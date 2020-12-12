Косторная осталась чемпионкой Европы, Валиева — чемпионкой мира!

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Теперь осталось сохранить звание чемпионки мира Алине Загитовой

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года. Ранее было объявлено об отмене юниорского чемпионата мира в Китае, и сейчас как факт подтвердилась информация об отмене финала Гран-при опять же в Китае. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о причинах бессилия отдельных международных организаций и импотенции МОК.

Абсолютное бессилие двух позорных федераций



В принципе, все шло к этому. Если в летних видах спорта свою импотенцию показала IAAF, Международная федерация легкой атлетики, которая может эффективно действовать только в одном процессе — выкачивании денег из России, то в зимних видах уверенное последнее место за Международным союзом конькобежцев (ISU).

В ноябре ISU отменил сразу четыре этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Польше, Норвегии, Канаде и США. Также отменил четыре этапа Кубка мира по шорт-треку — в Канаде (два), Южной Корее и Китае. И по очереди отменяет старты фигуристов, которые в большинстве своем живут с призовых и которых у них нет в отсутствие соревнований.

Для понимания, биатлонисты сейчас бегают на этапах Кубка мира, наматывая сопли на кулак, прыгуны прыгают с трамплина — прямо сейчас в Словении завершается чемпионат мира по полетам. У лыжников вообще жизнь кипит! К примеру, экс-россиянин Илья Черноусов, успевший побывать чемпионом Олимпиады в Сочи на время отстранения Александра Легкова и Максима Вылегжанина, а потом опустившийся на третье место, когда WADA опозорилась со своими тестами, стал выступать за Швейцарию. Все просто, он уже давно там живет, будучи женатым на одной из трех сестер Гаспарин, лучших биатлонисток Швейцарии. Только вот на «домашнем» с недавних пор этапе Кубка мира в Давосе его не будет, поскольку на Континентальном кубке Черноусов был 15-м из швейцарских лыжников.

Биатлонисты сейчас бегают на этапах Кубка мира, прыгуны прыгают с трамплина, у лыжников вообще жизнь кипит! Фото: isport.ua

Эта информация важна еще и тем, что в лыжном спорте соревнуются даже в Континентальном кубке, втором по значимости после Кубка мира. Соревнования проводятся в горных лыжах, фристайле, и только мастера коньков никак не могут начать свои сезоны. Заполняя время бездействия черт-те чем.

Конькобежцы Норвегии и Голландии готовятся решать судьбу российских фигуристов



К примеру, откуда-то из преисподней фигурного катания раздался голос ассоциации конькобежцев Норвегии, выдвинувшей предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Отмечу, что мы внесли поправки в предложение. Мы предлагаем ценз в 17 лет для одиночников и 16 лет для пар и танцоров, поскольку для двух последних видов характерна большая разница в возрасте». Рассматриваться это предложение будет на конгрессе ISU, и вызвано оно исключительно заботой о фигуристах, — говорят норвежцы.

Принципом нашей газеты является то, что «Мы не навязываем мнения. Мы вносим ясность». Так вот, руководствуясь еще и принципом десантников — никто, кроме нас — внесем ясность в отношении фигурного катания в Норвегии. Ему сто лет в обед, в 1912 году родилась величайшая фигуристка довоенного времени Соня Хени, ушедшая из спорта в 1936 году. И выслушивать предложения норвежцев будут, поскольку ISU — федерация многопрофильная, включающая в себя шорт-трек, синхронное катание и конькобежный спорт, где традиции Норвегии крепкие и давние.

Увы, с учетом того, что президентом ISU является голландец Ян Дейкема (для фигурного катания это «те же яйца, только в профиль»), а его вице-президентом — Трон Эспели из Норвегии, становится реально опасно. Конькобежцы могут порешать судьбу фигуристов, в данном случае фигуристок, России. Пока не поздно, надо генерировать запрос каких-нибудь наших лыжников и биатлонистов в международные федерации с просьбой рассмотреть возможность участия в соревнованиях людей, страдающих астмой. Исключительно с точки зрения беспокойства об их здоровье, поскольку девять лыжников Норвегии используют небулайзеры, у семи из них диагностирована астма.

С учетом того, что президентом ISU является голландец Ян Дейкема (на фото), а его вице-президентом — Трон Эспели из Норвегии, становится реально опасно. Фото: livesport.ru

А что если копнуть историю американских фигуристок?



