«Видимо, он «неприкасаемый»: приставы простили долги и сняли запреты с патриарха речных перевозок

Спустя 2,5 года исполнительные производства против главы «Волжских путешествий» закрыты без взыскания

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», татарстанское управление службы судебных приставов вновь продемонстрировало свою «исключительную компетентность», досрочно прекратив исполнительные производства по всем 133 исполнительных листам, поданным к скандально известному агентству «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина. Обманутым туристам не возращено ни рубля потерянных ими денег. Долги «аннулированы» в связи с отсутствием имущества у должника. Между тем сразу после окончания резонансного дела тех же самых обманутых путешественников снова начали завлекать «горящими» скидками на борт «Очарованного странника», предлагая оплатить авансом до 30 декабря.

133 листа остались без взыскания

Как стало известно «Реальному времени», завершилось сводное исполнительное производство по долговым обязательствам национального речного перевозчика «Волжские путешествия+», который со скандалом сорвал летнюю навигацию 2018 года. Татарстанские туристы, которые оплатили речные туры за полгода до начала сезона, не смогли тогда отправиться в отпуск, а потом и вернуть себе деньги.

В результате около сотни обманутых путешественников выиграли суды и подали исполнительные листы к туристическому агентству «Волжские путешествия+», которые впоследствии были объединены в единое делопроизводство. Единственным владельцем компании-должника является Вячеслав Самолин, который считается патриархом круизных речных перевозок в Татарстане. В открытой базе данных электронного сервиса федеральной службы судебных приставов против его компании значится 133 исполнительных листа. Среди пострадавших — частные лица, общественные организации и юридические лица. Точная сумма требований не отражена, но, по данным системы «Спарк-Интефакс», только по 76 листам сумма долга достигает 7 млн рублей. Впрочем, точные данные о том, сколько туристов пострадало во время навигации 2018 года, есть только у самого Вячеслава Самолина. Достаточно сказать, что пассажирский теплоход «Очарованный странник», на который было продано большое количество туров, вмещает 220 пассажиров, а сами рейсы были запланированы как минимум на 4 месяца.

Ни рубля с этого должника в их пользу взыскано не было, следует из открытой базы данных электронного сервиса федеральной службы судебных приставов. Согласно ей, еще 25 ноября этого года судебные приставы Вахитовского РОСП Казани УФССП России по РТ вынесли по каждому из 133 исполнительных производств финальное постановление о прекращении дела. Основанием для закрытия всех дел явилась ст. 46 ч. 1 п. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве». Это значит, исполнительное производство прекращается в связи с отсутствием у должника имущества, а судебный пристав использовал все законные меры, хотя они не привели к положительному результату. Добавим, что срок действия исполнительных листов составляет три года — до 2021 года, так что прекращение было вынесено досрочно.

Татарстанские туристы, которые оплатили речные туры за полгода до начала сезона, не смогли тогда отправиться в отпуск, а потом и вернуть себе деньги. Фото Олега Тихонова

Самолин освобожден от ограничений

Прекращение дел по этому основанию не только возмутительно для обманутых клиентов, но еще и дает возможность снять с должника все наложенные горе-приставами ограничения. Например, на выезд за пределы России, запреты на все регистрационные действия и т.д.

«Реальное время» направило запрос в Федеральную службу судебных приставов. Мы поинтересовались, почему исполнительное производство было прекращено за год до окончания действия исполнительных листов? Какие действия были предприняты УФССП для поиска средств для погашения долга перед гражданами?

Как сообщили в ведомстве, запрос принят в работу. Как только (скорее — если) он будет готов, наше издание опубликует полный ответ ФССП. То же самое касается и позиции Самолина. Связаться с ним на момент подготовки материала не удалось — звонки корреспондентов редакции остались без ответа.

«Он самым бессовестным образом продал нам путевки»

Между тем, обманутые туристы недовольны таким окончанием истории. «Как я могу быть доволен, если три года назад заплатил почти 70 тысяч на двоих, а взамен получил шиш, — заявил «Реальному времени» один из пострадавших Валерий Михайлов. Письменное уведомление о прекращении дела по его листу он получил еще летом этого года. «Тогда же мне вернули исполнительный лист и все материалы по делу, — рассказал он. — Мне объяснили, что компания Самолина стала банкротом и у нее нет денег для возврата денег за неоказанные мне услуги». В скобках отметим, что на самом деле «Волжские путешествия+» не обанкрочена, не ликвидирована и продолжает работать.

На самом деле «Волжские путешествия+» не обанкрочена, не ликвидирована и продолжает работать. Фото Олега Тихонова

— Мы не устали бороться, — решительно настроена учительница казанской школы Светлана Гомыжева. Вместе с двумя коллегами по школе она купила семейные туры на сумму 163 тысяч рублей.

