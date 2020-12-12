Ирек Зиннуров: «Мне, как президенту клуба, легче было бы покупать готовых игроков для борьбы за первое место»

Президент СК ВВС «Синтез» предсказывает, что тогда развитию водного поло в России пришел бы конец

Фото: Олег Тихонов

Ватерпольный «Синтез» смело мог бы претендовать на звание лучшей игровой команды в Татарстане по итогам уходящего года, поскольку только ватерполисты, волейболистки «Динамо-Ак Барс» и травяные хоккеисты были объявлены чемпионами страны. Но с учетом результатов пловцов и прыгунов спортклуб ВВС «Синтез» однозначно лучший в республике. «Реальное время» пообщалось с президентом клуба и свежеиспеченным руководителем одного из подразделений Россотрудничества Иреком Зиннуровым.

«Мы должны побеждать, а не смотреть на составы соперников»



— В завершение года «Синтез» отправился на матчи Кубка Европы в Сербию. Перед этим команда выступала в отборе на Лигу чемпионов, обидно не преодолев отборочный барьер. Какие впечатления остались от того турнира?

— У нас и в этом сезоне, и в прошедшем все перемешивается из-за «ковида». Практически все игроки им переболели, и в том числе и из-за этого команда выступала в сезоне нестабильно. Кто-то пережил легкую форму, у кого-то была тяжелая, поэтому мы неровно отыграли отбор в Лигу чемпионов. При этом сам турнир был необходим для дальнейшего роста мастерства игроков, поскольку наше водное поло немного отстает от мировых лидеров, и нам надо понимать, куда двигаться. К примеру, игра с «Радничками» была показательна в том плане, что они год-два назад вообще не представляли для нас проблем, а сейчас выросли (игра закончилась со счетом 16:14 в пользу сербского клуба, — прим. ред.). И рост у них произошел за счет собственной молодежи, которая у нас почему-то не выросла в той же мере. А это уже поколение, которое в скором времени будет представлять нашу сборную.

Если смотреть на ситуацию в целом, то мне было удивительно, что в Европе появилось очень много сильных клубов. И это даже по сравнению с прошлым годом, а потому в Кубке Европы будут играть очень сильные команды, причем три-четыре из них можно отнести к числу топовых.

С другой стороны, некоторые коллективы развалились, к примеру, в Венгрии один клуб прекратил существование, поскольку оттуда ушел генеральный спонсор, и игроки начали расходиться по другим командам, усиливая их. И уже на отборе Кубка Европы мне бы хотелось видеть нашу команду на первом месте.

Мы должны расти, побеждать, а не смотреть на составы соперников. Перед нашей командой «Синтез», выигрывавшей в середине прошлого десятилетия и ЛЕН Трофи, и чемпионат страны, и Кубки России, не ставили самые высокие цели, но мы побеждали.

Фото: Ринат Назметдинов

Мы должны расти, побеждать, а не смотреть на составы соперников. Перед нашей командой «Синтез», выигрывавшей в середине прошлого десятилетия и ЛЕН Трофи, и чемпионат страны, и Кубки России, не ставили самые высокие цели, но мы побеждали

«После коронавируса ватерполисты начинали задыхаться еще до прыжка в бассейн»



— Но тогда и чемпионат страны позволял «Синтезу» держать себя в тонусе, поскольку сильных команд было гораздо больше, чем сейчас.

— Это да, уровень чемпионата упал по сравнению с прошлыми годами. Хотелось бы сейчас конкурировать с командами, где выступали бы один-два топовых легионера, рядом с которыми росла молодежь. Но это не должно останавливать «Синтез». Поэтому мы заявились на еврокубки, несмотря на то, что играть там было сложнее, чем отказаться. Это большая финансовая нагрузка, серьезные затруднения в организационном плане, когда мы летим в Венгрию через Турцию или через Германию.

Играть надо в том числе и затем, чтобы привыкать к той манере судейства, которая принята в Европе — она отличается от той, что в российском чемпионате. Это нужно и игрокам сборной страны, которых у нас порядка пяти-шести, и им предстоит принять участие в отборочном турнире на Олимпиаду. Пока квалификация не отменялась, по ходу нынешнего года, скажем так, отработали схему возникновения наименьшего количества проблем, и сейчас куда больше понимания, как жить в складывающейся ситуации, чем это было в начале 2020-го.