Следующие факты могут стать откровением для норвежцев, голландцев и кто там еще стремится реформировать фигурное катание. Взрослая карьера у «малолетки» Елены Радионовой длилась 4 года, у Юлии Липницкой и Анны Погорилой — по 5 лет. Но история фигурного катания помнит и вереницу американских победительниц и призерок чемпионатов мира в 80-е годы, которые передавали друг другу эстафету. Кэрин Кадэви (ушла в 20 лет, выступая на протяжении четырех лет), Розалин Самнерс (ушла в 20 лет после пяти лет карьеры), Тиффани Чин (ушла в 20 лет, 6 лет), Дэби Томас (ушла в 21 год, 6 лет).

Следующее поколение скороспелок — и опять родом из Америки. Тара Липински (15 лет, 3 года карьеры), Сара Хьюз (18 лет, 5 лет), Кимми Майснер (19 лет, пять сезонов). Чем отличается их уход из спорта от ухода россиянок? Ни одна из наших после окончания карьеры не коротает время в инвалидном кресле, более того, Липницкая и Погорилая вышли замуж, первая родила (муж — бывший одиночник Владислав Тарасенко), вторая вот-вот станет мамой (супруг Андрей Невский, россиянин, выступавший за Латвию в танцах на льду).

Для сравнения, украинка Оксана Баюл закончила в 17 лет после пяти лет карьеры, завершив которую и живя в Америке, страдала алкоголизмом и депрессией. Как и другая американка Тони Хардинг, которая пережила все то же самое, плюс уголовное преследование. Ну ладно, не только американки страдали, советская фигуристка Кира Иванова и спилась, увы, и умерла «под забором». Хардинг каталась до 21 года, Иванова до 24 лет, помогло им это в дальнейшем? Или же другая американка Грейси Голд, пребывающая в депрессии из-за лишнего веса, — кого она радует катанием в свои уже 25 лет? С ее здоровьем все в норме?

Следующее поколение скороспелок — и опять родом из Америки. Тара Липински (на фото), Сара Хьюз, Кимми Майснер. Фото: sports.ru

Хотя о чем это я? До последнего времени норвежцы не были озабочены повышением возрастного ценза, может быть, и потому, что в Америке делали ставку на чудо-ребенка Алису Лью. Но за нынешнее лето она значительно прибавила в весе и росте, перестав быть конкурентной, и вот родилось это рационализаторское предложение от скандинавов.

Короче, норвежцы, спасибо вам за аксель, прыжок, названный так в честь его изобретателя Акселя Паульсена, и идите развивать свой чемпионат, в котором после схода сестер-близняшек Анне-Лине и Камиллы Гьерсем вообще не осталось ни одного человека. Вы уже 2 года проводите в состоянии федерации-фантома, хотя ваша задача состоит в том, чтобы развивать собственных фигуристов, а не «душить» чужих!

И МОК не смог



Международное спортивное движение потихоньку сходит с ума, теряя остатки адекватности. WADA, обеспокоенная безработицей, поскольку международных соревнований сейчас крайне мало, решила заняться перепроверкой допинг-проб Сочи-2014. Это же надо так зациклиться, чтобы 6 лет постоянно гнобить одну и ту же Олимпиаду. Четырьмя годами ранее в Ванкувере-2010 погиб грузинский саночник Нодари Кумариташвили. Лыжница Петра Майдич из Словении по ходу забега упала в овраг, сломав четыре ребра. Организаторы Игр ничего не сделали для того, чтобы биатлонисты преодолевали дистанцию в 20 километров по снегу или хотя бы селитре, а не бежали в каком-то дерьме. Это были самые отвратительные зимние Игры в истории, но WADA, «силовое» подразделение МОК, продолжает раздувать затухший было костер допинг-скандалов, реальных и мнимых. И что в итоге?

А в итоге то, что на место президента МОК в 2021 году ни одного кандидата, помимо действующего Томаса Баха, не нашлось. Семь лет назад, когда Бах возглавил МОК, конкурентов было пятеро. Два европейца: член исполкома МОК украинец Сергей Бубка и глава Международной федерации гребного спорта Денис Освальд из Швейцарии. Два азиата: вице-президент МОК Нг Сер Мианг из Сингапура и глава Международной ассоциации любительского бокса Чин Куо Ву из Тайваня. И руководитель финансовой комиссии МОК пуэрториканец Ричард Кэррион.

Сейчас никто не претендует на руководство организацией, погрязшей в допинг-скандалах и их расследованиях, а с осени 2020 года демонстрирующей организационную импотенцию. Перенос Токио-2020 на год — это не единственное поражение МОК, там уже перенесли Юношескую Олимпиаду — 2022 аж на 4 года, на 2026-й. Хотя это никакой не перенос, а настоящая отмена и потеря четырехлетнего цикла, если говорить не языком европейской дипломатии, а языком фактов.

