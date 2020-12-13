Почему россияне не ходят к психологам

И как вывести российскую психологию из «дикого поля»

В США личный психолог есть едва ли не у каждого дееспособного гражданина мидл-класса — точно так же, как собственный парикмахер, стоматолог или автослесарь. В России самым частым ответом на фразу «я попробую обратиться к психологу» становится предложение выпить вместе на кухне — и все проблемы разрешатся сами собой. В нашей стране сфера психологических услуг практически не регулируется, и как следствие, вокруг этой серьезной науки формируется дикое поле спекуляций и шарлатанства. Доктор, депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич в своей авторской колонке для «Реального времени» рассуждает о том, как решить проблему российской психологии.

Психологи vs психиатры

Проблема психологии как науки стоит очень давно. Во-первых, многие до недавних пор путали психологов и психиатров.

На всякий случай напомню: психиатры — это квалифицированные сертифицированные врачи, которые учились в медицинских вузах по специальности «Психиатрия» и лечат именно психически больных людей.



Психологи оказывают психологические услуги и общаются со здоровыми людьми, пытаясь решить их психологические проблемы, а не проблемы со здоровьем как таковые.



Понятно, что психологи в своей работе могут находиться и на стыке двух этих дисциплин: например, психологические проблемы человека могут приводить его на грань клинической депрессии, а это уже состояние, которое способен вылечить только медик-психиатр.

Еще одно, очень понятное различие между психологом и психиатром: первый (если он не имеет врачебного образования и соответствующей лицензии) не имеет права выписывать рецептурные медикаменты, он не врач. За рецептом, скажем, на антидепрессанты, вы можете обратиться только к врачу-психиатру (часто, чтобы не пугать пациентов словом “психиатр”, многие из них называют себя психотерапевтами, но в любом случае, у них всегда есть медицинская лицензия и диплом доктора).

Хочешь быть психологом — будь им?

Когда в умах общества наконец-то стали разделяться термины «психолог» и «психиатр», мы как-то забыли о том, что любая услуга должна каким-то образом регламентироваться. А работа психолога — это чистая, незамутненная сфера услуг.

Например, если отойти от нашей темы и взять парикмахерские услуги: парикмахер должен сдать экзамены на право работать, обладать навыками дезинфекции, должен иметь определенный набор инструментов, уметь оказывать первую медпомощь. И так в подавляющем большинстве профессий: везде есть свои профессиональные стандарты и система оценки специалистов, по которой им выдаются сертификаты.

А вот оказание психологических услуг у нас в стране на сегодняшний день никак не регламентируется. По сути, любой человек, который получил психологическое образование (пусть даже это были трехмесячные курсы), и более того — даже если он его и вовсе не получал — может заявить, что он психолог, дать рекламу в СМИ и в соцсетях, вывесить объявление о своих услугах и начать принимать людей. И никто ему не может этого запретить.

В то время как реклама медицинских услуг запрещена, если у организации нет лицензии. А психологи и люди, выдающие себя за них, никаких сертификатов и лицензий на свою деятельность получать не должны. К чему это приводит?

Есть множество людей, которые считают, что могут быть психологами, и им даже и учиться-то особенно не нужно. Например, к человеку часто обращаются близкие за житейскими советами, и он «самопровозглашает» себя психологом. А чтобы получить хотя бы подобие некоего официального документа, который мог бы подтвердить его обширные таланты, он идет на краткосрочные курсы.

На этой волне в девяностых и нулевых было очень распространено второе психологическое образование — чуть ли не в каждом вузе, даже техническом, были курсы. Прошедшие эти курсы получали сертификат психолога — и имели полное право идти работать по этой специальности. Тогда было выпущено было огромное количество «специалистов» с формальными корочками психолога, но не имеющих базового, фундаментального психологического образования — тех азов профессии, которым учат на факультетах психологии целых 5 лет. В те годы психологов развелось море. При том, что не нужно было иметь сертификатов и лицензий, многие из них пошли в массы. И к сожалению, вся эта ситуация, по большому счету, дискредитировала, на мой взгляд, всю науку психологию как таковую и психологические услуги в частности. А ведь эти услуги так необходимы людям!

Проблема №1: как выбрать психолога, который не навредит?

В нашей стране ходить к психологам — все еще не самая распространенная практика. Говорят, что, по сравнению с Европой и США, у нас другой менталитет. Но на мой взгляд, менталитет ни при чем. Мы уже столько лет живем в новой России и создаем новую жизнь, что у нас эта полезная традиция могла бы тоже укорениться. Но вся действующая неразбериха и неурегулированность приводит к тому, что люди к специалистам не идут. Они считают, что психология — это либо шарлатанство и непрофессионализм, либо от этого никакой пользы все равно не будет. И если бы вопрос был только в отсутствии пользы, то лично я бы даже и не поднимал сейчас этих вопросов.

К сожалению, психолог, особенно не профессиональный, может не только не помочь человеку, но и нанести своими действиями вред. И это очень опасно. В результате сегодня у среднестатистического россиянина вообще никаких ориентиров и критериев, по которым он мог бы выбрать, к какому психологу обратиться.

Как это сделать? По отзывам в Интернете? Но мы с вами прекрасно знаем, как пишутся отзывы. Спросить у знакомых? Мы уже говорили о том, что в окружении может таких знакомых и не оказаться, потому что у нас в принципе не принято ходить по психологам. Откуда брать релевантную информацию? Предложение огромно, но как среди них выбрать психолога, который в лучшем случае поможет, а в худшем — хотя бы не навредит — пока непонятно.

Проблема №2: кто утвердит методику?

В медицине любая методика обязательно должна быть:

а) апробирована,

б) научно доказана,

в) зарегистрирована.

Допустим, вы приходите к гастроэнтерологу, и он вам предлагает свою авторскую методику лечения язвы желудка. Разумеется, вы спросите, зарегистрирована ли она где-то и безопасна ли она. Между тем, ни одна психологическая авторская методика никакой регистрации не подлежит: придумал — иди и работай. Чуть ли не каждый популярный психолог считает, что придумал свою авторскую методику помощи людям.

Вернусь к медицине. Как появляются клинические рекомендации? Они разрабатываются в профильной ассоциации врачей того или иного профиля (например, это может быть Всероссийская ассоциация кардиологов, или гастроэнтерологов, или стоматологов). Специальная комиссия рассматривает собранную информацию, потом всем собранием они утверждают эти клинические рекомендации и направляют их в Минздрав, который их утверждает (или не утверждает, что случается гораздо реже). И после утверждения эти клинические рекомендации приобретают некое подобие нормативного акта.

Я предлагаю создать в психологии нечто аналогичное. Чтобы применяющиеся методы психологической помощи проходили проверку на адекватность, эффективность и безопасность в профильной профессиональной ассоциации (которая, кстати, в России есть, и которая очень сильна).

К слову, Российское психологическое общество, объединяющее многочисленных профессионалов, что они тоже выступало за регуляцию этой сферы и даже лет пять назад пытались разработать проект соответствующего закона.

А пока мы не можем гарантировать людям, что если даже они пойдут к дипломированному психологу, то методика, которую он применяет, безопасна для его психического и психологического здоровья.

Проблема №3: как уберечься от шарлатанов?

На фоне развития соцсетей развелось огромное количество людей, маскирующих свою деятельность под психологическую, называя себя коучами, тренерами, гуру. Их тьмы и тьмы. Я не хочу и не буду говорить о том, что они зарабатывают деньги — это к делу вообще не относится. И вообще, цены на психологические услуги регулировать ни в коем случае не нужно — это рынок, и он сам себя отрегулирует. Тот же Лабковский берет за прием больше 90 тысяч рублей, мне кажется, по одной простой причине. Среди всей огромной массы людей, которые называют себя “психологами”, человеку сложно выбрать, и он идет на самое разрекламированное имя в надежде на то, что уж этот-то точно поможет. Не может не помочь за такие-то деньги!

Но вернемся к «коучам». Я считаю, что деятельность многих из них — шарлатанство, которым должны заниматься правоохранительные органы. Потому что выдавать себя за психолога, не имея на это никаких оснований, и оказывать определенные услуги (возможно даже не называя их психологическими, но по сути таковыми являющимися), — на мой взгляд, мошенничество.

Наверняка есть успешные методики по личностному росту, разработанные профессиональными психологами, которые имеют соответствующую квалификацию. Я говорю не о них, а о сотнях доблестных блогеров, представляющихся гуру, целителями, сенсеями, тренерами и занимающихся надувательством в большом масштабе.

