В Америке приняли «закон Родченкова»…

По принципу: пусти козла в огород

Ровно в тот момент, когда США сотрясает очередной скандал с выборами президента, американский Сенат принял законопроект, которым признается главенство местного законодательства над международным правом. И назвал его именем главного фальсификатора XXI века Григория Родченкова. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин в своей колонке и негодует, и удивляется одновременно.

Любой баскетболист, пойманный на допинге, будет судим американским судом?



Этим летом Россия принимала поправки в Конституцию, одна из которых предполагала отмену приоритета международного права над отечественным. Поправки были приняты, правда, в реальной жизни пока ничего не изменилось — то и дело появляются очередные новости о решении ЕСПЧ обязать Россию выплатить компенсации нашим соотечественникам по разнообразным делам. Но Америка пошла дальше, принимая законопроект, которым признает главенство национального судопроизводства над международным. Согласно ему в США собираются выносить приговоры спортсменам-допингистам по итогам соревнований, в которых принимали участие американцы.

Это как понимать? Все национальные чемпионаты по баскетболу, например, напичканы американскими спортсменами. Их достаточно много в европейском хоккее, волейболе… И что, теперь любой баскетболист, пойманный на допинге, будет судим американским судом? При этом под действие законопроекта не подпадают ни профессиональные лиги, ни студенческий спорт США. То есть НБА, количество употребляющих наркотики в которой и без того вынуждает WADA раз за разом поднимать их разрешенную концентрацию в крови спортсменов, даже не будет находиться под юрисдикцией данного законопроекта.

Тем временем остается всего полтора месяца до Нового года, приближается то самое время, когда WADA начинает очередной виток борьбы с допингом и источником его распространения и потребления, а именно с Россией. Решение CAS по делу WADA и РУСАДА будет опубликовано до конца текущего года, и от него зависит, будут ли российские спортсмены следующие 4 года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а их страна — принимать крупные спортивные турниры.

С одной оговоркой — а будут ли в скором будущем сами эти турниры, и много ли найдется желающих их проводить?

Решение CAS по делу WADA и РУСАДА будет опубликовано до конца текущего года, и от него зависит, будут ли российские спортсмены следующие 4 года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а их страна — принимать крупные спортивные турниры. Фото: tvc.ru

Ничего не дающий этап



Увы, подобные вопросы актуальны сейчас как никогда, поскольку содержать спортсменов без соревнований задача не самая приятная. У тех же фигуристов, которые в конце недели соберутся в Москве на российский этап Гран-при, вообще складывается аномальная ситуация: этапы мирового Гран-при оказались менее востребованными, чем этапы Кубка России. Поскольку вслед за отменой французского этапа, являющегося отборочным, был отменен (перенесен) и финальный этап в Китае.

Эта информация прошла практически незамеченной в череде новостей об отмене очередных стартов в Китае. Отменили финал Гран-при фигуристов, а также этап Кубка мира по шорт-треку, чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях и этап Кубка мира по биатлону. Три старта из линейки коньковых видов спорта и один биатлонный, и все они входили в программу обязательных стартов для пекинской Олимпиады-2022, то есть были, что называется, тестовыми.

При этом Китай, ничуть не сомневаясь, провел финалы Кубка мира по настольном у теннису. Старты прошли в городе Вэйхай, провинция Шаньдун. И у женщин, и у мужчин по два первых места завоевали хозяева соревнований, «отдав» бронзовые медали теннисистам из Японии. Если подумать, чем настольный теннис безопаснее, чем биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек? Ничем. А чем прибыльнее для хозяев? Медалями. На успех спортсменов из настольного тенниса могли бы претендовать только шорт-трекисты, и то под большим вопросом. Там все-таки есть Южная Корея и Канада, плюс Россия, Венгрия (где, как и наши когда-то, начали привлекать в сборную азиатов, только они из Китая).

Поэтому напрашивается хитрая китайская логика: зачем проводить соревнования для чужих, если можно сослаться на коронавирус? При этом тут же можно провести старты для себя, поскольку настольный теннис — это практически национальный вид спорта.

Китай, ничуть не сомневаясь, провел финалы Кубка мира по настольном у теннису. Старты прошли в городе Вэйхай, провинция Шаньдун. Фото: rustt.ru

На что сейчас способен МОК?



Следующая главка отражает нынешние реалии. В последнее время мировые СМИ начинают раскручивать тему уйгуров Китая. 13 лет назад, в 2007-м, главной проблемой многонациональной КНР считался Тибет, информационную атаку по поводу которого предприняли многочисленные организации по правам человека. Год спустя прошла летняя Олимпиада в Пекине, которая и была целью «правозащитников». На этот же раз среди пострадавших уйгуры. Что сказать на это?

