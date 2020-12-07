Учитель, поднимавший Госжилфонд: ушел из жизни Мидхат Шарифуллин

Первый директор Госжилфонда при президенте Татарстана начинал карьеру 17-летним учителем русского языка

Фото: ГЖФ РТ

Накануне ушел из жизни стоявший у истоков создания Госжилфонда при президенте Татарстана Мидхат Шарифуллин, который вместе с Талгатом Абдуллиным четверть века в буквальном смысле строил жилье для тех татарстанцев, кому оно было не по карману. Реализация двух масштабных жилищных программ стала делом всей жизни Шарифуллина, который оставался в должности советника руководителя ГЖФ до конца своих дней — уже 87-летним стариком. «Реальное время» вспомнило, как будущий строитель начинал учителем в 17 лет и оставил о себе хорошую славу и воспоминания в казанских учебных заведениях, где прививал «педагогику сотрудничества».

«Мы потеряли истинного друга, единомышленника, соратника»

6 декабря из жизни ушел Мидхат Газизович Шарифуллин, стоявший у истоков создания Госжилфонда. В опубликованном сегодня заявлении ГЖФ РТ отмечается, что он был первым директором Госжилфонда и «внес бесценный вклад в дальнейшее развитие ГЖФ, долгие годы проработав советником исполнительного директора»:

— Мы потеряли истинного друга, единомышленника, соратника, — говорится в сообщении Госжилфонда.

По словам работников Госжилфонда РТ, Мидхат Газизович «был ярким, талантливым, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком, настоящим патриотом, душой болеющим за интересы дела». Его называют «опытным и мудрым наставником», щедро передававшим свои знания, — имя Шарифуллина, считают в ГЖФ, навсегда останется в истории фонда.

Начинал будущий строитель простым учителем, окончив Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова. Фото ulpressa.ru

Как будущий строитель начал работать учителем в 17 лет

Несмотря на то, что в последние 10—15 лет имя Мидхата Шарифуллина непосредственно было связано с жилищными программами Татарстана (в частности, с реализацией в первые годы существования, в 2005—2009 годах), начинал будущий строитель простым учителем, окончив Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова по специальности «Русский язык и литература», а позднее, в 1962 году, получил и квалификацию для преподавания истории в 5—9 классах.

Мало того, согласно данным его трудовой книжки, предоставленным сотрудниками ГЖФ в распоряжение газеты «Реальное время», работать учителем уроженец села Лашманка Черемшанского района Татарской АССР начал еще в 1950 году, когда ему не исполнилось и 18 лет. И успел поработать с учениками Карамышевской семилетней школы Первомайского района ТАССР три года, перед тем как уйти служить в ряды Советской армии в военную часть под Владивостоком. В 1956 году он вернулся уже в родное село, все тем же учителем, но за шесть лет в Лашманке Мидхат Шарифуллин стал завучем.

Мидхат Шарифуллин и новый принцип «педагогики сотрудничества» в казанских школах

В 1965 году Шарифуллин поступил директором в Черемшанскую среднюю школу, где проработал восемь лет, после чего уже переехал в Казань и последовательно возглавлял сначала среднюю школу №15 Советского района, а затем среднюю школу №86 Советского района. Стоит отметить, что Мидхата Шарифуллина помнят в обеих школах. Скажем, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани особенно вспоминают этого директора, возглавлявшего учреждение в 1973—1982 годах:

— В 70-е годы в основу деятельности Шарифуллиным был положен принцип педагогики сотрудничества, единство коллектива учителей — учащихся — родителей — общественности. Для получения полноценного образования учащимися Мидхат Газизович много внимания уделял укреплению материально-технической базы школы. Деятельность всего педагогического коллектива была направлена на формирование ответственного отношения учащихся к учебе, к своим поступкам, к жизни. Благодаря его кропотливой работе многие учащиеся смогли найти свое место в жизни, — считают в школе.

30 марта 1995 года указом президента Татарстана Минтимера Шаймиева за номером 213 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Татарстан» был создан Государственный внебюджетный жилищный фонд при президенте РТ. Фото Михаила Козловского

Как Шарифуллин с Абдуллиным реализовывали первую масштабную жилищную программу Татарстана

Кардинально изменила жизненный путь Шарифуллина коренная перестройка советского общества и экономики в конце 1980-х годов, когда он впервые идет в политику — в октябре 1990 года он становится председателем постоянной комиссии Верховного Совета ТАССР по народному образованию, науке и воспитанию — и остается депутатом на протяжении самых сложных для татарстанского общества лет, вплоть до 1995 года.

А 30 марта 1995 года указом президента Татарстана Минтимера Шаймиева за номером 213 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Татарстан» был создан Государственный внебюджетный жилищный фонд при президенте РТ для разработки и внедрения в жизнь нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство. ГЖФ должен был реализовать первую республиканскую программу ликвидации ветхого жилья, принятую в октябре 1995 года указом Шаймиева «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, и реконструкции кварталов ветхого жилья».

Для ее реализации фондом совместно с администрациями городов и районов были составлены списки ветхих домов, определены составы проживающих в них семей и объемы строительства жилья для переселения семей из ветхих домов, подготовлены предложения по освоению новых территорий для строительства жилых домов, инженерных коммуникаций и объектов соцкультбыта. Приняты законодательные правовые акты Республики Татарстан. Все это было сделано в том числе и под руководством именно Мидхата Шарифуллина, которого Шаймиев направил на один из сложнейших участков реформирующейся экономики Татарстана — в строительную жилищную отрасль.

