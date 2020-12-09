Косторная, Туктамышева, Щербакова должны получить wild card

Нам нужен чемпионат России, а не турнир спортсменов, избежавших коронавируса

Завершившийся в Москве пятый, заключительный этап Кубка России поставил федерацию фигурного катания перед дилеммой: либо поступить по уму, взяв пример с тенниса, и пригласить на чемпионат страны сильнейших спортсменов, либо следовать букве правил и выглядеть идиотами. Хотя это место в нашем спорте давно и прочно занято российским футболом, считает журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Прокол Первого канала: фигурного катания в этом году и так было меньше обычного



Перед заключительным этапом Кубка страны стало известно, что на нем не выступят все действующие чемпионы Европы и еще больше сборников. И тут сразу возникает вопрос, которым и отличается коронавирусный год. Смогут ли восстановиться заболевшие спортсмены, независимо от того, коронавирус они подхватили или что-то еще. Другой вопрос — кем формировать состав участников чемпионата России — вообще не должен возникать. В любом случае в него необходимо привлекать сильнейших, воспользовавшись рейтингом, а не списком выживших в эпидемии. Год форс-мажора требует нетривиальных решений, а не следованию букве закона.

Иначе руководители фигурного катания будут выглядеть такими же кретинами, как федерация футбола шесть лет назад. Напомню, что тогда Артем Дзюба (кто же еще) изобразил падение на последних секундах уже выигранного матча с «Рубином» — 2:1, на что купился главный арбитр Сергей Лапочкин, удаливший Сергея Рыжикова. Видеоповтор показал, что это была чистая симуляция, бессмысленная еще и потому, что «Рубин» уже не успевал отыграться. Дзюба, поняв, что сотворил гадость, просил не наказывать Рыжикова, но… Глава КДК Артур Григорьянц настоял на том, чтобы пойти против здравого смысла и дисквалифицировать голкипера «Рубина». Разруха нашего футбола не в клозетах, а в головах таких вот руководителей.

Одну серьезную ошибку федерация рос.фиг.катания уже допустила, организовав банкет после этапа Гран-при в Москве, на котором его участники щеголяли в нарядах, но без масок. Даже с учетом того, что их проверяли перед стартами, там же присутствовал и обслуживающий персонал. А уже затем свою лепту в праздничную атмосферу внесла Алена Леонова, отметившая со своими коллегами из фигурного катания 30-летний юбилей. В результате «сборная коронавируса» пополнилась новыми персонажами, что и вызвало вал отказов от участия в пятом этапе Кубка страны.

Уж записи концертов можно было показывать в те четыре месяца, когда был коронавирусный локаут, а сейчас нужно отслеживать и радоваться любой «движухе». Фото: minsport.tatarstan.ru

Руководителям нашего фигурного катания хотя бы сейчас стоит поступить умнее, в том числе и потому, что за их спинами нет частных спонсоров и госкорпораций, готовых оплатить любую дурость, происходящую на футбольном газоне и вне его. Чемпионат России в нынешней ситуации должен проходить со звездами, которые способны на нем участвовать.

Хотя необъяснимые решения из нашей жизни никуда не делись. К ним относится отказ Первого канала от телетрансляции соревнований одиночниц после массового снятия звезд. Уж записи концертов можно было показывать в те четыре месяца, когда был коронавирусный локаут, а сейчас нужно отслеживать и радоваться любой «движухе». Тем более что профессионального фигурного катания на экранах и так стало меньше, поскольку из семи этапов Гран-при зрители увидели только один, московский, и вместо них были этапы Кубка России, которых всего пять. «Блин, какой печальный момент. Вот как тут не спросить, где стакан?» — как точно охарактеризовала Елена Ваенга происходящее!

Чем хуже, тем лучше

А вот истинными выгодоприобретателями неписанного правила «чем хуже, тем лучше» стали японцы и еще больше китайцы. В Японии завершился четвертый, последний отборочный этап Гран-при, который в итоге никуда не отбирал. Как загадочные звонок и веревочка из страшной повести Артура Конан Дойла «Пестрая лента». Но азиаты с присущим им оптимизмом провели оба своих этапа (в Америке не состоялся Гран-при Канады, в Европе — Гран-при Франции), порадовав самих себя.

