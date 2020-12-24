Инструкция от «Росгвардии»: как защитить свой дом от воров в новогодние праздники
Специалисты татарстанского управления ведомства объяснили, зачем нужна охранная сигнализация и как правильно хранить оружие
В новогодние праздники часть жителей Татарстана отправятся либо в путешествие, либо к родственникам в другие города, так что их дома зачастую остаются без присмотра. В связи с этим в Управлении Росгвардии по РТ решили напомнить гражданам о мерах безопасности и поддержали всероссийскую профилактическую акцию «Безопасный Новый год». Офицеры-росгвардейцы рассказали, как уберечь свое имущество от любителей поживиться чужим богатством, и предупредили о правильном хранении оружия. Подробнее — в материале «Реального времени».
Более 300 краж из дома в год
Татарстанская Росгвардия в преддверии праздников проводит традиционную акцию «Безопасный Новый год». Сотрудники ведомства напоминают жителям республики об основных правилах безопасности жилищ и обращают внимание владельцев огнестрельного оружия на ответственное отношение к его сохранности и использованию.
Как рассказал заместитель начальника республиканского Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ полковник Марат Салахиев, сотрудники обследуют техническую укрепленность жилого сектора, разъясняют гражданам что нужно предпринять, чтобы к ним домой не влезли воры, раздают памятки.
— В этом году в республике было совершено 313 квартирных краж, — констатировал он. — Это несколько меньше, чем в 2019 году.
Однако это не повод расслабляться, предупреждают росгвардейцы. Если 20-30 лет назад «домушники» выносили бытовую технику, мебель, то сейчас их основной добычей стали ювелирные изделия, драгоценности и мелкие ценные вещи.
Как защитить жилище от «домушников»
Росгвардейцы дают основные советы, как защитить свою квартиру от непрошенных гостей в отсутствие хозяев жилплощади:
- перед отъездом из дома плотно закрывать окна;
- если проживаете на верхнем этаже, проверять, закрыты ли выходы на чердак;
- не сообщать посторонним о планируемых поездках (в том числе в соцсетях);
- договориться с соседями, друзьями или родственниками периодически проверять почтовый ящик и вынимать из него накопившуюся корреспонденцию.
Также на входе в квартиру необходимо устанавливать хорошие «железные» двери. Что касается широко разрекламированных дверей и замков «Гардиан», спикер объяснил, что для воров, особенно «профессионалов» они перестали быть серьезной преградой. По его словам, их замки идентичные, и злоумышленники научились их вскрывать. Для того, чтоб усложнить им «работу» желательно вмонтировать в дверь два замка разных типов.
Поскольку кражи чаще всего происходят через окна, Салахиев обитателям первых-вторых этажей порекомендовал ставить на них решетки.
На вопрос корреспондента «Реального времени» о допустимости такого решения с точки зрения пожарной безопасности, полковник ответил, что решетки не должны быть «глухими». Достаточно устанавливать их с раздвижными ставнями, открывающимися изнутри. Хорошим подспорьем будет установка бронестекла.
Однако самой действенной мерой росгвардеец назвал централизованную охрану. По его словам, за долгие годы в регионе не было допущено ни одной кражи из квартир, оборудованных охранной сигнализацией.
На вопрос корреспондента о стоимости сигнализации, Салахиев сообщил, что в месяц «абонентка» обойдется примерно в 280 рублей. Установка датчиков для квартиры на первом этаже — около 15 тыс. рублей. Для собственников квартир на «промежуточных» этажах (не первый и не последний) ценник будет ниже. А для владельцев частных домов — повыше. Причем отечественное оборудование (ведомство работает только с российским производителем) рассчитано на 10 лет.
В Татарстане работает 41 пункт централизованной охраны, из них 10 ПЦО — в Казани. На маршрутах патрулирования задействованы 152 мобильные группы задержания, основной задачей которых является оперативное реагирование на поступающие сообщения о срабатывании сигнализации. В данный момент на охране находятся около 14 тыс. объектов, более 29 тыс. квартир и 6,5 тыс. мест хранения имущества граждан (гаражи, дачи, садовые домики).
Для наглядности журналистов даже препроводили в пункт централизованной охраны, где две девушки-диспетчера принимают сигналы и передают информацию патрульному наряду. Затем представителям прессы продемонстрировали момент задержания «домушника», попытавшегося зайти в чужую квартиру через дверь.
72 тысячи огнестрелов в Татарстане
Кроме того, сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ проводят комплекс мер в сфере оборота оружия. В республике на учете в ЦЛЛР состоят около 45 тыс. владельцев оружия. Всего в их пользовании насчитывается 72 тыс. единиц оружия.
Как рассказал начальник отдела ЛРР по г. Казани Управления Росгвардии Ранис Минуллин, в 2020 году проведено более 30 тыс. проверок владельцев оружия. Он отметил, что почти в два раза снизились потери огнестрелов — с 27 до 16.
— Наиболее распространенный случай хищения оружия — из автотранспорта, — сообщил Минуллин. — Владельцы оставляют оружие в салонах автомашин, гаражах, что категорически запрещено. Также крадут из квартир, домов при несоблюдении условий хранения оружия. Легкие сейфы ввиду своего незначительного веса представляют для преступников легкую наживу: они надеются, что в сейфе найдут деньги.
К слову, за утрату, ненадлежащее хранение или использование оружия и патронов, владельцам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
Ружье должно храниться в местах проживания хозяина в надежных сейфах, ключи от которых должны быть постоянно с владельцем. Оружие самообороны должно находиться в специальной кобуре с ремешком безопасности. Хотя безответственные граждане, бывало, переносили его даже в пакетах.
Нередко теряют оружие во время охоты. Любители зимней охоты при выезде в лес должны иметь при себе паспорт, разрешение на оружие. С началом осеннего охотничьего сезона росгвардейцы проверили десятки охотников, осмотрели их автомобили и моторные лодки. Самым распространенным «грехом» оказалось нарушение правил перевозки оружия. Нередко его перевозили в расчехленном и заряженном виде.
Напоследок журналистам показали, как сотрудник Росгвардии посетил пожилого владельца охотничьего ружья, проверил наличие огнестрела, условия хранения и документы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым