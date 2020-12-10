От создания здоровой конкуренции до тарифообразования: Александр Груничев отмечает юбилей

Руководителю Государственного комитета РТ по тарифам исполнилось 45 лет

Как о яркой и неординарной личности отзываются сотрудники об Александре Груничеве. 12 лет он успешно руководил территориальным подразделением ФАС России в Татарстане. За это время ведомство становилось арбитром в непростых ситуациях. Внимание УФАС привлекали крупные дела о монополиях и злоупотреблениях власти. В одном из интервью Александр Груничев отмечал, что каждое третье обращение в ведомство касалось деятельности естественных монополий, тарифов и работы управляющих компаний. С 2018 года область тарифообразования для Александра Груничева стала основной — он был назначен руководителем Государственного комитета РТ по тарифам. Сегодня Александр Груничев отмечает 45-летний юбилей.

Стремление к здоровой рыночной среде

Александр Груничев родился в Казани 10 декабря 1975 года. Его карьерный путь начался в 16 лет: он работал слесарем в «Волгокоммунэнерго» в 1991 году. В конце 90-х годов амбициозный молодой человек окончил КГУ по специальности «Менеджмент», а через год — Казанский архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». После получения высшего образования пару лет он служил специалистом в КП «Дирекция по работе с ценными бумагами».

Для Александра Груничева привычно всегда повышать уровень компетенции, быть профессионалом в своей области. В 2005 году он получил квалификационную степень магистра в менеджменте, окончив Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова. Через 6 лет, в 2011 году, окончил КФУ по специальности «Юриспруденция». В одном из интервью Александр Груничев отмечал, что наличием нескольких высших образований никого не удивить.

— На мой взгляд, хорошо, когда у человека есть техническое или математическое образование. Это помогает развивать логическое мышление. А экономическое образование необходимо любому руководителю, — сказал Александр Груничев.

Разные направления профессиональной подготовки помогли Груничеву в работе в Пенсионном фонде Российской Федерации по Республике Татарстан. С 1998 по 2006 год он прошел путь от ведущего специалиста до начальника бюджетного отдела. Достижения Александра Груничева были отмечены руководством республики и в апреле 2006 года его пригласили возглавить Управление федеральной антимонопольной службы по РТ. Тогда ему было всего 30 лет. Груничев сразу принялся за работу, которая впоследствии была отмечена громкими делами. Под его руководством ведомство строго регулировало тогда еще сырой и только развивающийся рекламный рынок.

Достижения Александра Груничева были отмечены руководством республики и в апреле 2006 года его пригласили возглавить Управление федеральной антимонопольной службы по РТ. Фото: tatarstan.ru

Например, в 2016 году Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило три дела о превышении уровня громкости рекламы. Ролики были замечены ведомством на каналах НТВ, СТС и ТНТ. НТВ ранее уже оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что «в Казани 8 октября 2015 года с 9 до 10 утра НТВ превысил уровень звука рекламы над уровнем телепрограммы «Утро с Юлией Высоцкой». В 2017 году УФАС Татарстана возбудило дело в отношении «Матч ТВ» (ООО «Национальный спортивный телеканал») также из-за превышения уровня громкости в рекламе.

Внимательно команда Груничева относилась и к внешнему оформлению рекламы. УФАС по РТ стремилось к созданию здоровой рыночной среды между торговыми сетями, отслеживалась недобросовестная конкуренция и использование чужих патентов и товарных знаков. При этом основная доля штрафов приходилась на монополистов и картельный сговор.

— Мы не стремимся к получению больших штрафов, наша задача состоит в том, чтобы развивалась конкуренция, антимонопольный закон как раз на это направлен. Конкуренция же необходима для улучшения качества и снижения цены на услуги или товары. Мы должны стремиться к правильной конкуренции. Если человек замечает нарушение антимонопольного законодательства, то не стоит проходить мимо, — отмечал в одном из интервью Александр Груничев через 2 года после назначение на должность руководителя УФАС по РТ.

Сговоры пищевых комбинатов и изменение в справочниках РСА

При Груничеве антимонопольный орган делал упор на недопущение повышения цен на продукты и лекарства. В 2014 году потребители жаловались на рост цен на гречневую крупу. Тогда УФАС по РТ возбудило уголовное дело в отношении ООО «Агроторг», ЗАО «Тандер», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Ашан» и ООО «Зельгрос». Торговые сети признали нарушившими часть 1-ю статьи 11-й. Дело повторилось и в 2017 году, когда антимонопольный комитет снова выступил регулятором цен на рынке.

Резкий рост цен на сахар наблюдался в 2014 году. Фото: 1prime.ru

Подобная же картина с резким ростом цен в 2014 году наблюдалась на сахар. Тогда килограмм сахара с 25 рублей вырос до 60 рублей. Были возбуждены дела по трем сахарным заводам республики: Буинскому, Нурлатскому и Заинскому. Во время рассмотрения дела ведомство пришло к мнению, что ответственность лежит на всех сахарных заводах России. Управление по всем параметрам обнаружило признаки сговора и направило запрос в ФАС, чтобы им передали полномочия по этому делу.

В 2018 году УФАС заинтересовали цены на молоко. Тогда были проверены молочные трейдеры, и ведомство признало виновными в сговоре девять компаний: ГК «Канталь», «Молочную усадьбу», «АгроМол», «Молочную индустрию», «СелЭнерго», «ОМК Групп», «Молочный край», «Молком» и «Дружбу». Они нарушили ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции» в части заключения соглашения, которое повлекло установление экономически необоснованных низких закупочных цен на сырое молоко в зимний период.

