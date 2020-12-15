«Многие спортсмены приходят с одним «но»: я готов лечиться, но мне надо тренироваться»

Остеопат Артем Мишкин — о том, как не загубить себя в спортзале

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Как заниматься не во вред здоровью, как не травмировать себя во время тренировки, что делать, если травма уже произошла, стоит ли идти к врачу или полечиться дома — об этом и многом другом каналу «Центр спины и суставов Stamina» рассказал ортопед-травматолог, остеопат Артем Мишкин. Публикуем стенограмму этого интервью с сокращениями.

«Утром он приходит к врачу — а вечером уже тренировка»



— Я тренер по pole dance и стретчингу, каждый день сталкиваюсь с одними и теми же вопросами. Кто-то скрывает свои боли, кто-то начинает кривиться: «Тут болит, там тянет, там колет, что это?» И каждый раз пытаются узнать у меня ответы на вопросы, на которые я просто не имею права отвечать. И еще все, кто находится рядом, начинают давать советы: приложи подорожник, выпей ибупрофен и т.п.

— Да, и всегда возникает вопрос — к кому и куда пойти. В среднем у нас по всей медицине принято идти либо к травматологу, либо к неврологу. И там, и там ответ всегда очень простой: идите на какую-то диагностику, либо поберегите себя. Вроде как выход, но тем самым не трогают болезнь. С этим я работаю уже 16 лет, и к нам, к сожалению, всегда приходят как к последней инстанции: помогите, мы побывали там, побывали здесь, вытяните нас из этой ситуации.

Главное — подобрать правильный подход. И вот здесь речь идет о роли настоящего врача, а не физического терапевта, не массажиста, какого-то лекаря, специалиста в одной области. Здесь важно подчеркнуть то, что врач — это тот человек, который взвешивает риски, возможности, потребности и критерии эффективности, которых нужно достичь. А в большинстве случаев критерии эффективности на консультации, к сожалению, не обговариваются.

К чему я это говорю? К тому, что когда вы приходите на консультацию к врачу, неважно, какой вам метод назначат, неважно, как он вам подойдет. Важно, чтобы вы понимали, для чего вы пришли, то есть критерий эффективности: убрать боль, или убрать дискомфорт, или убрать перекос, или убрать какую-то зону, которая вас всегда тревожит в определенной ситуации. И это будет критерий эффективности метода, подхода и лечения этого врача. Это целая тактика лечения, которую нужно подбирать только на консультации и только у врача.

— С какой травмой к вам чаще всего обращаются спортсмены?

— Если в кратковременном периоде, то с растяжениями, перегрузкой. Если в долговременном — это уже артрозы крупных суставов, боли в спине, которые приводят к выпячиванию дисков, к их гидратации, к нарушению работы мышц.

Пытались полечить там, здесь, пытались как-то замобилизировать подколенниками, эластичными бинтами, но все равно продолжали идти по спортивной деятельности. К сожалению, многие спортсмены приходят с одним «но» — я у вас готов лечиться, но мне надо заниматься.

— Да, спортсменам тяжело бросить это на очень долгое время. Самое интересное, что непонятно, какой период времени вообще нужен для восстановления мышц. От чего зависит период восстановления, если я согласна все бросить и выполнять все рекомендации?

— Растяжение мышц появляется в двух ситуациях. Первое: нагрузки где-то поступило больше, чем смог выполнить организм. Второе: эта зона уже была неправильно работающей. И вот здесь момент — на что человек готов пойти. Залечить растяжение мышцы просто, надо дать покой и все. Но спортсмены же: «Давайте, мне нужны соревнования, мне нужны тренировки». Утром приходит — вечером уже тренировка. И здесь возникает дилемма — угодить пациенту или поступить как врач. Поэтому нужно разделять. Действия врача — это просто рекомендация и ведение пациента к цели, а цель эта определяется вместе с пациентом на консультации.

Фото: скриншот видео

Когда к нам приходят спортсмены, они уже имеют множество травм. Просто убрать триггерную точку в зависимости от повреждения сможет почти каждый. А вот вернуть человека к той дееспособности, которую он вел до травмы, это уже серьезный процесс. Это надо диагностировать

«Массаж нужен не всегда»

— Самые часто задаваемые вопросы, по крайней мере, от моих девочек, которых я тренирую, — это триггерные зоны. Что делать с такими местами? Нужно сразу бежать к врачу, нужно оставить мышцу в покое, или помазать, выпить что-то?

— Заметьте, вы перечислили все действующие тактики ведения пациента. Они действительно сработают, каждая по-своему. Вопрос в другом. Когда дадут покой, полечат, и человек вернется к тренировкам — не будет ли эта зона снова болеть? Задайте вопрос — почему образовалась эта триггерная точка? Что это вообще такое? Это когда какое-то количество волокон ушло в пучок и не работает. И когда этот пучок начинает задействоваться в движении, появляется раздражение рецепторов, то есть нервных окончаний, и организм сигнализирует, что эта зона работает как-то не так. Можно подойти с точки зрения какого-то локального процесса — помазать, холод приложить, дать покой, выпить обезболивающее...

— ... массаж?

— Массаж, кстати, нужен не всегда. Там может быть фактор воспаления, а с воспалением надо работать по-другому.

Когда к нам приходят спортсмены, они уже имеют множество травм. Просто убрать триггерную точку в зависимости от повреждения сможет почти каждый. А вот вернуть человека к той дееспособности, которую он вел до травмы, это уже серьезный процесс. Это надо диагностировать.

К сожалению, все врачи хотят локально помочь и отправить. Раз помогли, два, три, а потом делают снимки, а там уже серьезные повреждения. Давайте разберем такой момент, как нарушение кровообращения в межпозвонковых дисках. Оно приводит к определенному выпячиванию. Это, наверное, сейчас бич поколения, потому что так получилось, что в период карантина к нам все больше и больше начинают приходить с различными диагнозами спины, такими, как остеохондроз, межпозвонковая грыжа, протрузии.

Но вы же понимаете, что нарушение кровообращения началось уже давно. И вы залечивали, залечивали, и тут вам организм выкидывает «флажок» — грыжа! Протрузия! Что делать? Есть два варианта: помочь тоже локально, либо сделать так, чтобы эта зона больше не беспокоила и грыжа ушла, рассосалась.

— Как понять причину болевого ощущения во время тренировки — мы потянули мышцу, связку, сухожилие? Есть какие-то определенные критерии, чтобы человек без медицинского образования смог примерно себе это определить?

— Хороший вопрос. Если человек без медицинского образования захочет (особенно себе) помочь, он всегда будет сам себе навязывать — мне же на тренировку, давайте все это замобилизируем, это все должно пройти. К сожалению, дифференцировать одно от другого вот так, щелчком, невозможно. Есть «инсайды», я не спорю, — попробуйте зажать зону, чтобы мышца не работала, подвигайте ногой, если нога начинает работать, то мышца вроде как получила простой воспалительный процесс, такой как миозит, связкорастяжение и тому подобное. Но вопрос — это же нарушение механизма действия, то есть какая-то мышца, какая-то связка была перегружена, и она уже дала «флажок», дала воспалительный процесс. Да, вы можете его временно не трогать, просто замобилизировать — то, что делают наверняка все с бинтами, с наколенниками. Несет ли это с собой здоровье? Я думаю, нет.

Фото: facebook.com/doctor.mishkin

Действия врача — это просто рекомендация и ведение пациента к цели, а цель эта определяется вместе с пациентом на консультации

— Такой вопрос: когда при растяжке появляется щелчок и синяк, что это такое?

— Так как у меня все-таки три образования, я бы хотел этот вопрос разобрать более глубоко. Давайте разберем, почему возникает хруст, щелчок. Возникает это вследствие того, что в этой зоне есть ткани, которые перенапряжены и которые не включаются в процесс, то есть идет разбалансировка. И когда вы проходите грань нужной структуры движения, происходит ответная реакция, щелчок, и вот его лечить назначением препаратов, каких-то движений, которые пытаются растянуть эту структуру, невозможно. Сбалансировать можно — а восстановить полностью нет.

Вы можете компенсировать ее, например, глобальной глыбой мышц, как делают спортсмены в спортзалах, ну и что? Начинает дальше жить — опять появляется щелчок. Почему появляется синяк? Потому что происходит гематома, кровоизлияние, какое-то повреждение сосудистой структуры. Как вы должны на это отреагировать? Приложить холод, понятное дело, который позволит его убрать, чтобы гематома не разрасталась. Но это же повреждение. А вот теперь вопрос — стоит ли его убирать? Я думаю, что стоит, потому что это сигнал о том, что механизм работы идет уже не так.

«Где-то перерастянул, после этого пошел в баню. Что происходит с воспалением? Оно начинает нарастать»

— Есть ли какие-то нюансы по поводу возрастных категорий людей? Например, приходит человек на растяжку в 6 лет, в 25-30 и в 50-60 лет?

— Под каждую возрастную категорию есть определенные рамки и структура. Например, мы с вами прекрасно знаем, что в 6 лет силовой показатель у ребенка будет очень низкий, зато показатель гибкости высокий. В физиологическом развитии подросткового периода, особенно мальчика, будет преобладать именно силовой показатель. Есть такой предмет, возрастная физиология — там четко рассказывают, в каком возрасте и какой показатель лучше развивается.

Например, в детстве лучше заниматься игровыми видами спорта, потому что подкорковое сознание головного мозга схватывает быстрее, дети еще не настолько насытились информацией, как мы с вами. Чуть старше — больше силовой показатель. Когда кости уже приобрели определенную вязкость и структуру, например, в 30 лет, научиться гибкости будет гораздо сложнее, чем в 4 года.

Когда человек начинает заниматься спортом, грамотный тренер всегда ему подскажет: вы сможете заниматься для себя, но вот спортом больших достижений, к сожалению, нет. Но, как мы знаем, люди за счет своего характера, силы воли достигают результатов, становятся чемпионами мира.

— А есть какие-то особые фишечки для восстановления мышц, уменьшения боли? Например, кто-то советует холодный душ, я люблю горячую ванну, либо хороший ужин после тренировки. Нет такого: сейчас я выпью пиво после тренировки, и у меня классно пойдет восстановление, кровообращение погонит, кислоту выгонит — мифы вот эти? Нет такой таблеточки, еды, чтобы способствовать быстрому восстановлению мышц?

— Я думаю, все прекрасно знают, что после физических упражнений существуют хорошие восстановительные процедуры, как, например, массаж, сауна, холод — процедур много. Сейчас я бы не стал рекламировать какой-то из видов. Человек позанимался фитнесом, потанцевал на пилоне, где-то перерастянул, после этого пошел в баню, перегрелся. Что происходит с воспалением? Оно начинает нарастать.

Поэтому такой акцент, который сможет восстановить ткань, надо подбирать индивидуально, чтобы после него вы чувствовали себя хорошо. Массаж — хорошее дело, но, опять же говорю, если нет повреждений. Вы затронули триггерные точки. Жалобы здесь очень важны, и более того, спортсмены очень часто половину жалоб пытаются отставить на второй план. «Вот у меня сейчас болит рука, все, вы полечите, и я побежал. При этом у меня шея не поворачивается в одну сторону, но я буду заниматься». Плечи раскачали так, что спину не могут почесать — а потом что в старости происходит? Они приходят к врачу, и врач говорит: у вас там не двигается, нарушено кровообращение, появляются артрозы, артриты.

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Если вы во время занятия чувствуете, что вам становится нехорошо, перво-наперво нужно сбавить темпы. Не останавливаться, а сбавить темпы. Потому что если вы остановитесь, сердце начнет перерабатывать, оно усилит кровообращение, и вы можете ухудшить ситуацию

«Если вы человек без медицинского образования, лучше вызывайте скорую»

— Что делать при головокружении? Вот ты тренируешься и чувствуешь — так, поплыло. Нужно ли ждать, чтобы тебе стало лучше, присесть, закончить тренировку? Или нужно прекратить тренировку по медицинским показателям и уйти?

— Я, наверное, все-таки дам такой кейс, который всем помогает, которого все хотят от меня дождаться. Во время тренировки, конечно же, бывают моменты, когда у человека могут быть вегетативные расстройства — голова закружилась, стала тяжелой, упало давление и тому подобное. Опять же, мы понимаем, что это пренебрежение, которое привело к таким показателям — проблеме шейного отдела, сосудов, нарушения кровообращения. Это довольно-таки глубокий вопрос. Но кейс я все-таки дам.

Если вы во время занятия чувствуете, что вам становится нехорошо, перво-наперво нужно сбавить темпы. Не останавливаться, а сбавить темпы. Потому что если вы остановитесь, сердце начнет перерабатывать, оно усилит кровообращение, и вы можете ухудшить ситуацию.

Второй момент. Если у человека кружится голова, нужно занять какое-то статическое положение, которое позволит либо сесть, либо лечь — так, чтобы человек не упал. Какие три самых быстрых момента, которые могут человеку помочь в восстановлении при головокружении, когда появляется вегетативное расстройство? Первый — нужно расслабить зону кровообращения, которая идет к голове, потому что человек мог перенапрячься, спровоцировать проблему, которая уже была. Нужно взяться за мочки ушей и потянуть вниз. Вы почувствуете, что будет легчать, потому что вы начинаете работать с височными костями, с той зоной, которая помогает улучшить кровообращение, приток к голове и одновременно отток, так как эти зоны рядом.

Но что делать, если это уже не помогает, когда человеку становится плохо, когда он уже теряет контроль над собой, начинает паниковать? Растирают нос, притом растирают до слез, чтобы вызвать раздражительный эффект — это такой реанимационный способ, который позволяет привести человека в чувство.

Третий способ. Люди, которые занимаются скорой помощью, его знают — это надавливание ровно под нос, здесь находится болевая точка. Если вы придавите сильно, вы почувствуете боль. Опять мы получаем хороший раздражительный эффект, вегетативная нервная система отходит на второй план.

— А что делать, когда человек упал в обморок?

— Зависит от причины обморока, это очень важно понимать. Ответ будет очень простой, и он только один. Если вы человек без медицинского образования — вызывайте скорую, потому что любые ваши действия могут навредить. В момент паники вы действуете рефлекторно, поэтому, наверное, для тренеров, для тех, кто ведет учеников, нужно иметь подходящее образование и пройти курсы первой помощи. Вам, по большому счету, много нового там не расскажут, вам просто объяснят, чего делать нельзя. Нужно выполнить самые простые действия — положить, вызвать скорую, улучшить приток воздуха, расстегнуть одежду, которая мешает.

Фото: скриншот видео

Если вы человек без медицинского образования — вызывайте скорую, потому что любые ваши действия могут навредить. В момент паники вы действуете рефлекторно, поэтому, наверное, для тренеров, для тех, кто ведет учеников, нужно иметь подходящее образование и пройти курсы первой помощи

«Очень хороший рецепт — после каждого физического упражнения выпить 1-2 глоточка водички»

— Поговорим о воде. Слышала такое — запрещают пить во время тренировок, максимум — пополоскать рот. Это верно?

— Давайте начнем с того, что есть главный показатель, при котором нужно пить воду. Если во рту сухость — это уже организм сигналит, что происходит обезвоживание. Когда в 2004 году начали рекламировать и рекомендовать, что воду нужно пить, с каким аспектом подходили к этому вопросу? Что человек, когда он занимается каким-то движением, не может сам себя контролировать, и в организме происходит обезвоживание. Поэтому здесь существует очень хороший рецепт — после каждого физического упражнения выпить 1-2 глоточка водички.

— А есть ли какие-то противопоказания для физических нагрузок вообще? И для определенных видов нагрузки, например, беременным, людям с варикозом, с воспалением?

— Если есть повреждения в какой-то системе организма, возьмем сердечно-сосудистую систему, варикозное расширение, — то почему нагрузка противопоказана? Потому что если там есть тромб, который будет циркулировать по кровеносной системе, она может где-то дать сбой. И тогда возможен летальный исход. Но можно подойти к той же системе кровообращения с точки зрения диеты, которая может способствовать улучшению здоровья.

Что касается беременных. Не имея никаких проблем с тонусом матки, не имея проблем, которые способствуют выкидышу, чтобы не приводить к риску, наоборот, нужен какой-то подход к физической терапии, — но только четко расценивая любой критерий эффективности. У беременных он прост — чувствует она себя хорошо или плохо. Если чувствует как-то непонятно, не стоит заниматься.

На самом деле вопрос подведения беременных женщин к родам очень нужный, но наша медицина боится отправлять их в [спортзал], потому что таких специалистов очень мало. А ведь на самом деле для беременности нужны и хорошая подвижность костей таза, и укрепление мышц спины.

— Можно ли тренироваться, когда ты заболел — кашель, температура? Я слышала миф, что если ты только заболеваешь, то благодаря тому, что ты тренируешься, кровообращение якобы улучшается, есть возможность «разогнать» ОРВИ.