Но правоохранительные органы могут заниматься только тем, что отрегулировано. А у нас, повторюсь, в законе нет четкого понятия о том, что такое психология, кто такой психолог, какими методиками он может пользоваться, а какими — не может, как регистрируются эти методики, как психолог может принимать клиентов.

А пока у нас это все не отрегулировано — значит, и наказывать не за что. Выходит, что ориентиров нет как у потенциальных клиентов психологов, так и у правоохранителей.

Что же делать?

Вывод из этого всего очень простой. Нам нужен некий рамочный закон, посвященный психологическим услугам. В нем не должны быть прописаны мелочи о каждой отдельной методике: это должно регулироваться отдельными подзаконными актами. Но закон этот должен как минимум:

Дать все необходимые определения: что такое психология, кто такой психолог, что такое психологическая услуга, что входит в сферу деятельности психолога, каковы права и обязанности его и пациента, и т.д.

Определить ответственный орган, саморегулирующую организацию, на которую и будут возлагаться обязанности по рассмотрению и оценке предлагаемых методик.

Определить не только обязательность сертификации методик, но и требования к лицензированию психологов. Работать без лицензии специалист по человеческой душе не должен. Более того, он, как и учитель, и медик, должен регулярно подтверждать свою квалификацию, доказывая свою профпригодность.

Я точно знаю, что на Западе все используемые психологические методики сертифицированы, а все действующие специалисты-психологи имеют лицензию. А у нас ничего подобного нет. Единственный документ, который может предъявить действующий психолог в России, — диплом об образовании (причем очень часто это будут курсы продолжительностью в несколько месяцев). Мы почему-то все время ищем какой-то свой путь. Но ничего придумывать не надо. В странах, где люди ходят к психологам много десятков лет, уже все отрегулировано. Нам надо взять их законодательство, применить некоторые свои нюансы и вводить в действие. Все уже придумано до нас. Но, несмотря на это, воз и ныне там.

Ведь государство худо-бедно начало регулировать даже ту же нетрадиционную медицину. Есть порядок о том, что человек, желающий заниматься нетрадиционной медициной, может расписать, чем занимается, и в уведомительном порядке направить сведения о себе в региональный Минздрав. Там его зарегистрируют как специалиста по нетрадиционной медицине. При этом Росздравнадзор по любой жалобе может выехать к нему и посмотреть, не наносит ли он там кому-то вреда. Так что эту сферу государство хоть как-то, да пытается регулировать. Так вот если зарегулирована уже даже деятельность шаманов и целительниц, то почему мы до сих пор не дошли до психологии?

И нам однозначно нужен закон и подзаконные акты в этой сфере.

Кроме сертификации методик и лицензировании самих психологов (я убежден, что психологи обязательно должны иметь лицензию), необходимо составить еще некий реестр специалистов, который будет существовать в виде некоего независимого формализованного рейтинга психологов.

Нужно идти от простого человека

Нужно исходить из потребностей обыкновенного человека. И надо сделать так, чтобы если у него в жизни произошла трудная ситуация, он мог без труда найти подходящего психолога, который будет квалифицированным, поможет ему и не нанесет вреда.

Главный запрос человека формируется на возможность получить квалифицированную помощь, и чтобы помощь эта была безопасной. И мы — государство — как регулятор всех договорных отношений, должны гарантировать это человеку. А на сегодняшний день мы этого сделать не можем.

Государство пока не может гарантировать человеку, что, найдя психолога в интернете или по наводке знакомых, он пришел действительно:

а) к квалифицированному специалисту,

б) работающему по зарегистрированной методике

в) все, что с ним будут делать — безопасно.

И это квинтэссенция того, что я хочу сказать.

Проблему надо решать — и начинать нужно с разработки рамочного закона. Мы рассматриваем бюджеты на три года, меняем Конституцию, боремся с коронавирусом — пока было как-то не до психологии. Но этот пробел нужно обязательно восполнять. И как только возникнут законодательные рамки, как только станет понятно, кто психолог, а кто не психолог, кто имеет или не имеет права оказывать эти услуги — тогда многое в ситуации изменится. У правоохранителей появятся четкие рычаги, чтобы реагировать на многочисленных мошенников, зарабатывающих на человеческой беде. А у человека, нуждающегося в психологической помощи, возникнут четкие ориентиры, которые помогут эту помощь получить.