«Вывеска «SALE» уже стала выцветать на витринах»

Предновогодние распродажи в торговых центрах Казани, по сравнению с прошлым годом, сократились на 15%

Фото: Инна Серова

В торговых центрах Казани начались традиционные предновогодние распродажи, однако, судя по трафику в торговых залах, новые цифры на ценниках и крупные надписи «SALE» не обеспечили большого притока покупателей. Почему распродажи в конце «ковидного» 2020-го вылились в простую формальность, кто и что скупает в преддверии Нового года и насколько в реальности снизились цены — в репортаже «Реального времени».



Покупают как обычно, продают без энтузиазма



В середине рабочего дня в недавно открывшемся новом торговом центре KazanMall покупатели бродят по магазинам, разглядывая ценники. Плакаты на витринах и над стойками обещали скидки до 30, 40 и даже 60 процентов, но на большинство товаров дисконта выше трети от первоначальной стоимости нет. Часто скидочный товар ютится на дальней маленькой витрине, как, например, в магазине дамского белья, и цены даже со скидками выглядят не такими уж привлекательными.

— Я в детском отделе Reserved выбрала сыну брюки и куртку по приемлемой цене, то есть со скидкой она приемлемая, — делится с корреспондентом «Реального времени» одна из покупательниц Аида.

— В выходные покупателей у нас бывает намного больше, — сообщила «Реальному времени» продавец Надежда в Kari, а по поводу старта распродаж отметила: — Разница заметна только между выходными и буднями. А покупают как обычно.



Там, где скидки не поражали воображение, не наблюдалось и большого покупательского ажиотажа. К примеру, достаточно скромные мужские ботинки из натуральной кожи Ростовской фабрики на распродаже предлагались не сказать, чтобы дешево — по цене 3,5—4 тыс. рублей. Нечто подобное за те же деньги можно найти и в обычные дни.



Фото: Инна Серова

Целенаправленный шопинг и «смотринг»

Более оживленно шли продажи в магазинах парфюмерии и электроники. Причем, казалось, покупатели вовсе не искали скидок. Во всяком случае, толпились не у ценников с перечеркнутыми цифрами, а целенаправленно искали заранее намеченные к покупке товары.

Молодой человек Сергей выбирал смартфон в подарок жене Марине — ей он нужен для работы. Супруги поделились секретом экономии:

— Мы сразу договорились, что в другие магазины даже заходить не будем. У нас режим экономии — еще не пришли в себя после самоизоляции, когда зарплата у обоих резко упала. Одежда у нас есть, а подарки для близких давно заказали по интернету, так дешевле.



Парфюм в «Золотом яблоке» также в качестве подарка казанец Рамиль покупал невесте Лейсан. Пришли тоже целенаправленно за туалетной водой. Две дамы бальзаковского возраста, методично изучавшие один за другим магазины женской одежды, как выяснилось, на цены не смотрели вовсе, потому как покупать ничего не планировали: «На шопинг денег нет, мы зашли сюда на «смотринг», — рассмеялись они. — Ну и в кафе, кофе с пирожным в красивой обстановке попить».

Фото: Инна Серова

«30 процентов — серьезный дисконт»



— Сегодня вторник, середина рабочего дня, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ТЦ KazanMall. — Обычно люди совершают покупки после работы или по выходным, так что ситуацию в торговом центре объективно оценить сейчас невозможно.



— У нас в Sisley распродажа началась 17 декабря, она идет во всем мире, — говорит партнер марки Адель Ягудин. — Скидка составляет 30 процентов на все позиции, кроме новогодней капсулы. Я слово «распродажа» вообще-то не люблю. Но когда имеешь дело с коллекциями, распродажи необходимы. Остатки надо максимально реализовать за новогодние праздники, ведь у меня уже в январе приходит весенняя коллекция.

Ягудин также отметил, что выручка в Sisley в распродажу практически не отличается от «дораспродажной», но сейчас в магазин брендовой одежды заходят покупатели с чуть более низким уровнем доходов:



— Они раньше приходили, выбирали, присматривались и откладывали покупку. А теперь дождались скидок и покупают. Целевая аудитория Sisley — люди со средним достатком, а 30 процентов — это серьезный дисконт.

Фото: Инна Серова

После Нового года из торговых центров начнут уходить арендаторы

Не очень отличается картина и в других казанских торговых центрах. Корреспондент «Реального времени» в выходные побывала в «Парк Хаусе», «Меге» и «Тандеме» и не заметила характерной для прошлых лет толкотни. Выбирая подарки, отметила, что в некоторых магазинах в новогоднюю распродажу попал сильно залежавшийся товар. Например, знакомые с позапрошлого года модели кожаных перчаток, шапок, сумок.

Однако официальные представители торговых сетей уверяют, что новогодние распродажи и в этом году оживили торговлю.

— На прошлой неделе рост продаж в ТЦ «Кольцо» повысился на 10 процентов, — сообщила «Реальному времени» директор по маркетингу АО «Эдельвейс групп» Алина Зайнетдинова. — На текущей неделе ожидается рост на 20 процентов. А в последнюю неделю декабря, по нашим расчетам, продажи вырастут больше, чем на 34—40 процентов по сравнению с началом декабря. Надеемся, что в последние 3 дня продажи сравняются с уровнем прошлого года.

Однако оживление это, судя по всему, носит временный характер. По словам Зайнетдиновой, перед Новым годом из «Кольца» не уходит «практически никто из арендаторов», но она допускает, что в конце января «некоторые могут об этом задуматься».

— В целом же принципиальных отличий от прошлых лет нет. Только в крупных ТЦ на сегодня наблюдается спад до 15 процентов по сравнению с прошлым годом, — отметила она.

Фото: Инна Серова

Распродажа — это не «регулярные» скидки в 10—30 процентов

— В этом году крайне непростая ситуация с распродажами и промо-акциями, — считает генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков. — Она складывается из целого ряда факторов — это и пандемия, и ограничения на передвижение, и неровности спроса и покупательской активности в течение года. Но самое главное, сейчас уже начинает ощущаться нехватка некоторых популярных товаров и продуктов. Например, на какие-нибудь новые наушники срок исполнения заказа может быть несколько месяцев. Естественно, ретейлеры на это четко реагируют. И в этом году серьезных распродаж до Нового года мы не ожидаем. Многие уже товар слили, а кто не слил, тот уже не будет активно сливать, потому что ощущаются перебои с поставками из-за рубежа, были остановки производств из-за пандемии.

Все те скидки, которые сейчас заявляют ретейлеры — это не сезонные скидки, а фактически те, которые действовали в течение всего года, говорит Федяков. Он подчеркнул: сегодня распродажи перестали быть цикличными, как это было раньше, а «вывеска «SALE» уже стала выцветать на витринах».

— Скидки в 10—30 процентов становятся регулярными, это часть ценовой политики компании, а ретейлеры и поставщики начинают ими манипулировать, изначально завышая цену при размещении нового продукта. Но люди на это ведутся, — отметил эксперт.

Собеседник «Реального времени» полагает, что какие-то ретейлеры могут все же решиться на настоящую распродажу, но только уже после Нового года, «понимая, что рассчитывать на особую покупательскую активность в течение 2021 года не приходится и что это может привести к затовариванию складов».



Иван Федяков указал и на то, что покупательский спрос сильно изменила пандемия коронавируса:

— Под удар попали такие категории, как одежда, обувь, парфюмерия и косметика. Они продаются, но объемы продаж не такие, как в прошлом году. И нет ярких новинок в этих категориях. А популярными в 2020 году остаются электроника — так как люди перешли на удаленную учебу и работу, товары для дома — по той же причине, и это долгосрочный тренд. И еще, в отличие от предыдущих кризисов, мы видим устойчивый спрос на медиаконтент. Россияне все больше и больше пользуются платным медийным контентом — для многих домохозяйств это стало существенной частью бюджета. И его все чаще используют для подарков — в виде сертификатов. Уже 13 процентов россиян имеют платные подписки.

1 / 22 Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова