Инструкция от «Росгвардии»: как защитить свой дом от воров в новогодние праздники

Специалисты татарстанского управления ведомства объяснили, зачем нужна охранная сигнализация и как правильно хранить оружие

Фото: Максим Платонов

В новогодние праздники часть жителей Татарстана отправятся либо в путешествие, либо к родственникам в другие города, так что их дома зачастую остаются без присмотра. В связи с этим в Управлении Росгвардии по РТ решили напомнить гражданам о мерах безопасности и поддержали всероссийскую профилактическую акцию «Безопасный Новый год». Офицеры-росгвардейцы рассказали, как уберечь свое имущество от любителей поживиться чужим богатством, и предупредили о правильном хранении оружия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Более 300 краж из дома в год

Татарстанская Росгвардия в преддверии праздников проводит традиционную акцию «Безопасный Новый год». Сотрудники ведомства напоминают жителям республики об основных правилах безопасности жилищ и обращают внимание владельцев огнестрельного оружия на ответственное отношение к его сохранности и использованию.

Как рассказал заместитель начальника республиканского Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ полковник Марат Салахиев, сотрудники обследуют техническую укрепленность жилого сектора, разъясняют гражданам что нужно предпринять, чтобы к ним домой не влезли воры, раздают памятки.

— В этом году в республике было совершено 313 квартирных краж, — констатировал он. — Это несколько меньше, чем в 2019 году.

Однако это не повод расслабляться, предупреждают росгвардейцы. Если 20-30 лет назад «домушники» выносили бытовую технику, мебель, то сейчас их основной добычей стали ювелирные изделия, драгоценности и мелкие ценные вещи.

Как рассказал заместитель начальника республиканского Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ полковник Марат Салахиев, сотрудники обследуют техническую укрепленность жилого сектора, разъясняют гражданам что нужно предпринять, чтобы к ним домой не влезли воры, раздают памятки

Как защитить жилище от «домушников»

Росгвардейцы дают основные советы, как защитить свою квартиру от непрошенных гостей в отсутствие хозяев жилплощади:

перед отъездом из дома плотно закрывать окна;

если проживаете на верхнем этаже, проверять, закрыты ли выходы на чердак;

не сообщать посторонним о планируемых поездках (в том числе в соцсетях);

договориться с соседями, друзьями или родственниками периодически проверять почтовый ящик и вынимать из него накопившуюся корреспонденцию.

Также на входе в квартиру необходимо устанавливать хорошие «железные» двери. Что касается широко разрекламированных дверей и замков «Гардиан», спикер объяснил, что для воров, особенно «профессионалов» они перестали быть серьезной преградой. По его словам, их замки идентичные, и злоумышленники научились их вскрывать. Для того, чтоб усложнить им «работу» желательно вмонтировать в дверь два замка разных типов.

Поскольку кражи чаще всего происходят через окна, Салахиев обитателям первых-вторых этажей порекомендовал ставить на них решетки.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о допустимости такого решения с точки зрения пожарной безопасности, полковник ответил, что решетки не должны быть «глухими». Достаточно устанавливать их с раздвижными ставнями, открывающимися изнутри. Хорошим подспорьем будет установка бронестекла.

В Татарстане работает 41 пункт централизованной охраны, из них 10 ПЦО — в Казани. На маршрутах патрулирования задействованы 152 мобильные группы задержания

Однако самой действенной мерой росгвардеец назвал централизованную охрану. По его словам, за долгие годы в регионе не было допущено ни одной кражи из квартир, оборудованных охранной сигнализацией.

На вопрос корреспондента о стоимости сигнализации, Салахиев сообщил, что в месяц «абонентка» обойдется примерно в 280 рублей. Установка датчиков для квартиры на первом этаже — около 15 тыс. рублей. Для собственников квартир на «промежуточных» этажах (не первый и не последний) ценник будет ниже. А для владельцев частных домов — повыше. Причем отечественное оборудование (ведомство работает только с российским производителем) рассчитано на 10 лет.

В Татарстане работает 41 пункт централизованной охраны, из них 10 ПЦО — в Казани. На маршрутах патрулирования задействованы 152 мобильные группы задержания, основной задачей которых является оперативное реагирование на поступающие сообщения о срабатывании сигнализации. В данный момент на охране находятся около 14 тыс. объектов, более 29 тыс. квартир и 6,5 тыс. мест хранения имущества граждан (гаражи, дачи, садовые домики).

Для наглядности журналистов даже препроводили в пункт централизованной охраны, где две девушки-диспетчера принимают сигналы и передают информацию патрульному наряду. Затем представителям прессы продемонстрировали момент задержания «домушника», попытавшегося зайти в чужую квартиру через дверь.

В пункте централизованной охраны девушки-диспетчеры принимают сигналы и передают информацию патрульному наряду

72 тысячи огнестрелов в Татарстане

Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ проводят комплекс мер в сфере оборота оружия. В республике на учете в ЦЛЛР состоят около 45 тыс. владельцев оружия. Всего в их пользовании насчитывается 72 тыс. единиц оружия.

Как рассказал начальник отдела ЛРР по г. Казани Управления Росгвардии Ранис Минуллин, в 2020 году проведено более 30 тыс. проверок владельцев оружия. Он отметил, что почти в два раза снизились потери огнестрелов — с 27 до 16.

— Наиболее распространенный случай хищения оружия — из автотранспорта, — сообщил Минуллин. — Владельцы оставляют оружие в салонах автомашин, гаражах, что категорически запрещено. Также крадут из квартир, домов при несоблюдении условий хранения оружия. Легкие сейфы ввиду своего незначительного веса представляют для преступников легкую наживу: они надеются, что в сейфе найдут деньги.

Наиболее распространенный случай хищения оружия — из автотранспорта, говорит Ранис Минуллин

К слову, за утрату, ненадлежащее хранение или использование оружия и патронов, владельцам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ружье должно храниться в местах проживания хозяина в надежных сейфах, ключи от которых должны быть постоянно с владельцем. Оружие самообороны должно находиться в специальной кобуре с ремешком безопасности. Хотя безответственные граждане, бывало, переносили его даже в пакетах.

Нередко теряют оружие во время охоты. Любители зимней охоты при выезде в лес должны иметь при себе паспорт, разрешение на оружие. С началом осеннего охотничьего сезона росгвардейцы проверили десятки охотников, осмотрели их автомобили и моторные лодки. Самым распространенным «грехом» оказалось нарушение правил перевозки оружия. Нередко его перевозили в расчехленном и заряженном виде.

Напоследок журналистам показали, как сотрудник Росгвардии посетил пожилого владельца охотничьего ружья, проверил наличие огнестрела, условия хранения и документы.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов