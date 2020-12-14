Первый российский победитель Eurovision Young Musicians дал концерт в Казани
На «Филармониаде-2020» 18-летний виртуоз исполнил «Времена года» Петра Чайковского и «Сюиту для фортепиано» Клода Дебюсси
В субботу на сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая выступил пианист и композитор Иван Бессонов. Ему было только 16 лет, когда он победил в классическом конкурсе Евровидения для детей Eurovision Young Musicians. Примечательно, что он стал первым российским победителем этого музыкального состязания. С тех пор судьба его круто изменилась. Не то, чтобы его стали узнавать на улицах — для классического музыканта это большая редкость. Он начал много гастролировать и выступать с российскими звездами — Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым. Кроме виртуозной игры на фортепиано он пишет музыку, в том числе и для кино. В Казани в свой второй приезд Иван, кроме классического репертуара, представил свою вариацию на музыкальную тему из кинофильма «Ирония судьбы», чем еще раз напомнил казанцам о приближающемся празднике.
Звезда семейного оркестра
Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Алексей Бессонов, рассказал «Реальному времени», что как только рождались дети (у Ивана два младших брата) им постоянно ставили музыку — она сопровождала их постоянно. «Не обязательно классику, это и джаз мог быть, и «Битлз», например, но обязательное условие — с рождения ребенок слушал только хорошую музыку», — заверил Алексей Бессонов.
Иван всерьез сел за фортепиано в шесть лет, когда его тали в подготовительный класс Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Своими главными учителями, помимо профессора Валерия Пясецкого, по классу которого занимался юный музыкант, он называет отца — пианиста и звукорежиссера, который теперь выступает и концертным директором сына, и маму — скрипачку. Его братья пошли по ее стопам, выбрав скрипку, и в семье образовался свой «маленький оркестрик».
Юное дарование заметили сразу. До Евровидения он получил Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена в 2015 году, позже стал лауреатом Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке», дважды победил в московском Grand Piano Competition. В прошлом году он удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года».
«В школе теперь появляюсь редко»
Держится на сцене и в жизни музыкант по-разному. Ивану предстоит в этом учебном году сдавать ЕГЭ, как и всем российским школьникам. Правда, он признался, что с трудом представляет как это будет — в школе теперь появляется редко. То пандемия мешает, то частые гастроли. Однако, по его признанию, педагоги идут ему на встречу. Чувствует ли он свою звездность и как изменилась жизнь после Евровидения?
— Это же так давно было! — признается юноша. — С тех пор много чего случилось. Популярность не мешает. Помогает, скорее. Хотя каждый раз приходится доказывать, что все звания я получил недаром. Да и жизнь теперь стала больше кочевой. В прошлом году я, например, приезжал в Казань во время своего гастрольного тура по восьми городам Урала и Поволжья.
Популярность не мешает. Помогает, скорее. Хотя каждый раз приходится доказывать, что все звания я получил недаром
Доброжелательный и открытый в общении, на сцене музыкант становится отстраненным, нервно-напряженным и даже резким. Понятно, ему нужно настроиться на концерт, поэтому необходимо время тишины и одиночества. Даже бывалый артист не выдержит такого напряжения. Утром, в день концерта Иван вместе с отцом приехал в Казань, через 20 минут они уже были в филармонии и отвечали на вопросы журналистов. Еще через полчаса посторонних попросили покинуть зал — музыкант сел за инструмент, чтобы настроить себя и подстроиться под зал. Только после этого он позволил себе отдохнуть перед концертом. Во время исполнения зал был освещен минимально, администрация филармонии настоятельно попросила профессиональных фотографов снимать бесшумно, а всех слушателей — не шуметь и не ходить во время исполнения. Нормальные требования для воспитанных людей.
Папа-импресарио и музыка для кино
Алексей Бессонов рассказал, что теперь, помимо родительских он исполняет обязанности концертного директора сына:
— Да, мы пока все делаем сами — я и договариваюсь о выступлениях, я и везу сына, я и выступаю своеобразным его «щитом» против коронавируса — буквально разделяю собой его и остальных пассажиров в поезде или самолете. В дальнейшем, конечно, мы обратимся к услугам импресарио. Сыну предложили недавно написать музыку к короткометражному фильму Виктора Косаковского «Ветрянка», но чтобы ему и дальше продолжить работать в этом направлении, надо ходить по продюсерам, студиям, предлагать. Из 100 оставленных партитур предложение поступит от 10-20, а до реальной работы дело дойдет в одном-двух случаях.
Сыну предложили недавно написать музыку к короткометражному фильму Виктора Косаковского «Ветрянка», но чтобы ему и дальше продолжить работать в этом направлении, надо ходить по продюсерам, студиям, предлагать
Папа виртуоза считает, что упорные занятия классической музыкой — не в характере маленького человека. Личное усердие малыша — скорее отклонение от нормы, его природа требует движения: беготни и шалостей. Но если родители не «нажмут» именно в период раннего развития, то «мы просто не имели бы классической музыки. Потребность музыкантов при отсутствии умения выливалась бы только в дворовый, пусть и хороший, но непрофессиональный реп на самодельных ударных, гитарах с чтением речитативов», — считает Алексей.
«Музыке учатся всю жизнь»
Безусловно, сегодня трудно заполнить зал. В основном, зритель идет на поп-музыку, чуть меньше выбирают джаз и совсем немного классику. Алексей Бессонов, кстати, подметил такую особенность — в Германии на классические концерты приходят седовласые люди, на 95 процентов в возрасте. Там принято учиться музыке всю жизнь. Если в начале музыкальной карьеры выбираются детские песенки, потом появляется интерес к джазу и року — это в молодости, в зрелости же требуется что-то более серьезное. Кстати, только в Германии, по наблюдениям Бессонова-старшего, осталась традиция приходить на классические концерты с партитурами. По нотам читать то, что исполняется со сцены — когда-то и в России было нормой…
Ивану собирать полые залы удается. Во многом, благодаря таланту, есть здесь и момент удачи или везения — без него артисту никуда. Добавим сюда совместные проекты с «великими» — например, Денисом Мацуевым. Иван, как и многие молодые дарования России, бесконечно благодарен ему за открытые возможности и радость быть на одной сцене с музыкантом такого уровня.
После казанского концерта музыкант вернулся домой в Москву, чтобы подготовиться к выступлениям в столице, Санкт-Петербурге, Клину в доме-музее П. И. Чайковского. Новый год семья проводит вместе, но все ложатся спать в обычное время. Дело в том, что вечером 1 января, теперь уже традиционно, Иван дает сольный концерт в большом зале питерской консерватории.
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