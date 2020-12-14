Первый российский победитель Eurovision Young Musicians дал концерт в Казани

На «Филармониаде-2020» 18-летний виртуоз исполнил «Времена года» Петра Чайковского и «Сюиту для фортепиано» Клода Дебюсси

Фото: Илья Репин

В субботу на сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая выступил пианист и композитор Иван Бессонов. Ему было только 16 лет, когда он победил в классическом конкурсе Евровидения для детей Eurovision Young Musicians. Примечательно, что он стал первым российским победителем этого музыкального состязания. С тех пор судьба его круто изменилась. Не то, чтобы его стали узнавать на улицах — для классического музыканта это большая редкость. Он начал много гастролировать и выступать с российскими звездами — Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым. Кроме виртуозной игры на фортепиано он пишет музыку, в том числе и для кино. В Казани в свой второй приезд Иван, кроме классического репертуара, представил свою вариацию на музыкальную тему из кинофильма «Ирония судьбы», чем еще раз напомнил казанцам о приближающемся празднике.

Звезда семейного оркестра

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Алексей Бессонов, рассказал «Реальному времени», что как только рождались дети (у Ивана два младших брата) им постоянно ставили музыку — она сопровождала их постоянно. «Не обязательно классику, это и джаз мог быть, и «Битлз», например, но обязательное условие — с рождения ребенок слушал только хорошую музыку», — заверил Алексей Бессонов.

Иван всерьез сел за фортепиано в шесть лет, когда его тали в подготовительный класс Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Своими главными учителями, помимо профессора Валерия Пясецкого, по классу которого занимался юный музыкант, он называет отца — пианиста и звукорежиссера, который теперь выступает и концертным директором сына, и маму — скрипачку. Его братья пошли по ее стопам, выбрав скрипку, и в семье образовался свой «маленький оркестрик».

Юное дарование заметили сразу. До Евровидения он получил Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена в 2015 году, позже стал лауреатом Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке», дважды победил в московском Grand Piano Competition. В прошлом году он удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года».

«В школе теперь появляюсь редко»

Держится на сцене и в жизни музыкант по-разному. Ивану предстоит в этом учебном году сдавать ЕГЭ, как и всем российским школьникам. Правда, он признался, что с трудом представляет как это будет — в школе теперь появляется редко. То пандемия мешает, то частые гастроли. Однако, по его признанию, педагоги идут ему на встречу. Чувствует ли он свою звездность и как изменилась жизнь после Евровидения?

— Это же так давно было! — признается юноша. — С тех пор много чего случилось. Популярность не мешает. Помогает, скорее. Хотя каждый раз приходится доказывать, что все звания я получил недаром. Да и жизнь теперь стала больше кочевой. В прошлом году я, например, приезжал в Казань во время своего гастрольного тура по восьми городам Урала и Поволжья.

Популярность не мешает. Помогает, скорее. Хотя каждый раз приходится доказывать, что все звания я получил недаром

Доброжелательный и открытый в общении, на сцене музыкант становится отстраненным, нервно-напряженным и даже резким. Понятно, ему нужно настроиться на концерт, поэтому необходимо время тишины и одиночества. Даже бывалый артист не выдержит такого напряжения. Утром, в день концерта Иван вместе с отцом приехал в Казань, через 20 минут они уже были в филармонии и отвечали на вопросы журналистов. Еще через полчаса посторонних попросили покинуть зал — музыкант сел за инструмент, чтобы настроить себя и подстроиться под зал. Только после этого он позволил себе отдохнуть перед концертом. Во время исполнения зал был освещен минимально, администрация филармонии настоятельно попросила профессиональных фотографов снимать бесшумно, а всех слушателей — не шуметь и не ходить во время исполнения. Нормальные требования для воспитанных людей.

Папа-импресарио и музыка для кино

Алексей Бессонов рассказал, что теперь, помимо родительских он исполняет обязанности концертного директора сына:

— Да, мы пока все делаем сами — я и договариваюсь о выступлениях, я и везу сына, я и выступаю своеобразным его «щитом» против коронавируса — буквально разделяю собой его и остальных пассажиров в поезде или самолете. В дальнейшем, конечно, мы обратимся к услугам импресарио. Сыну предложили недавно написать музыку к короткометражному фильму Виктора Косаковского «Ветрянка», но чтобы ему и дальше продолжить работать в этом направлении, надо ходить по продюсерам, студиям, предлагать. Из 100 оставленных партитур предложение поступит от 10-20, а до реальной работы дело дойдет в одном-двух случаях.

Сыну предложили недавно написать музыку к короткометражному фильму Виктора Косаковского «Ветрянка», но чтобы ему и дальше продолжить работать в этом направлении, надо ходить по продюсерам, студиям, предлагать

Папа виртуоза считает, что упорные занятия классической музыкой — не в характере маленького человека. Личное усердие малыша — скорее отклонение от нормы, его природа требует движения: беготни и шалостей. Но если родители не «нажмут» именно в период раннего развития, то «мы просто не имели бы классической музыки. Потребность музыкантов при отсутствии умения выливалась бы только в дворовый, пусть и хороший, но непрофессиональный реп на самодельных ударных, гитарах с чтением речитативов», — считает Алексей.

«Музыке учатся всю жизнь»

Безусловно, сегодня трудно заполнить зал. В основном, зритель идет на поп-музыку, чуть меньше выбирают джаз и совсем немного классику. Алексей Бессонов, кстати, подметил такую особенность — в Германии на классические концерты приходят седовласые люди, на 95 процентов в возрасте. Там принято учиться музыке всю жизнь. Если в начале музыкальной карьеры выбираются детские песенки, потом появляется интерес к джазу и року — это в молодости, в зрелости же требуется что-то более серьезное. Кстати, только в Германии, по наблюдениям Бессонова-старшего, осталась традиция приходить на классические концерты с партитурами. По нотам читать то, что исполняется со сцены — когда-то и в России было нормой…

После казанского концерта музыкант вернулся домой в Москву, чтобы подготовиться к выступлениям в столице, Санкт-Петербурге, Клину в доме-музее П. И. Чайковского

Ивану собирать полые залы удается. Во многом, благодаря таланту, есть здесь и момент удачи или везения — без него артисту никуда. Добавим сюда совместные проекты с «великими» — например, Денисом Мацуевым. Иван, как и многие молодые дарования России, бесконечно благодарен ему за открытые возможности и радость быть на одной сцене с музыкантом такого уровня.

После казанского концерта музыкант вернулся домой в Москву, чтобы подготовиться к выступлениям в столице, Санкт-Петербурге, Клину в доме-музее П. И. Чайковского. Новый год семья проводит вместе, но все ложатся спать в обычное время. Дело в том, что вечером 1 января, теперь уже традиционно, Иван дает сольный концерт в большом зале питерской консерватории.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин