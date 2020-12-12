Велодорожка от Казани до Камского Устья — это не фантастика

Может стать еще одним железным поводом для поездки в Татарстан

Как привлечь еще больше гостей в туристическое «место силы» — Камское Устье, а заодно и в Татарстан? Неожиданным рецептом с читателями «Реального времени» поделился известный казанский краевед Леонид Абрамов.

Россыпь «фишек»



За десять лет Казань стала туристически привлекательным направлением. Казань умеет произвести впечатление: отличная картинка, множество вау-объектов, оригинальная кухня, гостиницы — все на месте. Интересны окрестности — Иннополис, Свияжск, Раифа, Голубые озера. Если у туриста есть еще сутки, то в его распоряжении Болгар, Елабуга, Тетюши с Долгой Поляной.

Но появилось новое и активно развивающееся направление — Камское Устье. Это место, где соединяются две крупнейшие реки европейской части страны — Волга и Кама.

Место знаковое на карте России, разлив здесь достигает 42 км. Это, конечно, заслуга Куйбышевского водохранилища. Здесь в ближайшее время будет развернут целый экокластер с гостиницами, кемпингами и глэмпингами (кемпинг с комфортом, — прим. ред.).

Вид на Камское Устье с горы Лобач. Фото: komanda-k.ru

Но главная фишка — это сама природа. Потрясающие виды правобережья Волги, которую в старину называли Горная сторона, обзоры на десятки километров. Здесь располагается один из самых привлекательных природных объектов по Волге — Юрьевская пещера (дикарем сюда приезжают десятки тысяч туристов в год), рядом с ней каменные обрывы — главная база тренировок казанских скалолазов. Неподалеку разбиты виноградники, виноград здесь выращивают в промышленных масштабах, открыт завод по производству сыров с плесенью (местное вино с французским сыром!).

Гора Лобач — символ Камского Устья, именно ей посвящена самая знаменитая песня XIX века «Есть на Волге утес». На ней установлен бакен — копия того, что качался на волнах в культовой советской комедии «Волга-Волга». С горы открывается феерический вид на добрую сотню километров. Про такие уголки говорят «место силы».

Камское Устье давно облюбовали рыбаки, по соседству находится с десяток рыболовецких баз. В Куйбышевском Затоне планируется построить яхт-клуб. Напротив Камского Устья Саралинский участок Волжско-Камского заповедника, где водятся самые большие пернатые в Европе — орланы-белохвосты с размахом крыльев до трех метров. Волжские кондоры! И при случае можно совершить экскурсию на лодках с ветерком и туда, увидеть гнезда диаметром полтора метра — правда, по согласованию с дирекцией заповедника.

По соседству в Тенишево уже сто лет добывают гипс. Здесь один из самых больших гипсовых рудников в Европе — шутка ли, 560 км горной проходки. Запутанная система штолен, где с непривычки легко и заблудиться, можно побывать в подземном музее. В Камском Устье добывают один из лучших гипсов в мире, не случайно он поставляется в Италию. Есть и старые брошенные штольни, где спелеологи со всей России провели свой конгресс.

Гора Лобач. Фото: komanda-k.ru

Маршрут на два-три дня с остановками в гостиницах или кемпингах



Словом, есть смысл приехать за 100 км от Казани в это удивительное место. Вопрос, на чем? Можно на своем авто, ежедневно курсирует рейсовый автобус, а летом и быстроходный речной «Метеор».

Но самый запоминающийся способ — на велосипеде вдоль Волги. Места здесь живописные — Верхний и Нижний Услоны, Ташевка, Кзыл Байрак, Матюшино, Шеланга, Теньки издавна славились своими яблоневыми садами. Местность изрезана оврагами и речушками, но через них переброшены мосты. По пути множество прекрасных объектов: несколько старинных усадеб — князей Гагариных, маркизов Паулуччи в итальянском стиле, уникальных храмов, россыпь деревянных домов стопятидесятилетнего возраста с уникальной городецкой резьбой со львами и русалками. Теньковский императорский питомник удивляет своими ландшафтами — лучшими в Татарстане. Летом в местных селах проводится несколько праздников-фестивалей, например Яблочный Спас в Красновидово и Троица в Матюшино.

