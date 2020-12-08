Отличный выбор! Можно отомстить Словакии, Словении, Хорватии и Кипру

И познакомиться с Мальтой

Вчерашняя жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре вывела Россию в очень даже неплохую отборочную группу, где нет явного фаворита. Из первой корзины нам досталась проходимая Хорватия, из второй — неудобная Словакия, но все могло быть гораздо хуже. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что главными соперниками сборной России будут сами россияне.

Фаворит «на бумаге» Хорватия



Причуды жребия уже успели свести друг с другом Францию и Украину, которые боролись за выход в стыках на ЧМ (мы, кстати, тогда тоже жеребились из третьей корзины, а в итоге выиграли группу с Португалией)… Бельгию и Уэльс, мы помним четвертьфинал чемпионата Евро-2016, где валлийцы сотворили мини-сенсацию… Англию и Польшу, которые играли друг с другом на отборе ЧМ-1974, в финальной группе на ЧМ-1986, а сейчас представлялись одними из самых неприятных соседей по группе…

Но тут, наконец-то, из чаши вынули шарик с запиской «Россия» и записали нашу сборную в группу номер 8 к Хорватии и Словакии. С хорватами мы играли ничейный четвертьтфинал на ЧМ-2018, были в одном отборе на ЧЕ-2008, в общем, оба этих пересечения дарили приятные воспоминания, и при этом все три матча завершились вничью. А вот словаки для нас пока исторически неприятны. Квалификацию на ЧМ-2006 выиграла Португалия (7:1 с Россией), но у нас был шанс отобраться через стыки. Однако в решающем матче со Словакией именно они были гораздо ближе к победе, а лучшим игроком нашей сборной стал Игорь Акинфеев (и опять обе встречи в группе завершились вничью). Ну и проигрыш на ЧЕ-2016 и свеж, и неприятен. Словаки, кстати, только что отбирались на Евро-2020 из одной группы с Хорватией, которая заняла первое место, а они попали туда через стыки. Как и венгры, которые в той группе вообще финишировали четвертыми.

Именно эти команды (кроме Венгрии) и будут оспаривать в группе 8 единственное проходное место на ЧМ, при всем уважении к Словении, Кипру и Мальте. Словения запомнилась нам по нашему провалу в Мариборе-2009, но это сборная стыков. Десятью годами ранее она выбила Украину из ЧЕ-2000 (да, Украина, забив тот нелепый гол Филимонову ногами Шевченко, на сам Евро не отобралась), потом еще раз вышла на ЧМ через стыки. Кстати, играли они тогда с нами в группе, одолев в стыках Румынию. Но в отборочных группах словенцы не так уж опасны. Лидеров, таких, как Сречко Катанец, Златко Захович у них сейчас нет, точнее, главная звезда по имени Ян Облак защищает ворота. А в поле Миха Мевля, «Сочи», Яко Бийол, ЦСКА, и главный форвард Тим Матавж из голландского «Витесса». Не обыгрывая такую команду, нет смысла покупать билеты в Катар. Лучше сразу озаботиться приобретением телевизора.

Хорватия выглядит лидером. Бронзовый призер ЧМ-1998 и действующий вице-чемпион мира-2018. Фото vanguardngr.com

В данной ситуации мы сами себе главные соперники



Кипр мы только что громили в отборе на Евро-2020, припоминая ему обиды в отборе на ЧМ-1998. Тогда больше запомнилось, как и полагается последнему событию, поражение от Болгарии при ужасном судействе чешского недоарбитра Крондла, но, если бы у нас не было ничьих с Израилем и Кипром, то никаких проблем в итоге не возникло бы. Хотя, если бы мы не сыграли вничью с Израилем и Кипром, то не были бы Россией, страной, самостоятельно создающей себе проблемы при их отсутствии. Кипр, конечно, сложнее Андорры, которой разбавили «группу смерти» с Англией и Польшей, но он способен отнять очко-другое у всех. Впрочем, как и Мальта, которая пока не делала этого в матчах с Россией по причине того, что провела с ней всего один матч в истории.

Возвращаясь к бумажным фаворитам, Хорватия выглядит лидером. Бронзовый призер ЧМ-1998 и действующий вице-чемпион мира-2018, хотя, если бы Федор Смолов не возомнил себя Паненкой, мы бы так просто не сдались. Игроки из топ-чемпионатов, включая Луку Модрича, и это «внушает», как говаривал забытый ныне телеперсонаж Хрюн Моржов. Но Модричу на начало отборочного цикла исполнится 36 лет, а Никола Влашич и Деян Ловрен не выглядят футболистами, которые будут наводить страх на российских сборников. Баришич, Вида, Ковачич, Перишич, Ракитич, Ребич, конечно, мастера высокого класса, точно сильнее нынешних сербов, но в целом команда не молода. А через год моложе не станет.

Словаки же с Гамшиком, Губочаном, Куцкой, Маком тоже приближаются к процессу смены поколений. На Евро они вышли, со скрипом обыгрывая Северную Ирландию, впрочем, на ЧЕ-2016 основа Словакии выглядела еще старше, тем не менее, мы проиграли ей тогда — 1:2. После чего Кокорин и Мамаев отправились в Монте-Карло дегустировать местное шампанское.

Черчесов, как современный Урфин Джюс, очень точно охарактеризовал своих подопечных. Фото Максима Платонова

Урфин Джюс и его деревянные солдаты



Нашумевшее интервью Станислава Черчесова в студии «Матч ТВ» было сделано вовремя — в середине еврокубковых конвульсий российского футбола. Каждый новый матч «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и присоединившегося к этой компании в последнюю очередь «Локомотива» подтверждал слова нашего главного лесничего, в итоге мы повторили антирекорд «Спартака» — 1:18, установленный в 2002 году. Тогда красно-белые зафиксировали такую разницу забитых и пропущенных мячей, сейчас это предварительный итог выступлений росклубов в еврокубках. Одна победа в 20 матчах, правда, мы продолжаем находиться в процессе падения, поскольку есть еще заключительный тур.

Но дело не в этом, а в том, что Черчесов, как современный Урфин Джюс, очень точно охарактеризовал своих подопечных. Однако на момент его откровений футбольное общество не готово было это признавать, в очередной раз «очарованное» матчами тура российской Премьер-лиги. Поскольку там кто-то из квартета евролузеров еще умудряется побеждать. Но…

Одной из тем раздора чтало отношение Черчесова к 22-летнему форварду ЦСКА Федору Чалову. Сверкнувший на заре своей карьеры, он почему-то считается уже достигшим уровня сборной, в состав которой никак не попадает. А может, дело в том, что Чалов не попадает в ворота соперников? После двух голов в дебютном сезоне 2018 года в ворота чешской «Виктории» и «Реала» Чалов понизил планку до одного гола «Лудогорцу» в прошлом году и перестал забивать в нынешнем сезоне.

Обсуждая сейчас Чалова, находящегося только в начале своего футбольного пути, можно спорить о его перспективах. Но нет предмета для спора в том, что ЦСКА — это большой пиар, как, кстати, и «Спартак». Это команды, вокруг которых раздувают самое маленькое событие до вселенского масштаба. К примеру, я до сих пор помню такого персонажа, как Владислав Рыжков, поскольку он сделал голевой пас в первой же своей игре за «Спартак», а во втором матче забил гол. Параллельно за ЦСКА забивал Дмитрий Рыжов, чемпион Европы среди юниоров. Только вот проблема развития футболистов в том, что 30-летний экс-спартаковец Рыжков пылит сейчас в турнире ПФЛ, а 31-летний Рыжов — в «Арарат-Ереван», составляя там пару форвардов с 27-летним Александром Козловым, про которого знал каждый человек, близкий к футболу, поскольку парень просто феерил в юниорской сборной России и дубле «Спартака».

Чем запомнились в итоге эти ребята, кроме пиара в начале их карьер? Кстати, если бы такая же пиар-компания была, к примеру, вокруг провинциального «Рубина», то все шансы стать звездой российского футбола имел Александр Рязанцев. К примеру, в сезоне 2009 года — ему 23 года, он забивает «Барселоне», становится чемпионом страны в составе самой яркой российской команды сезона, работает под руководством Курбана Бердыева. Глядишь, по-другому сложилась бы судьба футболиста в сборной.

А может, дело в том, что Чалов не попадает в ворота соперников? Фото: pfc-cska.com

Пора заканчивать с пиаром и возвращаться к футболу



Возвращаясь к Чалову, что в итоге представляли из себя форварды ЦСКА — предшественники Федора? Закончивший с футболом в 24 года Сергей Правосуд, причем с большим футболом он закончил еще раньше, в 22. До сих пор играют на уровне ФНЛ Сергей Самодин (1985 г.р., «Шинник»), Александр Салугин (1988, «Нижний Новгород»), Константин Базелюк (1993, «СКА-Хабаровск»).