— Как ватерполисты пережили коронавирус, какие осложнения были при возвращении к тренировкам?

— Болезнь серьезно била по физическому состоянию игроков — они надолго, по сравнению с привычными болезнями, выходили из строя. Сетовали, что начинали задыхаться, еще даже до прыжка в бассейн. Привычный грипп не оставлял таких последствий, и, кроме того, даже в самые массовые эпидемии у нас заболевали несколько человек, а сейчас переболела вся команда. Страдала прежде всего выносливость, далее скоростно-силовые качества. Я делился впечатлениями со знакомыми хоккеистами, там жаловались, что признаки усталости ощущают уже в раздевалке, переодевшись в амуницию.

Фото: Олег Тихонов

Даже в самые массовые эпидемии у нас заболевали несколько человек, а сейчас переболела вся команда. Страдала прежде всего выносливость, далее скоростно-силовые качества

— А это не может стать нашим дополнительным козырем на будущее, поскольку мы уже переболели, а кто-то еще не сталкивался с этой напастью?

— Вряд ли. Думаю, что так или иначе переболели все. Многие страны закрывались по этой причине, команды не приезжали на турниры. На первый этап Лиги чемпионов не приехали турецкая «Энка» и греческий «Гидраикос», и по грекам, я слышал, вообще чемпионат страны приостанавливали. В этом плане стоит порадоваться за наш чемпионат, поскольку, по нашей информации, в нем готовы стартовать команда из Белоруссии в качестве участника Высшей лиги и казахстанская «Астана» (в Суперлиге). У Казахстана, правда, не все зависит от ватерпольного клуба, поскольку там собирается целая комиссия для принятия решения о выпуске команды из страны. Ранее они смогли приехать и целый месяц, если не больше, прожили у нас в стране, играя матчи открытого чемпионата России. Вернулись на родину, и их снова «закрыли».

Вообще, нынешний чемпионат сложен из-за того, что в нем много пропущенных туров, и я, откровенно говоря, не знаю, как будет решаться эта ситуация. Поскольку в будущем на нас ляжет еще и нагрузка по Кубку Европы, и наши сборники отправятся в распоряжение национальной команды на сборы, а затем на участие в предолимпийском турнире. Сборы начнутся в середине декабря, а отбор закончится в начале февраля.

«Мы даже не представили своего кандидата на место в WADA!»



— Совсем недавно глава технического комитета Европейской федерации водного поло Джанни Лонци уступил свое место испанцу Анхелю Молинеру. Это как-то скажется на перераспределении сил в европейском водном поло?

— Сеньору Лонци 82 года, и надо сказать, что он долго пребывал на своем посту, что положительно сказывалось на водном поло Италии. Сейчас, я думаю, Молинер, как, наверное, и любой другой человек, будет в ходе работы оказывать содействие ватерполу своей страны. У нас в этом комитете есть свой представитель — Сергей Наумов, но, определенно, нам нужно быть представленными в международных федерациях и различных комитетах как можно шире и, главное, защищать интересы своей страны.

Это ощущалось во времена Советского Союза, когда с нами считались в спорте, в том же водном поло представитель нашей страны работал на благо нашей страны. Надо высказывать свое мнение, отстаивать его, пусть оно и не всегда будет доминировать, но нас хотя бы услышат. Нам нужно быть сильными везде!

К примеру, сейчас новым руководителем WADA стал поляк Витольд Банька, а мы не то что не представлены в этой организации, мы даже не представили своего кандидата на место в ней. А для того, чтобы представлять, надо готовить специалистов необходимого уровня.

Надо в целом активизировать нашу работу в спорте. Когда в пятом туре [футбольных] еврокубков наша команда, одна из трех, одерживает первую победу, телекомментатор говорит, что «хорошо, что хоть «Краснодар» победил». Я считаю, что надо рвать и метать по этому поводу. Это провал, катастрофа, как угодно называйте. У нас в водном поло запрещали присутствие трех иностранцев, а сейчас в футболе разрешено восемь, и что толку? В баскетболе столько же легионеров на 12 мест в команде. Где свои воспитанники и где места в составах команд для них, чтобы была возможность развиваться?