В нашей республике очень мало природных троп и велодорожек. Если создать такую от Казани до Камского Устья, она привлечет сотни тысяч туристов в год, потому что это ни много ни мало наш Прованс и Лазурный берег.

Волга на нашей территории приобретает невероятную мощь. Постепенно подтянется и инфраструктура — по всему маршруту будут создаваться те же кемпинги и глэмпинги. В республике этот процесс пошел. Уже есть добрый десяток частных инвесторов, которые открыли свои глэмпинги под Казанью, активизируются и местные фермеры, для которых это будет дополнительная возможность реализовывать свою продукцию. Самое главное — будет создан один из лучших экотуристических проектов в России. В районе Кзыл-Байрака (это примерно середина маршрута Казань — Камское Устье) будет построен мост через Волгу, здесь проляжет платная дорога из Москвы, так что добираться из столицы станет быстро и удобно.

Сто километров на велосипеде можно одолеть за два-три дня. По дороге есть гостиницы — в Теньках и Лабышках. Велодорожкой могут пользоваться и пешие туристы. Скандинавская ходьба и треккинги чрезвычайно популярны в Европе, это один из самых эффективных способов продлить свою жизнь. Велосипед, разумеется, не менее эффективен и полезен.

Велодорожку к тому же можно использовать всесезонно, обсадив со временем деревьями и кустами, чтобы не задувало снегом. Здесь же можно проложить лыжню и трассу для снегоходов.

У подножья горы Лобач. Фото: komanda-k.ru

Эко — мировой тренд



Каждая продвинутая страна мира может похвастаться своей сетью велодорожек. В одном Копенгагене 12 тысяч километров велодорожек. Культовая дорога Грейт Оушн-Роуд в Австралии, 2000-километровая велотрасса от Ванкувера до мексиканской границы вдоль Тихоокеанского побережья Канады и США, австрийская дунайская велодорожка, отрезок Барселона — Безье — часть сети велосипедных трасс EuroVelo. По Луарскому маршруту (вдоль реки Луары) во Франции ежегодно проезжают около 800 тысяч человек. Маршрут Рейнской велосипедной дорожки длиной более 1200 км пересекает Европу с юга на север от швейцарских Альп до Северного моря и служит для поддержания экономических и культурных связей между Швейцарией, Францией, Германией и Нидерландами.

Эконаправление в тренде. В бюджет Канады от экотуризма поступает около двух миллиардов долларов налоговых отчислений в год. Это в пять раз превышает расходы страны на охрану этих территорий. В США экотуризм приносит более 20 миллиардов долларов ежегодно, в Австралии — 3,5 миллиарда.

Татарстану не надо отставать, стоит использовать эту блестящую возможность для привлечения туриста. Создание велодорожки будет работать на имидж республики как одной из самых продвинутых в экотуризме. Я думаю, это даже может стать началом большого пути. Ведь велодорожки часто располагаются вдоль морей и рек, а у нас много рек. Почему не использовать этот ресурс, дарованной самой природой? Использовать на благо здоровья и развития туризма. Почему не проложить велодорожки и экотропы через Рыбную Слободу, Мамадыш, Елабугу, Чистополь и Нижнекамск, Набережные Челны, Болгар и Лаишево?

Велодорожка по Тихоокеанскому побережью Канады и США. Фото: atworld365.ru

Но Камское Устье — все же самое привлекательное место как для жителей республики, так и для туристов со всей России и мира. Деньги, вложенные в него, вернутся не только инвестиционными проектами, но и здоровьем и счастливыми воспоминаниями. Нужно просто увидеть перспективу.