Тем временем Китай последовательно отказывался от права проводить международные старты. Последний отказ касается юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, запланированного на начало марта 2021 года. Отказ последовал за три с лишним месяца до начала, как и отказ от финала Гран-при. Поскольку юниорский старт вообще не принес бы Китаю наград, да и финал Гран-при, скорее всего, тоже, поскольку лучшая пара мира Суй Вэньцзин и Хань Цун привычно залечивает травмы, на этот раз у партнера. При этом сам этап Гран-при китайцы провели, и на нем участвовали только китайцы.

Александра Трусова со всеми своими падениями выглядит сильнее, чем американки и японки (за исключением Сакамото) со всеми их достоинствами. Фото: minsport.tatarstan.ru

В Японии не участвовали «родные» суперзвезды Юдзуру Ханю, Шома Уно, Рика Кихира, зато выступала кореянка Ю Ен, финишировавшая на седьмом месте. С учетом этого виртуальными участниками финала в мужском разряде стали бы Нэйтан Чен и Винсент Чжоу (оба — США), китаец Цзинь Боян, наш Михаил Коляда, перспективный юниор из Японии Юма Кагияма, Морис Квителашвили из Грузии. У женщин в финале, которого нет, стартовали бы Каори Сакамото и Вакаба Хигучи, наши Елизавета Туктамышева и Алена Косторная и Мэрайа Белл и Брэди Теннел из США, что выглядит странновато, поскольку Александра Трусова со всеми своими падениями выглядит сильнее, чем американки и японки (за исключением Сакамото) со всеми их достоинствами.

В итоге парный и танцевальный финалы выглядели бы совсем бредово, поскольку ни в Китае, ни в Японии нет серьезных танцев на льду, а в Японии еще и парного катания, поскольку их уровень сравним с нашим на детских соревнованиях. Достаточно сказать, что в Японии третьей танцевальной парой стал дуэт Каны Мурамото, которая после смерти своего бывшего партнера Криса Рида стала кататься с Дайсукэ Такахаси. Блестящим в прошлом фигуристом, но одиночником, которому 34 года, и он уходил из спорта после Олимпиады в Сочи — 2014. Тем не менее, «благодаря» COVID-19, он теперь бронзовый призер этапа Гран-при, это факт, от которого не отвертеться. Ну как удаление и дисквалификация Рыжикова за фол, которого не было.

Международной федерации пора бы тщательнее спрашивать с себя

И напоследок пару слов о предложении Норвегии по возможным изменениям правил фигурного катания в сторону увеличения возрастного ценза. Кстати, уходящий год наглядно показал, как умеют работать те или иные международные федерации, выявив фаворитов в лице велосипедистов и лузеров из федерации легкой атлетики.

ISU с многочисленными отказами от стартов в коньках, шорт-треке и фигурном катании ближе к аутсайдерам. В нынешнем году из серии турниров «Челленджер» смогли провести только старты в Будапеште и Оберстдорфе при восьми отказах. Плюс международный старт в Минске. Итого три. В этом плане одна только Россия с пятью этапами Кубка России и одним из Гран-при может сравняться со «всем миром». Но в конце декабря мы вырвемся вперед в этом грустном соревновании. Поскольку у нас пройдет чемпионат России, а традиционный чемпионат четырех континентов уже отменили, Австралия отказалась его проводить.

Трансляция 8-го выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября. Фото: instagram.com/pegovairina

В России за видом спорта следят миллионы: к примеру, трансляция 8-го выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырех лет. Приходят во дворцы спорта, чтобы посмотреть воочию, а за океаном как провели этап Гран-при Америки без зрителей в «пузыре» Лас-Вегаса, так и собираются продолжить эту практику там же на январском чемпионате страны. Смотреть такие прокаты странновато, и выглядят они как рок-концерт в морге. Популярности виду спорта это не прибавляет, а вместе с бездействием международной федерации и стабильными отменами турниров грозит отодвинуть ФК из зоны зрительского внимания, убивая его привлекательность.

Как пример, декабрьский чемпионат Европы по художественной гимнастике. На нем не участвовали российские спортсменки, поскольку сошлись три фактора: коронавирус, место проведения — Украина, где нам, честно говоря, не рады, и личная неприязнь между Ириной Винер-Усмановой и Ириной Дерюгиной. Сложно осуждать нашу сторону за то, что не поехали, украинцы пару лет назад просто по-хамски вели себя по отношению к российским боксерам, решая, кто может въехать в их страну, а кто нет. Важно, какой уровень был у прошедшего соревнования, где на первый план вышла даже не Украина, а Израиль. До такого уровня дошел вид спорта в стране, откуда вышли и Дерюгина, и такие суперзвезды, как Анна Бессонова и Екатерина Серебрянская.

