Топ-10 самых продаваемых машин — 2020: фурор японцев и спад российского автопрома

Продажи машин в январе — ноябре 2020

Продажи новых автомобилей в России в этом году, как и в других странах, заметно упали. В нашей стране объемы реализации машин снизились на 10%. Росту авторынка помешали остановки 120 крупнейших автомобильных заводов по всему миру на время ограничений по ковиду и последовавший за этим дефицит. Но уже в начале 2021 года ситуация может выправится, считают опрошенные «Реальным временем» эксперты.

Минус 10% за год

Топ-10 самых продаваемых машин в России в этом году сильно не изменился. Разве что 8 брендов показали отрицательные значения годового прироста, даже тройка лидеров: LADA, KIA и Hyundai.



Статистика подтверждает — рынок сильно просел. В первые 11 месяцев года в стране продали на 10% меньше машин, чем в тот же период 2019 года — 1,42 млн штук. Из 20 самых продаваемых машин показатели 16 моделей снизились. Тем не менее продажи трех моделей за год даже выросли. Это — «паркетник» от Hyundai, модель Creta (ее продажи выросли на 0,7%), бюджетный седан от немецкого производителя Volkswagen Polo (рост на 2,5%). Однако настоящий фурор на рынке произвела Toyota RAV4 — за год ее продажи выросли сразу на 29%, до 33 тысяч экземпляров. Этой модели было продано больше, чем, например, Lada Largus, теряющей популярность (о причинах — чуть ниже).

— Volkswagen Polo достаточно конкурентоспособен относительно своих корейских «одноклассников». При этом это европейский бренд, с высоким качеством, а расход топлива у модели — один из самых низких в своем классе. RAV4 в новом дизайне выглядит очень свежо. В последние годы он несколько «потерялся», а сейчас поменялся кардинально. Creta изначально выходила на рынок как высококонкурентная модель относительно других моделей SUV-класса — благодаря своему качеству и стоимости. Да и сам сегмент SUV растет по разным причинам — в том числе благодаря своей высокофункциональности, способности ездить по плохо подготовленным дорогам. Плюс водителю машины этого класса в потоке можно видеть дальше, чем водителю седана, — отмечает Руслан Абдулнасыров, гендиректор автосалона «Апельсин» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана», говоря о лидерах прироста продаж.

Обновление называет основной причиной роста этих трех моделей и Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю».

«Помимо того, что эти машины входят в число наиболее популярных новых автомобилей, они также за последний год прошли обновление. Новое поколение RAV4 вышло осенью прошлого года, несмотря на то, что автомобиль логично подорожал, покупатели его по-прежнему любят, потому и активность их высока. Polo и Creta тоже обновились», — говорит он.



Hyundai «выезжает» на Creta, а от «Ларгуса» ждут рестайл

Еще одна модель — Skoda Rapid — теперь по методике «Автостата» считается «с нуля», так как модель обновили. Соответственно, данных за прошлый год по ней нет. Кстати, сам чешский производитель стал лидером по годовому росту общих продаж машин — показатель вырос сразу на 6,9% — за первые 11 месяцев года в России продали почти 85 тысяч автомобилей этой марки — больше, чем Toyota и Nissan. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» считает причиной такого показателя обновление модели Rapid. Кроме того, он отмечает модель Octavia, которая более доступна, чем конкуренты — например, Jetta или Golf у Volkswagen.

Из топ-10 марок по продажам, помимо Skoda, только один производитель показал рост, и то незначительный. Это — BMW. Продажи машин баварской марки выросли несильно — на 1,5%, производитель замыкает десятку с 38 тысячами экземпляров.

Остальные марки по продажам просели, причем довольно сильно. Из топ-3 рекордный провал у Kia — 12,6%. Из наиболее популярных моделей у производителя Rio «просела» на 9,2%, а Sportage — вообще на 17,4%. Hyundai снизил продажи на 10% — несмотря на относительный успех Creta, у корейского производителя есть еще и Solaris, чьи цифры снизились вообще на 19%. Не очень оптимистичны и продажи Tucson — они снизились на 7,2%.

Lada снизилась не так сильно, как конкуренты, — на 7,3%. При этом две модели «АвтоВАЗа» по-прежнему занимают первые две строчки в списке самых продаваемых моделей автомобилей в России. Первое место — у Granta со 112 тысячами экземпляров, но она «просела» ощутимо — на 7,9%. Второе место — у Vesta с 96 тысячами штук, но падение продаж — всего на 4,4%. Менее популярные модели — Lada Largus и 4x4 — просели более драматично — на 17% и 10% соответственно.

«Duster, пожалуй, устарел, ждет обновления в следующем году», — отмечает эксперт. Фото: drive2.ru

Грустные показатели и у Renault. При этом если у Logan падение оказалось еще не таким критичным — 5,5%, то у трех остальных моделей из топ-20 цифры снизились очень существенно. Sandero, например, стал продаваться на 14% хуже, Duster — на 19%, а Kaptur вообще оказалась моделью с самым большим снижением продаж за год среди всех марок — показатель снизился на 21%.