Одной из последних побед Груничева на поприще антимонопольной службы стало внесение изменений в справочники Российского союза автостраховщиков (РСА), содержащие цены для расчета возмещения по ОСАГО, в том числе по запчастям. Татарстанское управление получило полномочия на дело в масштабах России, и оно было выиграно в Верховном суде РФ. РСА получил штрафы за несвоевременную актуализацию справочников после решения суда.

«Смелый и нестандартный в принятии решений»

Айрат Шафигуллин, ставший руководителем УФАС по РТ после Груничева, о коллеге отзывается как о яркой и неординарной личности.

Айрат Шафигуллин, ставший руководителем УФАС по РТ после Груничева, о коллеге отзывается как о неординарной личности. Фото: gfi.tatarstan.ru

— Прежде всего, это человек, способный создать эффективную команду и вести ее за собой, уверенно двигаясь вперед, ставя новые цели и добиваясь высоких результатов. За период его руководства татарстанское управление устойчиво занимало лидирующие позиции в рейтинге территориальных управлений ФАС России. Это человек принципиальный, смелый и нестандартный в принятии решений, решительный в поступках и готовый дать отпор даже серьезным федеральным игрокам, в чьих действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Он постоянно учится, повышает свой профессиональный уровень, не останавливаясь на достигнутом, — отметил в разговоре с «Реальным временем» Айрат Шафигуллин.

Среди заслуг Груничева он отметил открытие в республике единственного в России Учебно-методического центра ФАС. Перед самым назначением Александра Груничева на должность руководителя Государственного комитета РТ по тарифам в 2018 году произошло еще одно знаковое событие.

ФАС РФ и руководство Татарстана подписали соглашение о взаимодействии при реализации национального плана по развитию конкуренции на 2018—2020 годы. Национальный план развития конкуренции предусматривает вектор развития экономики России на 3 года вперед. В нем отмечены шаги, которые должно предпринять государство в целях развития конкуренции и развития экономики страны.

Принцип «золотой середины» в решении споров

Назначение Груничева в 2018 году на должность руководителя Государственного комитета РТ по тарифам представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила опытом профессионала в сфере контроля и ценообразования. Свою роль сыграло и экономическое образование Груничева. Депутат Госсовета РТ, зампред Комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов рассказал РБК.ru, что Груничев, управляя антимонопольным комитетом, всегда находил при решении споров «золотую середину» и не оглядывался «на большие силы», стоящие за одним из оппонентов.

— Уровень его образования и профессионального развития говорит о том, что он справится не только с работой на новой должности, но и на более высоком посту. На старом месте работы Груничев проявил себя как один из лучших региональных руководителей антимонопольной службы. Никто не может сказать, что он был кем-то куплен. Я думаю, что ФАС работала хорошо и мощно, — отмечал Рафил Нагуманов.

Председателем Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Груничев стал в непростое время. Фото: kazanfirst.ru

Председателем Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Груничев стал в непростое время. Ему приходится решать вопросы обращения с ТКО, вынесения тарифных решений, соблюдая баланс интересов потребителей и хозяйствующих субъектов. «Работа ответственная, и каждый предпринятый шаг напрямую касается граждан, а значит, и требует повышенного внимания, четкости действий и анализа возможных последствий», — отметил Айрат Шафигуллин.

Для решения вопросов утилизации ТКО Госкомитет по тарифам каждую неделю в режиме видео-конференц-связи собирается с районами Татарстана. Как правило, больше всего обращений по вывозу ТКО поступает из Казани. Госкомитет придерживается мнения, что и коммерческие, и бюджетные организации должны платить за мусор. Отсутствие договора способствует тому, что организации бесплатно пользуются услугой, поэтому все коммерческие организации стопроцентно должны быть охвачены данной услугой.

Пандемия поставила новые задачи

Назначение Александра Груничева в Госкомитет по тарифам внушает доверие, поскольку в должности руководителя УФАС по РТ он прославился борьбой со злоупотреблениями монопольным положением. Тарифная политика должна сделать коммунальные услуги доступными и повысить их качество.

Ведущие генерирующие компании Татарстана высоко оценивают вклад Груничева в стабильное развитие энергетической отрасли республики. Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев отметил достижения Александра Груничева, назвав его человеком слова и дела.

Эдуард Галеев назвал Александра Груничева человеком слова и дела. Фото: Ринат Назметдинов

— Александр Станиславович авторитетный руководитель, опытнейший профессионал, человек слова и дела. Он всегда готов к конструктивному диалогу и поиску решений.

На возглавляемое Александром Груничевым ведомство возложена особая ответственность: от работы комитета зависит благополучие наших граждан, безубыточность ресурсоснабжающих организаций. Успехи в области государственного регулирования тарифов — это результат ежедневной работы эффективной команды всего комитета.

Реализуемая тарифная политика позволяет не только сделать коммунальные услуги в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения доступными для татарстанцев, но и способствует повышению их качества. А выстроенное эффективное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями обеспечивает прозрачность принимаемых решений, — сказал Эдуард Галеев.

2020 год для жилищно-коммунального хозяйства стал настоящим испытанием. В связи с пандемией Груничеву пришлось отвечать на вопросы населения по поводу возможности снижения тарифов на ЖКХ, которые были утверждены на 2020 год задолго до коронавируса. Пандемия ощутимо повлияла и на поставщиков, и на получателей услуг. Первые фиксировали снижение потребления ресурсов компаниями и заявили о недополучении платежей от потребителей, а вторые жаловались на рост тарифов в кризис. Нахождение между двух огней ставит перед Александром Груничевым глобальные задачи. Он должен создать и закрепить в республике справедливую тарифную политику, которая поможет ресурсоснабжающим компаниям реализовать инвестпрограммы, а населению — получить прозрачные тарифы на услуги ЖКХ.