— Сейчас это довольно опасная для общения тема, мы не будем затрагивать пандемию, которая касается тяжелодиагностируемого показателя. Но если не касаться вирусных заболеваний, то как физические упражнения могут способствовать хорошему восстановлению организма в период повреждений респираторного характера? Например, начался насморк. Больших выделений нет, начинается небольшая температура, начались проблемы с пищеварительным трактом. Как здесь можно поспособствовать? Нужно знать, над чем работать. Например, у нас есть орган тимус, который вырабатывает Т-лимфоциты, это те клетки, которые образуют иммунитет. Если поспособствовать улучшению работы этого органа, например, методом кинезитерапии, в случае, если это только ОРВИ на начальной стадии, мы можем спокойно улучшить иммунитет, расслабив или, наоборот, дав подвижность или простимулировав кровообращение этой области. Это раз.

Второе, нужно понимать в сердечно-сосудистой системе — где притоки, где оттоки, потому что организм лучше продренировать, чтобы все это вышло.

— По поводу еды. Когда есть человеку, занимающемуся физическими нагрузками? Слышала, что есть лучше за день, то есть ты поел, насытился белками, витаминами, на следующий день у тебя проходит тренировка, и эта еда лучше влияет.

— Если говорить об общепринятых рекомендациях, то лучше поесть за 2 часа до занятия. Но давайте все-таки скажем, что есть легкоусвояемая и тяжелоусвояемая пища. Если мы сейчас говорим о спорте высших достижений, то там это измеряется по граммам, какую пищу лучше, какую хуже. Если же мы говорим об обычных упражнениях, то я бы рекомендовал есть легкоусвояемую пищу за полтора-два часа до занятия, а после занятия — больше белковую пищу.

Фото: aktsport.ru

Существует очень хороший рецепт — после каждого физического упражнения выпить 1-2 глоточка водички

«Алкоголь не оказывает на ткани никакого положительного эффекта»

— Алкоголь. Многие приходят на тренировки после хорошей алкогольной ночи. Это нормально, или таким людям лучше отдохнуть?

— Тут действительно все очень просто. В организме происходит интоксикация. Ваш организм, ваша печень работает в усиленном режиме для того, чтобы вы могли хорошо функционировать. Что есть доза и что есть норма, всегда должно определяться по показателям. Дайте человеку любые движения, по которым можно оценить сердечно-сосудистую систему, не работает ли она в усиленном режиме, — например, ходьбу. Дайте пробежку, пускай он померит свой пульс. Если человеку плохо, эти оценивающие показатели будут взлетать.

— Когда человек приходит именно на растяжку, чтобы сесть на шпагат, очень важно расслабление, и говорят, если выпьешь чуть-чуть алкоголя, то расслабишься и все пойдет само, безбарьерно.

— Мы с вами прекрасно понимаем, что алкоголь не будет оказывать на ткани положительного эффекта, то есть никаких метаболитов, никаких электролитов он туда добавлять не будет. Алкоголь просто позволяет расслабить нагруженные участки тела, либо замедлить эмоциональную сферу.

— Как вы считаете, нужны ли спортсменам витамины? Кто-то говорит — ешь нормальную еду и все будет хорошо, а для тех, кто занимается дополнительными физическими нагрузками или сидит на работе за компьютером, обязательно нужны витамины. А кто-то считает, что только по назначению врача, когда ты сдашь все свои анализы.

— Витамины — это один из вспомогательных ресурсов, который поможет задействовать какие-то ресурсы в организме. Но я считаю, что гораздо лучше дать здоровью восстановиться физиологически, чем пытаться делать это какими-то наружными средствам. Витамины не дают ничего нового, они помогают организму подтянуть какие-то показатели. Их надо назначать грамотно в нужном соотношении.

— Если у человека диагностирована метеочувствительность и ему назначили иглотерапию, насколько это эффективно?

— Иглорефлексотерапия — это потрясающий метод, который в доказуемой медицине пока оценить не могут. Его нужно использовать, но он позволяет лишь расслабить напряженные участки, для того, чтобы улучшить кровообращение, например в шейном отделе, в голове. Но это не лечение, это временная коррекция, временное вмешательство для организма.

Что касается метеочувствительности, рекомендаций будет несколько. Первая — сбалансировать свой график жизни. Второе — сбалансировать физические упражнения с отдыхом. Третье — обязательно питание, потому что для метеочувствительных людей очень важно подбирать правильный рацион питания. Человек даже не догадывается об этом, но, когда он постоянно потребляет какую-то пищу, у него повышается ответная реакция организма на любую метеочувствительность.