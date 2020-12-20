Тройной удар по вирусу: что нужно знать о новых вакцинах от COVID-19

Скоро в России станут доступны еще две вакцины от коронавирусной инфекции

В стране начинается широкая вакцинация от COVID-19. Сейчас прививки делают вакциной «Спутник V», которую разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Скоро станут доступны еще две вакцины — от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и от ФГНЦ имени Чумакова РАН. Всеми тремя препаратами, конечно, прививаться не нужно. Но сама возможность выбора интересует многих. На вопросы о вакцинах для «РГ-Неделя» ответил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

— Чем отличаются вакцины? Может ли сам человек решить, какую лучше использовать для прививки?

Александр Рыжиков: Вакцины, о которых вы спросили, основаны на различных технологических платформах, имеющих свои функциональные особенности и создающих предпосылки для применения каждого из препаратов в определенных группах населения. При этом, как правило, требуются отдельные исследования, позволяющие расширить круг получателей вакцины — эта информация обязательно заносится в инструкцию о применении препарата. Так, сейчас в Новосибирской области проводится исследование вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» среди 150 добровольцев. Показания и противопоказания к вакцинации указываются в инструкции по применению препарата.

— Нам говорят: от прививки заболеть нельзя. Почему тогда у некоторых после прививки возникают признаки простуды — ломота, температура?

Александр Рыжиков: Эти проявления — нормальная физиологическая реакция на содержащиеся в векторной вакцине компоненты. И, несмотря на сходство симптомов, появление такой реакции ни в коей мере не говорит о развитии заболевания. При этом синтетические вакцины обычно таких симптомов не вызывают.

— Вирус SARS-CoV-2 новый, его продолжают изучать, и на днях были опубликованы данные о том, что вирус мутирует. Значит ли это, что пока ученые делали вакцину от одного типа коронавируса, он уже изменится, и вакцинация не помешает заразиться и заболеть?

Александр Рыжиков: За почти год наблюдений выяснилось, что новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций. Большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов.



Кроме того, геном любого вируса изменяется неравномерно — есть участки вариабельные, а есть — консервативные, скорость накопления мутаций в которых намного ниже. Даже для нового вируса можно выбрать потенциально консервативные участки генома. Это очень важно для разработки и средств диагностики, и вакцин. Например, когда разрабатывалась «ЭпиВакКорона», в ее состав включили консервативные эпитопы, то есть те фрагменты генома, которые не меняются в процессе эволюции вируса. Поэтому вакцина будет высокоэффективна против генетически разнородных штаммов. То есть естественная изменчивость вируса не станет препятствием для эффективной вакцинации в будущем.

Фото: Сергей Михеев / rg.ru

С учетом того, что мы наблюдаем за переболевшими COVID-19 всего около года, а за вакцинированными — еще меньше, пока невозможно достоверно определить срок защиты, которую дает перенесенное заболевание или прививка

— Много сообщений о том, что антитела, которые вырабатываются у переболевших, довольно быстро, в течение 3—4 месяцев, из организма исчезают. Значит ли это, что потребуется прививаться несколько раз в год?



Александр Рыжиков: С учетом того, что мы наблюдаем за переболевшими COVID-19 всего около года, а за вакцинированными — еще меньше, пока невозможно достоверно определить срок защиты, которую дает перенесенное заболевание или прививка. При этом уже имеющиеся данные говорят, что 3—4 месяца — это скорее нижняя граница.

Прививочный иммунитет может сохраняться дольше сформировавшегося в естественных условиях. Наиболее реалистичный сценарий — ревакцинация раз в несколько лет.

— Еще нам объясняют, что вакцина не только стимулирует выработку антител, но и формирует клеточный иммунитет, более стойкий и длительный. Как это проверить?

Александр Рыжиков: Технологическая возможность проверки клеточного ответа существует, но требует лабораторных условий. Роль клеточного звена иммунитета в противодействии коронавирусу еще не в полной мере изучена, но может быть весьма значимой.

Мы знаем, что уже через 5—6 недель после вакцинации у большей части привитых добровольцев наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа. Это было обнаружено при анализе клеток крови добровольцев.



— На чем основаны прогнозы разработчиков, что вакцина будет действовать до года («ЭпиВакКорона» от «Вектора») и до 2 лет (гамалеевский «Спутник V»)? Или это пока именно прогнозы?

Александр Рыжиков: Я могу сказать о нашей вакцине. Оценки в отношении «ЭпиВакКороны» основаны на результатах наблюдений за лабораторными животными, а также на нашем многолетнем опыте разработки вакцин, включая пептидные.

— Если вакцины безопасны, почему тогда даже некоторые врачи говорят, что лучше прививки не делать, что это «удар дубинкой» по иммунной системе, и иммунитет должен формироваться естественным путем. Что вы можете возразить?

Александр Рыжиков: Формируемый вакциной иммунный ответ использует те же механизмы, что и «естественный», который возникает при встрече с возбудителем извне. При этом опасное для иммунной системы и организма действие вакцины исключается на самых первых этапах проверки — еще в доклинических испытаниях на животных и на ранних стадиях исследования с участием добровольцев.

Бывают объективные причины отвода от прививки: например, из-за заболеваний или повышенной чувствительности к компонентам вакцины. Врачи, которые отговаривают пациентов ставить прививки без таких причин, поступают, по сути, вопреки современным научным знаниям и профессиональной этике.

Победы над многими инфекционными заболеваниями были достигнуты только благодаря масштабным программам по вакцинации.

За примерами далеко ходить не надо: именно благодаря антипрививочному движению и массовым отказам от вакцинации детей в некоторых странах, и в том числе у нас в стране, мы видим сейчас рост заболеваемости такими инфекциями, как краснуха и корь.

Как россияне относятся к вакцинации от COVID-19

Инфографика «РГ»/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная. Источник: опрос ФОМ, ноябрь 2020 г.

— Как вы считаете, с чем связано антипрививочное движение? Например, никто не сомневается, что если укусит незнакомая собака — прививку от бешенства надо делать обязательно. То же самое — при угрозе заболеть клещевым энцефалитом. Но вот по поводу вакцинации против полиомиелита в соцсетях масса негатива. Почему? Может, действительно какие-то вакцины все же опасны, а от нас это скрывают?

Александр Рыжиков: Антипрививочное движение — сложный социально-поведенческий феномен. Представления о допустимости использования вакцин зависят от многого: это тип личности конкретного человека, его информированность, окружение и жизненный опыт. Практически стопроцентная смертность от бешенства и тяжелое течение энцефалита — это известные всем факты, не вызывающие сомнений и недоверия. Отсюда и готовность поставить прививку. Полиомиелит же редко встречается в мире, и кому-то может казаться, что болезнь побеждена или где-то далеко и его коснуться не может. Но то, что полиомиелит стал менее распространен — это не случайность, а как раз результат вакцинации.

Что же касается сокрытия данных о вакцинах, о их якобы «вреде» — это миф. В современном мире нереально скрыть какие-то факты, учитывая внимание к этому вопросу, а также возможности передачи информации. Недавно исполнилось 40 лет со дня объявления ВОЗ об искоренении натуральной оспы — опаснейшего вирусного заболевания с уровнем летальности до 45 процентов. То есть умирала от оспы почти половина заболевших. Элиминация оспы стала первой победой человечества над инфекцией и результатом напряженной многолетней международной программы по вакцинации.

— Какие правила перед вакцинацией и после нее? Что можно, что нельзя? Вот по допустимости выпить до или после прививки, ведь Новый год на носу…

Александр Рыжиков: Большой разброс сроков отказа от алкоголя, который давали эксперты, по сути, отражает отсутствие единой точки зрения на этот счет. Употребление алкогольных напитков действительно может оказывать угнетающее действие на иммунную систему и отрицательно отразится на формировании иммунного ответа.

В целом после прививки также следует по возможности избегать и других стрессов для организма: переохлаждений и перегревов, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, тяжелой физической нагрузки.

— Народ также не очень верит в прививки против гриппа — делают, а потом в течение сезона заболевают ОРВИ и гриппом тоже. Почему прививка не защищает на 100 процентов?

Александр Рыжиков: Изменчивость и вариабельность вирусов гриппа намного превышают генетическое разнообразие нового коронавируса, который, по имеющимся данным, характеризуется умеренной изменчивостью. Из-за высокой изменчивости вируса гриппа используемые в вакцине антигены могут в той или иной степени не соответствовать циркулирующим штаммам. Именно большое разнообразие циркулирующих штаммов вируса гриппа не позволяет обеспечить стопроцентную эффективность вакцины от гриппа, хотя исследования, направленные на разработку универсальной гриппозной вакцины, ведутся во многих странах, и уже получены первые многообещающие результаты.

Играют роль и индивидуальные особенности организма конкретного человека: возраст, состояние здоровья, восприимчивость к вакцинам в целом.

Кроме того, прививка от гриппа не может защитить от ОРВИ, вызываемых другими вирусами. Хотя симптомы заболевания схожи.

Фото: rg.ru

В случае с прививкой от гриппа, если решите вакцинироваться от COVID-19, следует выдержать приблизительно месячную паузу

— Можно ли как-то повысить сопротивляемость иммунной системы без прививки? Что для этого нужно делать?

Александр Рыжиков: Все просто и банально: нужно вести здоровый образ жизни — полноценно питаться, отдыхать, заниматься спортом, не курить. Само по себе это не даст вам иммунитет к коронавирусу, но повысит готовность организма противостоять инфекции.

— Если я сделала прививку от гриппа, через какое время можно вакцинироваться от COVID-19? Создают ли предыдущие прививки какие-нибудь риски при последующей вакцинации?

Александр Рыжиков: В таком случае можно говорить скорее не о риске, а о возможном снижении напряженности иммунного ответа и, как следствие, пользы от вакцины. Нужно вначале позволить организму сформировать полноценный иммунитет на первую прививку, а затем делать следующую. В случае с прививкой от гриппа, если решите вакцинироваться от COVID-19, следует выдержать приблизительно месячную паузу.