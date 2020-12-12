«Не хочешь прививку — сиди в локдауне, никто не запрещает»

12 наивных вопросов о грядущей вакцинации медицинскому блогеру Алексею Водовозову

Накануне в Татарстан поступила первая тысяча доз вакцины от новой коронавирусной инфекции — «Спутник V», которую в первую очередь получат медицинские работники, занятые в «красных зонах». Предназначенный же для всеобщей гражданской вакцинации «Спутник V» должен поступить на днях, сообщила в ходе недавнего прямого эфира глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с декабря по конец февраля в гражданский оборот в целом по стране поступит почти 7 млн доз вакцины «Спутник V», и у «гражданского оборота», то есть у нас с вами, уже накопилось немало вопросов к этому, в общем, беспрецедентному, мероприятию. «Реальное время» попыталось ответить на них с помощью известного медицинского блогера, врача-токсиколога, научного журналиста и популяризатора науки Алексея Водовозова.

Напомним, «Спутник V» был разработан в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. К настоящему времени более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину «Спутник V» в рамках гражданского оборота. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 в мире с использованием любого другого аналогичного препарата.



В ближайшее время в Татарстане должна начаться вакцинация «Спутником V». В чем специфика именно этой вакцины? Насколько она безопасна и эффективна?



Специфика в том, что там два разных аденовирусных вектора в двух дозах, таким подходом в мире никто не пользовался. Например, китайская вакцина, которая исследуется сейчас в нашей стране, построена на одном аденовирусном векторе, а оксфордская — вообще на аденовирусе шимпанзе.



Зачем два разных? С аденовирусами мы встречаемся во время сезонов ОРВИ, то есть иммунитет может распознать и уничтожить носитель до того, как тот высвободит собственно антигенную часть вакцины в клетку для воспроизводства* (см. пояснение А. Водовозова в конце материала). Можно с высокой вероятностью утверждать, что такой подход безопасен. Он используется в медицине с 1971 года, когда американская армия начала применять аденовирусные вакцины. Позже началась эра генетической терапии, и там аденовирусные векторы отлично себя зарекомендовали. Чуть позже ими стали пользоваться и разработчики вакцин.



За почти 50 лет использования аденовирусы изучены вдоль и поперек, никаких серьезных побочных эффектов за ними не замечено. А насчет эффективности ответит третья фаза клинического исследования, для этого она и проводится. Стоит ли прививаться «Спутником», учитывая, что вакцина была зарегистрирована в России как раз до начала третьей стадии клинических испытаний, что вызвало резкую критику со стороны специалистов? Или следует дождаться более проверенной прививки?



Резкую критику эта регистрация вызвала скорее со стороны конкурентов. Вот сейчас в Великобритании зарегистрирована вакцина Pfizer и BioNTech, которой еще очень далеко до завершения третьей фазы, как и «Спутнику». То же самое в ближайшее время произойдет в США и в ЕС, а Китай вообще первым зарегистрировал несколько своих вакцин для ограниченного применения. Это общемировая практика. Таковы необычные условия пандемии. К тому же, «Спутник» был зарегистрирован в полном соответствии с постановлением правительства №441 от 3 апреля 2020 года.



Подобные протоколы для регистрации по экстренным показаниям есть во многих странах. Так, «Ремдесивир» в США был зарегистрирован точно таким же образом, хотя чуть позже ВОЗ объявила, что результаты исследований не позволяют больше включать препарат в международные рекомендации. Была ли отозвана после этого регистрация «Ремдесивира»? Нет, он в итоге получил полноценное маркетинговое разрешение.



У мира нет времени на проверки, такие, какие были в доковидные времена. Каждый день промедления — очень немалое число летальных исходов, как собственно от COVID’а, так и от тех заболеваний, страдающим которыми пациентам стало сложно получать необходимую медицинскую помощь. Почему «Спутником» совсем не заинтересовались развитые страны?



Потому что у них есть свои производители, финансовые интересы которых нужно учитывать. США вложили 10 млрд долларов в разработку мРНК-вакцины компании Moderna. Будет ли их при таком раскладе интересовать оксфордская вакцина? Четыре китайских вакцины? Российские вакцины? Нет.



При этом объем предзаказов на «Спутник» уже превысил 500 млн доз. Его будут производить по лицензии такие страны, как Южная Корея, которую сложно назвать неразвитой. В общем, в мире идет обычная конкурентная грызня за доли рынка. Когда, на ваш взгляд, рядовой житель России сможет получить доступ к вакцине от COVID-19? Будет ли вакцинация действительно добровольной? Придется ли желающему вакцинироваться за свой счет сдавать требуемые перед прививкой ПЦР-тест и тест на антитела, или эти расходы должно взять на себя государство?



Доступ по желанию, скорее всего, появится к середине следующего года. По поводу добровольности немного даже смешно. У нас есть желающие добровольно переболеть COVID’ом? Отсидеться не получится, это уже ясно. Болезнь течет непредсказуемо, умирают как молодые-здоровые, так и пожилые с массой фоновых болезней. Масса осложнений на все органы, причем длительных, постковидный синдром. Возможность повторного заражения из-за того, что естественный натуральный COVID бьет и по иммунной системе, не давая ей сформировать длительную нормальную защиту.



И на этом фоне будут нежелающие прививаться? Ну удачи им в естественном отборе, что еще скажешь. А анализы перед прививкой делаются за счет ОМС. Каких побочных эффектов стоит больше всего опасаться после вакцинации?



Боль в месте введения, повышение температуры тела в течение первых 1—1,5 суток. «Спутником» будут прививать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Как же быть представителям наибольшей группы риска 65+? Почему их нельзя вакцинировать «Спутником»?



Их нельзя вакцинировать, потому что клиническое исследование не проводилось на этой группе пациентов. Во всем мире для 65+ требуются отдельные клинические исследования по любым лекарствам, как, впрочем, и по педиатрическим пациентам. Это связано с их особенностями.



Например, у пожилых практически ничего не остается от вилочковой железы (тимуса), одного из двух важнейших органов иммунной системы. Поэтому безопасность, иммуногенность и эффективность вакцин должна проверяться в этой возрастной группе отдельно. Что сейчас и делают: идет дополнительное исследование «Спутника» для пожилых — туда набирают добровольцев. Как человеку подготовиться к вакцинации от COVID-19? Например, вице-премьер Татьяна Голикова советовала воздержаться от употребления алкоголя в течение 42 дней до вакцинации. Насколько это реально к исполнению в условиях российской действительности, тем более что на носу новогодние праздники?



Никаких особых приготовлений не требуется. А про 42 дня — это было бы неплохо у Голиковой поинтересоваться, откуда она взяла не соответствующую реальности информацию. Минздрав уже ее опроверг, к слову. Да и легко было проверить даже самостоятельно, зайдя на сайт Государственного реестра лекарственных средств и прочитав инструкцию к «Спутнику». Там ни разу не встречается слово «алкоголь».



Да, действительно, некоторые ограничения есть у участников третьей фазы клинических исследований, например, им не рекомендовано злоупотреблять (!) спиртным в течение всего периода исследования (180 суток) и постараться отказаться от него на первые 3 дня после введения 1-й и 2-й доз. Причина проста: алкоголь — иммуносупрессант, так что вполне может исказить результаты клинического исследования. Но если говорить о профилактическом эффекте, то тут спиртное мешает в меньшей степени. Какие технические трудности вы можете предвидеть в связи с вакцинацией «Спутником»? Для перевозки и хранения этой вакцины требуется температурный коридор до минус 18 градусов. Насколько готовы к этому медицинские учреждения и вся цепочка, вовлеченная в перевозку вакцины?



Технические трудности предвидели и разработчики вакцины, поэтому уже создана вторая форма, лиофилизат, который уже не требуется хранить в таких строгих условиях. Пфайзеровская вакцина, к слову, требует минус 70°С, вакцина компании Moderna — минус 20°С, так что с теми или иными трудностями придется столкнуться всем.



На мой взгляд, основная проблема будет в масштабировании производства, и с ней уже многие производители столкнулись. Одно дело — подготовка лабораторных образцов или небольших партий для клинических исследований, и совсем другое — сотни миллионов и миллиарды доз. Это настоящий вызов для промышленности, остается надеяться, что она с ним справится. Применимо ли, на ваш взгляд, понятие «коллективный иммунитет» для COVID-19? Какой процент населения необходимо привить для его достижения и когда он будет достигнут в России? Не сильно ли в этом помешают антипрививочники?