Впервые в качестве основного источника финансирования государственной программы были привлечены внебюджетные средства. А за период действия программы фонд как заказчик-застройщик смог привлечь к инвестиционной деятельности практически все предприятия строительного комплекса РТ, на его объектах были задействованы 10 проектных организаций и около 150 подрядных организаций.

Минтимер Шаймиев поздравляет новоселов, въезжающих в благоустроенные квартиры по программе ликвидации ветхого жилья, 1998 год. Фото Михаила Козловского

Шарифуллин оставался советников главы ГЖФ до последнего дня своей жизни

ГЖФ фактически стал домом и делом всей жизни Шарифуллина — на разных должностях он проработал до конца своих дней: он был и заместителем директора по взаимоотношениям с налогоплательщиками, и замдиректора по общим вопросам ГЖФ, и начальником управления делами, и, наконец, советником ГЖФ (как по информационной политике, так и по работе с обращениями граждан). Несмотря на преклонный возраст — а ему было уже 87 лет, он продолжал занимать должность советника главы ГЖФ вплоть до 6 декабря 2020 года.

За 1996—2004 годы фондом, который в должности исполнительного директора возглавил Талгат Абдуллин в 1997 году, было привлечено на цели строительства жилья, объектов и других мероприятий 20,3 млрд рублей, что в расчете на одного жителя республики в действующих ценах составило 1 000 рублей в год. Всего было построено 1 763 жилых дома на 52 835 квартир общей площадью 2 905,9 тыс. кв. метров.

Гражданам из ветхого жилья бесплатно было предоставлено 48 576 квартир общей площадью 2 671,7 тыс. кв. м. Кроме того, осуществлялось развитие инженерно-коммуникационных сооружений, строились объекты социальной и культурно-бытовой сферы. Введены семь школ на 7686 учебных мест, девять детских садов на 2 580 мест, 50 объектов соцкультбыта (поликлиники, детские молочные кухни, магазины, комбинаты бытового обслуживания и т.д.). Высвобождено 1100 га земель в городах республики. На финансирование строительства инженерных объектов и сетей направлено 1 269,8 млн рублей.

В 2005 году на ГЖФ была возложена новая, не менее тяжелая обязанность — реализация программы социальной ипотеки в Татарстане. Фото Романа Хасаева

Первые руководители ГЖФ реализовывали «не имевшие» тогда аналогов в РФ программы

Не имевшая аналогов в России президентская Программа ликвидации ветхого жилья в РТ позволила почти 50 тысячам семей на безвозмездной основе улучшить свои жилищные условия. «Люди, десятилетиями прозябавшие в ветхом жилье без удобств, получили на безвозмездной основе благоустроенные квартиры», — вспоминал об этой первой программе сам Шарифуллин. В 2005 году на ГЖФ была возложена новая, не менее тяжелая обязанность — реализация программы социальной ипотеки в Татарстане. В 2006 году фонду было выделено из госказны 3,1 млрд рублей, а за счет накопленных и высвободившихся за период реализации программы ликвидации ветхого жилья средств и взносов самих участников соципотеки годовой оборот новой программы достигал уже 6—7 млрд рублей.

Уже к 2007 году более 40 тыс. жителей Татарстана, по словам Мидхата Шарифуллина, подали заявления на жилье по социальной ипотеке, из них у 27 тысяч 544 человек документы прошли экспертизу, и они ждали своей очереди. Как отмечал сам Шарифуллин, в Татарстане эта программа успешно осуществлялась по всем трем направлениям: семьи, у которых недостаточная по нормативам жилплощадь, молодые семьи до 30 лет в городской местности, и сельские молодые специалисты и молодые семьи на селе. В 2007 году фонд аккумулировал на эти цели оборотный капитал в размере 9 млрд рублей.

Мидхат Шарифуллин также отмечал, что новая программа тоже не имела аналогов по всей России. Социальной ипотекой, говорил он, назвали, потому что, в отличие от классической коммерческой, она должна была решать острые проблемы, так как была направлена в первую очередь на обслуживание работников бюджетной сферы, а также тех граждан, которые работают на промышленных предприятиях, чьи организации и учреждения вносили в ГЖФ ежемесячно 1% взноса на решение жилищной проблемы своих сотрудников. За пять лет существования программы, говорил Шарифуллин, более 44 тысяч семей с государственной помощью улучшили свои жилищные условия, среди них были учителя, воспитатели детских дошкольных учреждений, медики. При этом квартиры ГЖФ строил не с черновой отделкой, а под ключ.

Программа продолжает реализовываться сегодня. В 2020 году, несмотря на локдаун и эпидемию, ее даже расширили. Фото Максима Платонова

«Программа будет жить еще очень долго, если не изменится политический строй страны»

Еще в 2010 году Шарифуллин предсказал, что программа социальной ипотеки, рассчитанная на первых порах до 2020 года, будет жить еще очень долго и тем годом не ограничится.

— Программа будет жить еще очень долго, если не изменится политический строй страны и не произойдут какие-то глобальные перемены. Потому что семьи растут, появляются новые, жилой фонд ветшает, и необходимость в новом жилье, в улучшении жилищных условий появляется постоянно. Это непрерывный процесс, — говорил он.

И действительно, программа продолжает реализовываться сегодня. В 2020 году, несмотря на локдаун и эпидемию, ее даже расширили. Исполнительный директор Госжилфонда при президенте Татарстана Марат Зарипов, сменивший Абдуллина в 2018 году, заявил о строительстве квартир для молодых семей в рамках национального проекта «Демография». Новшества коснутся родителей, которые работают во внебюджетной сфере: «Мы хотим дать возможность молодым семьям участвовать в программах социальной ипотеки как отдельной категории граждан». Предполагается, что благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 6 тыс. молодых семей Татарстана.