — 30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10 — 15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).

На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3 — 5 градусов.

На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.

Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.

Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарная плитка.

Фото: 7dach.ru

Жесткая отмостка: основные правила обустройства

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.

Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдет марка М250 — М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).

Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.

Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.

Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.

Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.

Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.

Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

Фото: scherbinka-dom.ru

А что дальше отмостки? А дальше — дренаж

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет полтора — два метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

