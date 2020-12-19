Опрос предпринимателей: вернутся ли посетители в рестораны и кафе в 2021 году?

Понятно, что рынок упал. Сильно упал рынок в ноябре — декабре — на 30 процентов, а у кого-то даже на 50 процентов гостей. Это не потому, что они не хотят приходить в рестораны, а потому что они болеют. Другая причина: у кого-то, возможно, болеет кто-то из родственников и им необходимо соблюдать самоизоляцию.

Ожидаем поток туристов в новогодние праздники. Пока Европа закрыта, люди будут путешествовать по России, посещать рестораны. Поэтому мы будем развивать бизнес так же, как и до этого развивали. Специально какие-то акции вводить не планируем.

Главный критерий, на который сейчас обращает внимание гость — безопасность. Это мы и будем предлагать: маски, перчатки, дистанция, не полностью загруженный зал. Прежде всего мы следим за качеством, а не за количеством.