«Он самым бессовестным образом продал нам путевки на теплоход «Очарованный странник», зная, что теплоход не выйдет в навигацию, — жаловались учительницы в коллективном письме к президенту РТ. — Он обманывал людей, заключая с ними дополнительные соглашения с доплатой, предлагая отправиться в круиз в августе, сентябре. Он и сейчас продолжает этим заниматься, размещая объявления о продаже путевок в газетах. Мы не согласны с тем, что должны просто так подарить Самолину 153 тысячи рублей», — писали они.

Кроме того, учителя подавали заявление с требованием о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества Самолина, но не добились ничего. Старший следователь ОП «Вишневский» Е. Ибрагимова сообщила им об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления по ст.159.ч2.

— Куда мы только не обращались, ничего не помогло. Видимо, он «неприкасаемый», — рассуждает Светлана Гомыжева.

Каждый из пострадавших, с кем удалось связаться «Реальному времени», проводил самостоятельную работу через федеральные правоохранительные органы, добиваясь наказания Самолина, но безрезультатно. Смириться с потерей денег им тяжело.

«Он самым бессовестным образом продал нам путевки на теплоход «Очарованный странник», зная, что теплоход не выйдет в навигацию, — жаловались учительницы в коллективном письме к президенту РТ. Фото Олега Тихонова

Хватайте, акция на борт «Очарованного странника»!

Тем не менее, накануне нового года пострадавшие туристы были «атакованы» рекламными акциями по продаже речных туров на «Очарованный странник». Уже другое туристическое агентство предложило им оформить раннее бронирование поездки с 10% авансом до 30 декабря, рассказал «Реальному времени» Валерий Михайлов. Но при условии выплаты всей суммы путевки до 30 апреля. Минимальная цена одного места в трюме — 58 тысяч рублей за 10 дней плавания.

— Так поездка на двоих каюте эконом-класса до Санкт-Петербурга обойдется снова в 70 тысяч рублей. Но мы в эти игры уже играли — хватит, — возмущается он.

Гендиректор туристической компании «Путешествия из границ» Антон Тумпуров, взявший в аренду теплоход «Борис Полевой», рассказал «Реальному времени», как сорвались поездки в этом году, что вызвало новую волну недовольств. По его словам, в прошлом году они сумели продать немало ранних туров с предоплатой, но из-за коронавируса не смогли выполнить обязательства перед клиентами.

— А как вернуть им деньги, если на эти средства ведется ремонт и содержание техники, выплачивается зарплата и прочее», — объяснил Тумпуров.

По его словам, 50 путешественников, которые купили туры до 31 марта, перенесли туры на следующий год. Общая сумма их обязательств — 2,5 млн рублей. Другие пошли в суды. «Мы говорим, хотите — идите в суд, вы только растяните время», — рассказал он.

Гендиректор туристической компании «Путешествия из границ» Антон Тумпуров, взявший в аренду теплоход «Борис Полевой», рассказал «Реальному времени», как сорвались поездки в этом году, что вызвало новую волну недовольств. Фото oncruise.ru

Шиш кредиторам «ВВП плюс»

И действительно, в собственности у туристических фирм нет активов, которые можно взыскать для выплат пострадавшим. Именно по этой схеме разыгрались события трехлетней давности. «Реальному времени» удалось самостоятельно установить новые любопытные подробности краха навигационной компании.

Как следует из материалов арбитража, за полгода до старта навигации, в декабре 2017 года, Вячеслав Самолин через принадлежащее ему ООО «ВВП плюс» приобрел пассажирский теплоход «Очарованный странник» у ООО «Судоходная компания». «В рамках исполнения обязательств по Договору покупатель оплатил цену судна в полном объеме в размере 20 300 000 рублей», — говорится в судебном решении. Однако в конце апреля неожиданно расторг сделку. «При отсутствии каких-либо оснований, Соглашением о расторжении № 1 от 26.04.2018 Договор расторгнут и по Акту приема-передачи судна от 26.04.2018 судно передано ООО «Судоходная компания»». В настоящее время, согласно Выписке из Государственного судового реестра, правообладателем судна «Очарованный странник» является ООО «Судоходная Компания»», — говорится в нем.

Выходит, что летом 2018 года судно находилось у ООО «Волжские путешествия +» на основании договора аренды, а единственным участником ООО «Волжские путешествия +» и ООО «ВВП Плюс» является одно и тоже лицо — Самолин В.А», установил суд. Может и вправду, Вячеслав Самолин предвидел сложности и не собирался отправлять суда в рейс?

«ВВП плюс» находится в начальной процедуре банкротства, следует из материалов суда. Кредиторы пытались наложить арест на теплоход «Очарованный странник», чтобы он попал в конкурсную массу, но не смогли. «До настоящего времени должник не принимал мер по возврату денежных средств, отказался от единственного имущества по договору купли-продажи, не предпринял никаких мер по регистрации права собственности за ООО «ВВП Плюс»", — жаловались они в суде. Похоже, что и им ничего не достанется.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.