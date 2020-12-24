Три реальные истории, когда рак оказался не раком

Как не опустить руки и дойти в своем обследовании до конца

В самый неожиданный момент жизни врач поставил диагноз «рак». Мы решили рассказать, почему важно не опускать руки и найти в себе силы пройти обследование до конца.

Серьезная ошибка

Чем серьезнее диагноз, тем больше необходимость подтвердить его в двух-трех местах. Ежегодно мы встречаемся с десятками историй о том, что обнаруженный рак — это не всегда рак, но для того, чтобы это понять, потребуется время и место.

Ева, студентка медакадемии, в свои 19 лет постоянная клиентка гастроэнтеролога. В очередной раз проведя обследование, врачи обнаружили и решили удалить растущий полип в желудке. Исследовав образцы ткани, семье сообщили, что у девушки рак желудка — один из самых агрессивных видов рака. Обычно при таком диагнозе часть желудка удаляют, что и собирались сделать Еве. Родители девушки не готовы были мириться с таким исходом и стали искать возможность подтвердить диагноз в другом месте. При пересмотре образцов врачи заметили, что клетки не похожи на клетки тканей желудка, скорее — на клетки кишечника. После УЗИ, биопсии, ПЭТ-КТ и даже генетического теста выяснилось, что образцы тканей не принадлежат девушке, произошла ошибка.

Второй день рождения

Еще один случай — мужчина средних лет с сильными болями в спине и области живота и резкой потерей веса. Вердикт врачей по месту жительства после проведенной лапаратомии (доступ к внутренним органам через надрез) — неоперабельный рак поджелудочной железы, показана мощная химиотерапия, и почти никаких прогнозов. В поисках вариантов «химии» семья обратилась в «Анадолу» за вторым мнением. Пересмотр материала не дал точной картины, симптоматика не соответствовала раку «поджелудки», поэтому пациент перенес три процедуры по взятию биопсии, которая показала, что рака нет. Во время операции, проведенной впоследствии в присутствии радиолога, была обследована поджелудочная, кишечник и соседние органы, выявлен сильный воспалительный процесс и доброкачественная опухоль. Теперь пациент отмечает два дня рождения.

Ежегодно мы встречаемся с десятками историй о том, что обнаруженный рак — это не всегда рак, но для того, чтобы это понять, потребуется время и место

Спасенная рука

Двенадцатилетняя девочка с сильной болью в локте. На снимке МРТ локоть в норме, врачи успокаивают маму и выписывают физиолечение. Но на снимок попала часть плеча, где уже начался процесс, который ускользает от глаз врачей. Спустя 3 месяца боль перешла в область плеча, на следующем МРТ заметили крупную опухоль, а после КТ врачи сообщили: рак с метастазами в позвоночнике, химиотерапия, возможно, ампутация руки. В шоке родители девочки ищут возможности быстро обследовать ребенка, уточнить диагноз и найти варианты лечения за границей. И они смогли сделать это в Турции. ПЭТ-КТ показала абсолютно чистый, без метастазов, позвоночник и наличие опухоли на плече. Закрытая биопсия не дала результата, а открытая показала, что опухоль доброкачественная. В результате девочка перенесла операцию по удалению опухоли и восстановлению костной ткани.

В клинике «Анадолу» бесплатно предоставляют второе медицинское мнение по поставленному диагнозу на основании имеющихся анализов и радиологических снимков

Патоморфолог медицинского центра «Анадолу» Хусейн Балолу прокомментировал эти случаи так:

— Мы ни в коем случае не считаем наших коллег непрофессионалами. К сожалению, в некоторых регионах уровень диагностики оставляет желать лучшего. Даже самый лучший врач на оборудовании десятилетней давности может поставить диагноз с погрешностью. И наоборот — клиника может закупить новое оборудование, но не иметь специалиста, умеющего работать с ним.

Именно поэтому мы советуем перепроверить свой диагноз еще в одном-двух местах. В нашей клинике можно сделать это бесплатно — мы предоставляем второе медицинское мнение по поставленному диагнозу на основании имеющихся анализов и радиологических снимков. В сложных случаях возможен дополнительный пересмотр материала либо новые снимки МРТ или КТ, но эти меры помогут избежать необоснованной операции или химиотерапии и позволят подобрать лечение.

Сегодня клиника работает в обычном режиме, не считая новых правил безопасности относительно COVID-19, границы открыты, перелеты осуществляются регулярно. Мы поможем получить бесплатную консультацию профессоров «Анадолу», а также организовать поездку в клинику. Для этого в Казани работает представительство клиники.



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