Китай — страна с полуторамиллиардным населением и с огромным количеством проживающих там народностей, и там всегда найдется место для нарушений прав человека. Особенно с точки зрения организаций с непонятными правилами и регламентами и неочевидными источниками финансирования. Особенно тех, кто усиливает свой интерес к стране, замахнувшейся на такую махину, как Олимпиада. Нашим читателям стоит напомнить, какие страсти писались о России аккурат за полгода до сочинской Олимпиады, именно тогда, когда, якобы, до предела обострились проблемы с сексуальными меньшинствами. Олимпиада в Рио подверглась информационным атакам из-за надуманной проблемы с вирусом Зика.

И это работало ровно до той поры, пока был предмет для шантажа и давления. Такой, как участие в международных стартах и их проведение. Но вот пришел COVID–19, полноценной «работе» которого всего 7 месяцев, и практически перекроил всю мировую спортивную реальность. С марта текущего года отменены пять чемпионатов мира, восемь чемпионатов Европы, отложены на год Олимпиада и Паралимпиада. Несколько стартов перенесено на 2021 год, предстоящий календарь по зимним международным соревнованиям напоминает мишень Мартена Фуркада, зияющую черными отметинами: перенесен, отложен, отменен.

МОК из могущественной организации, которая проводит главные старты четырехлетия, превращается в подобие «хромой утки» из американской политической традиции. Что есть у МОК прямо сейчас? Неясные перспективы двух Олимпиад подряд? Что есть у федераций? Страны, отказывающиеся принимать соревнования в эпоху, когда нет прибыли от продажи билетов и есть многочисленные проблемы с регламентами ВОЗ?

МОК из могущественной организации, которая проводит главные старты четырехлетия, превращается в подобие «хромой утки» из американской политической традиции. Фото: wikipedia.org

Практически год назад, 9 декабря 2019-го, исполком WADA отобрал у РУСАДА статус соответствия. Россия была лишена права проводить чемпионаты мира, и… нас можно было в очередной раз образцово-показательно наказать, как это уже было в 2016-м и 2018 годах. Но где она, та благословенная страна, которая готова стабильно проводить международные старты? Даже Китай сейчас проводит только то, что хочет. Взял настольный теннис, а вот чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях его не заинтересовал. И только Россия до сих пор берет на себя проведение всего что возможно, обеспечивая трафик спортивных соревнований.

Порядок только в тех федерациях, что привыкли полагаться на самих себя



В легкой атлетике также отменены олимпийские старты и послеолимпийский чемпионат Европы в Париже, из 15 запланированных этапов «Бриллиантовой лиги ИААФ» прошло только восемь. Восемь прошедших стартов за год при десяти отмененных — это слишком мало для вида спорта, который зарабатывает только во время соревнований. Между тем, Международная федерация легкой атлетики 5 лет героически билась с Россией за право обладать нашими деньгами. Понятно, что, штрафуя нас при любой возможности, ИААФ вместе с ее склочным президентом Себастьяном Коу обеспечивает себя финансово, но его организация оказалась бессильной перед пандемией и не дает никакой гарантии на будущее.

Кстати, среди городов, которые отказались проводить легкоатлетические старты, английские Лондон, Гейтсхед, американский Юджин, Париж и китайские мегаполисы. Лондон и Гейтсхед уже сейчас готовы отказаться и от этапа 2021 года, под вопросом чемпионат мира 2021 все в том же Юджине, поскольку он пересекается с Олимпиадой. Что делает Коу? Выступает с заявлением, что готов поддержать спортсменов, преклонивших колено на церемонии награждения… Это как-то финансово поддержит легкоатлетов? Понятно, что Коу втайне надеется на очередной транш из России, уже обозначив желаемую сумму — 3,5 миллиона долларов.

Таким же провальным был сезон для гребцов. Там были отменены чемпионаты Европы у байдарочников и каноистов и чемпионат мира по академической гребле. Состоялся в итоге только чемпионат Европы по гребному слалому.

COVID выбил и продолжает выбивать из предстоящего графика все, что не могут сохранить страны-организаторы или международные федерации. Между тем, в 2020 году был пример Международной федерации велосипедного старта, которая провела все запланированные на 2020 год соревнования, то есть чемпионаты Европы по велоспорту на треке (Болгария), маунтинбайку (Швейцария), чемпионат мира на шоссе (Италия). Еще в дзюдо смогли пересобраться, и «майский» чемпионат Европы проведут на этой неделе, стартуя 19 ноября.

Международная федерация велосипедного старта провела все запланированные на 2020 год соревнования. Фото: velosport.zarulemvelosipeda.ru

Среди остальных федераций, к которым практически нет претензий, можно назвать ММА, где прошли все главные бои сезона, Федерацию автомобильного спорта, которая только что завершила главный старт сезона «Формулу 1», Федерацию профессионального тенниса, где заканчивается итоговый турнир сильнейших теннисистов, и среди отмененных в итоге только Кубок Дэвиса и Кубок Федераций. Что касается отмененного Уимблдона, то таковым было решение организаторов-англичан.

Все потому, что в перечисленных федерациях работают со спонсорами, а не с одним-единственным «терпилой» в лице российской федерации легкой атлетики.

