Околофутбола: их не остановить. Называем имя вероятного следующего тренера «Спартака»

Ни разу не Бердыев

Главный футбольный и околофутбольный клуб России «Спартак» снова меняет тренера. Доменико Тедеско в ближайшее время покинет команду, и менеджерский тандем «Федун-Зарема» уже начал поиски нового специалиста. «Реальное время» играет на опережение и заглядывает в завтрашний день.

ФК «Скандартак», новый сезон



Каррера, Глушаков, ОПГ «Ромашка», Кононов, «Пиджак», судейство, Кокорин, уход Тедеско… Это лишь первые (по времени — последние) ассоциации, что приходят в голову, когда произносишь слово «Спартак». «Красно-белые» уже давно не ассоциируются с футболом — это главный околофутбольный клуб страны, если не Европы. Такого количества разговоров и скандалов нет, пожалуй, даже вокруг неспокойной «Барселоны», где Лео Месси никак не может определиться, любит ли он родной клуб до гроба или уже готов свалить в Англию.

Увы, приход Доменико Тедеско только добавил скандальности спартаковскому бренду. Сам по себе Тедеско — человек импульсивный, и многие ждали, что этой своей импульсивностью он заведет и «Спартак». Ожидания, скажем прямо, не оправдались. Немецкий специалист так и не наладил стабильный футбол, защита и опорная зона постоянно проваливались, а в атаке «Спартак» обрел сумасшедшую зависимость от Ларссона и Понсе. Как только эти двое выключаются из игры, «отключение света» происходит и у всего остального «Спартака».

Приход Доменико Тедеско только добавил скандальности спартаковскому бренду. Фото: spartak.com

Всю осень москвичи вымучивали победы над соперниками из РПЛ, в том числе пользуясь их еврокубковой выхолощенностью (вспомним тот же выигрыш у «Краснодара» 3:1). Но как только «Спартак» забуксовал и одержал лишь 2 победы в 7 последних матчах, все вернулось на круги своя.

И вот после очередного, «…дцатого» скандала в Сочи Тедеско принимает решение покинуть «Спартак». Игра его команды в первой части сезона не радовала, но теперь все будут обсуждать не ее, а имя преемника немца.

Почему Бердыева еще долго не будет в «Спартаке»

С 2016 года сватать в «Спартак» Курбана Бердыева — святое дело и любимая забава. Вот и на сей раз сразу после выступления Тедеско пошел слух о скором пришествии в клуб Курбана Бекиевича. Бердыев действительно вел переговоры с московским клубом 4 года назад, когда «Спартак» покинул Дмитрий Аленичев. Но тогда Леонид Федун не согласился с требованием специалиста о предоставлении ему и его помощникам полной самостоятельности в принятии ключевых решений.

Поговаривают, что эти контакты завершились столь неласково, что у Бердыева до сих пор зуб на «Спартак». И пока клубом рулит тандем «Федун-Зарема», туркменского чудотворца там точно не будет.

Бердыев действительно вел переговоры с московским клубом 4 года назад, когда «Спартак» покинул Дмитрий Аленичев. Фото: rubin-kazan.ru

Российские тренеры «Спартаком» не рассматриваются в принципе. Эксперимент с Тедеско, несмотря на очевидные проколы, признан в целом удачным, поэтому следующим тренером «красно-белых» вновь будет иностранец. Сперва пресса развлекла болельщиков слушком о Кике Сетьене (ха-ха), после чего было сделано предположение о переговорах с Робертом Морено.

Откуда всплывает эта информация, понятно — новым спортивным директором «Спартака» стал Дмитрий Попов, в прошлом игрок сантандерского «Расинга». С тех пор его связи с испаноязычным миром только окрепли, и с некоторой долей вероятности следующий тренер «Спартака» будет разговаривать на испанском языке.



Однако предания о провале Морено в «Монако» очень свежи, как и его странное увольнение после победы в контрольном матче над «Серкль Брюгге» минувшим летом. Подписываться на такой риск и возможные пару лет стагнации Федун-Зарема не будут.

Вот он — будущий тренер «Спартака»

Куда более правдиво выглядит информация о приходе Леонарду Жардима. Португалец тоже на последнем этапе провалился в «Монако». Но именно он в свое время раскрыл Килиана Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силву и многих других юнцов, которые принесли «Монако» сенсационное чемпионство 2017 года в Лиге 1.

Куда более правдиво выглядит информация о приходе Леонарду Жардима. Фото: theageoffootball.com

Жардим обожает работать с молодежью, да и с россиянами умеет находить общий язык — Александр Головин при нем смотрелся неплохо. После итоговой неудачи в «Монако» европейский топ Жардима не пригласит, и сверхамбициозный «Спартак» — один из вариантов реанимации его карьеры.

Однако на данную минуту главным претендентом на должность главного тренера «Спартака», по нашей информации, является… Массимо Каррера. Его АЕК очень здорово стартовал в этом сезоне, выбив из квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» с Максимилианом Филиппом.

Однако в группе АЕК занял последнее место, а в чемпионате уже опустился на 4-ю позицию. Решение о расставании с Каррерой греки де-факто приняли, в клуб, вероятно, вернется Маноло Хименес. Агент уже подтвердил информацию об интенсивных переговорах Массимо со «Спартаком».

Сам итальянец не скрывает, что мечтает вновь поработать в Москве. Полтора года назад он был очень близок к переходу в «Динамо», но тогда «поперло» у Кирилла Новикова, и вопрос отпал. Сейчас же, когда информация о Каррере просочилась в сеть, болельщики будут все громче требовать возвращения человека, добывшего единственное золото «красно-белых«за последние без малого два десятка лет.



Сам итальянец не скрывает, что мечтает вновь поработать в Москве. Фото: spartak.com