— Duster, пожалуй, устарел, ждет обновления в следующем году. Кроме того, часть клиентов могла уйти за Hyundai Creta. Что касается Renault Kaptur — то, несмотря на то что в нынешнем году модель обновилась, внутри марки в сегменте SUV сильна конкуренция, что тоже могло сказаться на продажах Kaptur. Плюс у автомобиля вариатор, которого часть клиентов побаивается, — объясняет снижение продаж «паркетников» от Renault Евгений Еськов.

По поводу тройки лидеров — «Гранты», «Весты» и Kia Rio — Еськов отмечает, что все три модели снизились ниже, чем рынок в целом. А вот «Лада Ларгус», похоже, продается хуже за счет того, что она давно не обновлялась — и как раз в начале 2021 года ее ждет рестайл.

Половина федеральных округов выбрала «Гранту», а Дальний Восток — RAV4

Интересно при этом, что самые популярные модели автомобилей варьируются в зависимости от федерального округа.

По данным «Автостата», «Гранта» является самой популярной моделью лишь в половине федеральных округов. Это — Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский, а также Урал и Юг.

«Гранта» является самой популярной моделью лишь в половине федеральных округов. Это — Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский, а также Урал и Юг. Фото: wikipedia.org

Еще в двух федеральных округах — Северо-Западном и Сибирском — топ возглавляет Hyundai Creta, который, напомним, в целом по России оказался лишь на четвертом месте с 66,5 тысячи проданных экземпляров.

В Центральном федеральном округе, по данным аналитического агентства, лидером стал Kia Rio (в целом по России он на третьем месте с 77,9 тысячи экземпляров). А вот Дальний Восток, явно и давно тяготеющий к азиатским маркам, вообще выбрал Toyota RAV4, который в целом по России лишь на седьмом месте с 33 тысячами экземпляров. Возможно, новым бюджетным автомобилям жители Дальнего Востока предпочитают недорогие праворульные подержанные машины.

Дефицит пройдет и станет лучше

Итоги 2020 года для авторынка Татарстана эксперты ожидаемо оценивают негативно. Руслан Абдулнасыров отмечает, что первая половина года была очень печальной.

«Тогда автоцентры закрылись, у людей была паника. Конечно, готовности совершать дорогостоящие покупки не было. Вторая половина года оказалась более «живой», и спрос оказался выше возможностей автозаводов и производителей», — говорит он.

Вторая половина года, по его словам, также не позволила выйти на прогнозировавшийся до пандемии результат. «Мы могли бы скомпенсировать первую половину года и выйти в свои ожидаемые цифры, если бы автозаводы могли поставить машины. Но цепочка производства очень длинная — она состоит в том числе и из поставщиков запчастей. Эта цепочка в первой половине года встала, а во второй стала пробуксовывать. У одного из производителей до сих пор стоит полторы тысячи автомобилей, они готовы к отгрузке, но у машин нет лобовых стекол. Какие-то машины стоят без центральной консоли. И подобные ситуации измеряются тысячами, все несут убытки. В России сейчас жесточайший дефицит любых более-менее ликвидных марок. А спрос находится примерно на том же уровне, что год назад».

О дефиците говорит и Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю»: «Результаты 2020 года, судя по всему, будут лучше, чем автопроизводители ожидали в начале пандемии или после завершения I полугодия. Так, АЕБ считает, что по итогам 2020 года объем рынка новых автомобилей в России составит 1,522 млн машин. Так или иначе, рынок все равно сильно упал. Во-многом на улучшение результата повлияли отложенный из-за ограничений, связанных с пандемией, спрос и меры государственной поддержки. Впрочем, в условиях дефицита у дилеров появилась возможность повысить доходность продаж и компенсировать часть потерь, которые они понесли в нынешнем году», — говорит он.

А вот говоря про ожидания от наступающего 2021 года, опрошенные эксперты не склонны утверждать, что все вернется к уровню 2019 года. Евгений Еськов считает, что на ближайший год есть еще вопросы по поводу главного вызова 2020-го — пандемии:



— Пока не понятно, как будет развиваться ситуация с ней. В целом же, как и прежде, тормозить спрос будут такие факторы, как рост цен на новые автомобили и сокращение доходов клиентов. Поддержать его смогут в первую очередь меры господдержки, а также собственные финансовые программы автопроизводителей, то есть те инструменты, которые делают покупку нового автомобиля более доступной для клиента.

Более оптимистичный настрой — у Руслана Абдулнасырова. В январе ситуация с нехваткой машин, по его словам, должна выправиться. «Поэтому, чтобы купить машину без дополнительных аксессуаров, нужно немного подождать», — советует он.