Коллективный иммунитет, скорее всего, недостижим. По крайней мере, в этом сходится все большее и большее число специалистов. Вирус устраивает погром и в иммунной системе тоже, так что непонятно, насколько будет хватать постинфекционного иммунитета. Это вакцину можно вводить хоть каждые полгода при необходимости, но сильно сомневаюсь, что есть желающие переболевать COVID’ом пару раз в год.



Антипрививочники будут мешать, конечно, как и всегда. Но у них сейчас другие проблемы, потому что противостоит им не общество, как бывает с вакциноуправляемыми инфекциями, а COVID. Удачи им договориться с вирусом. Сохраняется ли опасность передачи COVID-19 после вакцинации?



Это как раз еще неизвестно. Мы не знаем, будет ли поствакцинационный иммунитет стерилизующим, то есть не позволяющим вирусу размножаться в организме привитого. Такое в принципе возможно. И это лучший из возможных сценариев.



Второй — не самый лучший, когда вакцина защищает от тяжелого течения и снижает риск заражения, но не предотвращает его полностью. В этом случае привитый может болеть (намного легче, чем непривитый) и некоторое время быть вирусовыделителем. Именно поэтому максимальный охват прививками в данном случае — залог успеха. Примерно как с натуральной оспой. Что будет, если человек не захочет вакцинироваться? Чем это ему грозит? И как быть людям с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска, но которым пока не рекомендована вакцинация?



Такому человеку грозит риск заболеть натуральным естественным COVID’ом. На мой взгляд, это довольно страшная перспектива. Это страшнее всего, что может выдумать государство, будь то штрафы или иные карательные меры.



Хотя, скорее всего, пойдут по другому пути: во многих странах уже говорят о том, что привитые получат поблажки в смысле передвижения, для них в первую очередь будут снова открыты туристические маршруты и т. д. На мой взгляд, это правильно. Позитивная мотивация — наше все. Не хочешь прививку — сиди в локдауне, никто не запрещает.



Людям из групп риска, которым пока не рекомендована вакцинация, придется смириться с мыслью, что до момента появления подходящей им прививки их жизнь в основном будет состоять из ограничительных мероприятий: самоизоляции, масочного режима и пр. Таковы реалии. Стали бы вы сами прививаться?



Безусловно. Обоснование простое — запредельное число летальных исходов среди друзей и знакомых, масса осложнений, когда здоровые в прошлом люди, триатлонисты или альпинисты, превращаются в жалкое подобие себя, которым приходится останавливаться из-за одышки каждые 100—200 метров.



COVID — вещь крайне опасная и, что самое противное, непредсказуемая. Одинаково эффективно убивающая и молодых, и людей среднего возраста, и пожилых. Независимо от их отношения к медицине, прививкам, теориям заговора и пр. Поэтому я пошел добровольцем в третью фазу клинических исследований «Спутника», чтобы максимально приблизить тот день, когда вакцины станут доступными всем и каждому.

* Вакцина «Спутник» (как и оксфордская и синофармовская вакцины) состоит из векторов. Это аденовирусные частницы, которых лишили возможности размножаться. Зато внутрь них запихали гены, отвечающие за синтез S-белка коронавируса. Что происходит: аденовирус проникает в клетку, но размножаться не может, то есть аденовирусная инфекция не развивается. Но из аденовирусных частиц высвобождаются участки РНК с генами S-белка коронавируса. Он синтезируется в клетке и выбрасывается через мембрану наружу. Вот на них уже и делает стойку иммунитет, обучаясь и «понимая», что любого, кто придет с таким S-белком, надо быстро уничтожить.



Проблема в том, что аденовирус — нормальный, способный к размножению — встречается в составе сезонных ОРВИ. И к нему уже может быть выработан иммунитет. Что происходит: заряженная аденовирусная и безобидная частица из вакцины попадает в организм, и ее тут же прихлопывает наш иммунитет. К счастью, в «Спутнике» два аденовирусных вектора, один — крайне редкий, почти не встречающийся в составе сезонных ОРВИ. То есть если к одному из векторов иммунитет может быть (вероятность 25—30%), то ко второму — точно нет.