Два гола Базелюка в чемпионате 2014 года преобразовали его в надежду российского футбола, тем более что он, как ранее спартаковец Рыжков, запомнился тем, что отличился максимально быстро, забив гол через две минуты после появления на поле. СМИ нужны герои репортажей и яркие заголовки, а тут такой дебют, вкупе с запоминающейся фамилией. Тимур Жамалетдинов, забив в 20 лет в матче Лиги чемпионов, стал первым российским форвардом армейцев, кто отличился там после сезона 1993 года. 23-летний Жамалетдинов сейчас в «Уфе». Почему никто не задается вопросом, что ЦСКА XXI века — это кладбище российских форвардов? И как ни прискорбно и показательно, но последний нападающий ЦСКА, который пробился в сборную, это Денис Попов, весьма деревянный лидер нападения времен первого чемпионства в 2002 году. Это не в упрек, нет, констатация факта, что армейский клуб полтора десятка лет строит атакующие действия через легионеров. Россияне в ЦСКА традиционно составляют оплот обороны, за все это время впереди были задействованы только Алан Дзагоев, Павел Мамаев и Александр Головин. И при этом рефреном звучало, что клуб готовит молодых российских футболистов.

Кстати, именно с момента чемпионства армейцы начали делать ставку на легионеров в атакующей линии. Начали с чеха Ярошика, потом был хорват Олич, затем бразильцы Вагнер Лав, Карвальо, Жо, серб Красич и так далее, вплоть до нынешнего хорвата Влашича. И при этом всегда была прослойка из молодых российских форвардов, которые, по словам крутящихся в футболе экспертов, агентов и журналистов, в скором времени «должны заиграть».

«Ну и?», как прокомментировал бы Валерий Карпин, который продолжал работать над собой до конца игровой карьеры, поэтому и смог вырасти из футболиста со скромным набором игровых качеств в лидера сборной России и легенду испанской «Сельты». Чем в итоге запомнились Правосуд и Самодин, Салугин и Рыжов, Базелюк, а сейчас Чалов и Кучаев?

Мастерство у Базелюка никуда не делось, один только гол в ворота того же «Нефтехимика» в нынешнем сезоне это доказывает. Только забил он его в первенстве ФНЛ, в окружении соперников соответствующего уровня. Требования снизились, как и объем работы, и с каждым новым сезоном надежды российского футбола опускались все ниже и ниже. Где сейчас те, кто планировался на роль нападения нынешнего «Спартака»? 31-летний Александр Прудников не играет, после прошлого сезона в чемпионате Беларуси, 25-летний Денис Давыдов в «Томи», и мы о нем рассказали все что можно в cегодняшнем же материале об игре «Нефтехимика» и «Томи». В смысле — ничего, поскольку разглядеть в этом молодом человеке «будущего Месси» мог только Леонид Федун.

Вот когда в сборной и вокруг нее будет как можно меньше «пассажиров», подобных Кокорину, Мамаеву и Губерниеву, тогда можно надеяться на успех. Фото rfs.ru

В нашей сборной не должно быть «пассажиров». Тогда можно рассчитывать на успех



Известный комментатор гребли и биатлона Дмитрий Губерниев успел порадовать нас своим экспертным мнением: «С этими командами можно сражаться даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее. Мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места».

Хотелось бы проникнуться его оптимизмом, только вот современные СМИ, публикуя в качестве новостей любую чушь, написанную в соцсетях известными персонажами, держат меня в курсе высказываний «примерно всего» нынешнего спортивного бомонда. В этом плане я вынужден был изучить и мнения по поводу итогов четвертого тура Лиги чемпионов.

«Наш футбол в убогом состоянии», — отреагировал тот же Губерниев после поражения «Локо» от австрийского «Ред Булла». «Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась», — прокомментировал он же победу «Краснодара» над «Ренном».

Любопытно мнение человека, который видит только часть картины на шахматной доске, только черную клетку или только белую. То есть «Краснодар» победил за счет того, что Мурад Мусаев выставил в старте только Сафонова и Смольникова, дал Сулейманову 24 минуты, а Газинскому и Камболову — по три. А «Ренн» проиграл, видимо, потому, что у них на газон вышли 12 французов… Но когда «Локомотив» проиграл, то «наш футбол — в убогом состоянии», а не конкретные персонажи Мурило и Райкович, которые буквально подарили австрийцам по голу. Или же Вендел с Малкомом, видеть в которых еврокубковое усиление «Зенита» могут только любящие родственники и комментаторы, рассказывающие о разгромах питерцами соперников в национальном чемпионате.

Логика мечется между оценками типа: «Мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места» и «Наш футбол в убогом состоянии», и все это, как ни печально, нашло место в одной и той же голове. Причем «мы обязаны выходить с первого места», когда в матчах еврокубков тренер выпускает не более двух россиян. «Высокий класс», скажем мы словами персонажа «12 стульев» Авессалома Изнуренкова. Вот когда в сборной и вокруг нее будет как можно меньше «пассажиров», подобных Кокорину, Мамаеву и Губерниеву, тогда можно надеяться на успех.