Если нет своих воспитанников, то необходимо задаваться вопросом — почему их нет? У нас квоты на легионеров только увеличиваются, а они нужны для того, чтобы учиться рядом с ними, а не как повальное явление.

В водном поло этого нет (сейчас на весь российский чемпионат только два легионера в московском «Динамо», грузин Джахая и узбек Рустамов, — прим. ред.), и как результат, два клуба из двух продолжают выступления в Кубке Европы. Как результат, есть вторые команды, необходимые для подготовки резерва, в частности, у нас в «Синтезе» на это тратятся серьезные средства. Кстати, мне, как президенту клуба, легче было бы покупать готовых игроков для борьбы за первое место, не тратя их на вторую команду, но тогда развитию нашего вида спорта пришел бы конец. При этом у нас нет рынка продаж ватерполистов, как это делается в других видах спорта. И игроку необходимо видеть перспективу того, что он будет выступать за свой родной клуб.

Фото: Максим Платонов

Мне, как президенту клуба, легче было бы покупать готовых игроков для борьбы за первое место, не тратя их на вторую команду, но тогда развитию нашего вида спорта пришел бы конец

— Но, я так понимаю, в водном поло нередки случаи, когда воспитанник детско-юношеской школы, игрок уровня юниорской сборной страны, может выбрать для себя учебу, работу, службу в армии, короче, иной путь развития.

— Может. Кстати, в отдельных европейских странах так и происходит. К примеру, в Испании водное поло можно назвать полупрофессиональным, поскольку игроки не задействованы в постоянных тренировках, занимаются один раз в день, а утром учатся или работают. В итоге ребята полноценно собираются только на соревнования и показывают неплохой уровень результатов.

Это могло бы стать одним из выходов в развитии водного поло, где нет таких денег, как у многих коллег из других игровых видов спорта. Мы просто не можем приковать юношу к себе, ничего не дав ему взамен. А вариант с полулюбительской командой был бы выходом из ситуации. И у нас в Казани есть такая команда, которая за свой счет, частично при помощи Минспорта РФ, участвует в любительском чемпионате России.

«Мне импонирует моя будущая деятельность»



— Тут могут быть высказаны упреки в том, что сам Ирек Зиннуров, будучи в прошлом профессиональным спортсменом, занимается иным видом деятельности, и сейчас будет представлять Россию в Азербайджане по линии Россотрудничества. Это было «предложение, от которого невозможно отказаться»?

— Нет, мне интересна эта сфера деятельности, поскольку, будучи представителем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, я был знаком с сутью проблем — отвечал за направление Азербайджана. Федеральное агентство Россотрудничество защищало свой бюджет в нашем комитете и оттуда поступило предложение мне.

Мне импонируют и личность нового руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, внука известного в прошлом советского и российского государственного деятеля, и те изменения, которые он намеревается проделать, и само направление моей будущей работы.

— Придется, видимо, покинуть любительское водное поло, выступления в «Мастерс»?

— Нет, почему? Как раз наоборот. Живя в России на два города, мне было сложнее выкроить время, чтобы сыграть за команду МГУ в любительском чемпионате. А в Азербайджане планируется более оседлая работа, и, я думаю, там будет проще выбираться в бассейн, тем более что водное поло в этой стране возрождается. Бывая там в командировках, я видел это, проводил мастер-классы для местных ватерполистов.

Фото: wikipedia.org

В Азербайджане планируется более оседлая работа, и, я думаю, там будет проще выбираться в бассейн, тем более что водное поло в этой стране возрождается

— Как планируете работать в качестве президента СК ВВС «Синтез»?

— Особенность коронавируса в том, что он многих приучил работать на удаленном режиме. У нас слаженная команда, тем более что я буду приезжать в Казань, контролировать текущие процессы. Что касается спортсменов СК ВВС «Синтез», то я не вижу проблем с прыгунами в воду, поскольку они, как и ватерпольный клуб, представляют собой единую команду, когда все спортсмены тренируются у одного наставника. Сложнее с пловцами, но в случае их успехов «Синтез» поддержит членов своего клуба.

