«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 24-я: Красноярск

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Двадцать четвертый выпуск проекта привел нас в Красноярск.



Улица Казанская в Красноярске примечательна разве что своей затейливой геометрией: она изогнута буквой П, начинаясь и заканчиваясь на улице Полярной. Находятся эти улицы в Центральном районе Красноярска. Кроме геометрии, посмотреть тут тоже вроде как и не на что: перед нами все тот же частный сектор. Но интересно все же посмотреть, как он устроен тут, в Восточной Сибири.

Вот как выглядит въезд (или, скорее, вход) на Казанскую с Полярной. Уютно, пасторально, не очень богато, но хотя бы дорога там есть, она не грунтовая, и это внушает определенный оптимизм.

Владельцы дома на Казанской,1, не мудрствуя лукаво, использовали наш любимый профнастил и для обшивки дома, и, конечно, для забора. Цвет — насыщенный, вид — устрашающий. Но лично нас еще сильнее устрашает то, что творится во дворе. Любой добропорядочный татарский хозяин начал бы заикаться, увидев, в каком состоянии находятся надворные постройки — в страхе, что соседи увидят, Алла сакласын.

Джон Роналд Руэл Толкин написал (а Питер Джексон снял) «Две башни», а мы решили показать вам эпическое полотно «Два забора». Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень (это уже Пушкин).

Ну вот здесь уже что-то знакомое и примерно везде одинаковое: баки для «поливальной» воды в огороде, аккуратный парник и грядки. Но добропорядочный татарский хозяин, конечно, сделал бы все культурнее. А то здесь как-то разобрано все, и крыши ремонта просят давно.

Прямо сразу Казанская улица дает крутой поворот. В углу мы видим белые ворота, белый же забор и дом, обшитый светлым сайдингом. Как мы уже видели, мало где в российском частном секторе уделяют такое внимание входу во двор, как в Татарстане. Вот и тут примерно то же самое: главное — функциональность, а как это выглядит — особо и не важно.

Сразу за поворотом мы видим дом в серых тонах. Все такой же глухой сайдинг, высокий профнастил огораживает крошечный палисадник, все блекло и сугубо функционально. Зато справа — буйная зелень.

Зря мы грешили на невыразительные ворота. Смотрите, какой раритет тут пока еще сохранился! Но наверняка это ненадолго: выглядит раритет так, будто он только силой чьей-то мысли удерживается от того, чтобы не развалиться на дрова. Но, наверное, когда-то он был красивый.

Ящики для хранения загадочного чего-то. Смотрите, какие серьезные на них висят замки. Но вся картина полностью (вместе с фоном) навевает меланхоличное настроение с элементами безнадежности и экзистенциальной нелегкости бытия.

Добавим мрачных эмоций в и без того мрачную картину:

Замысловатые архитектурные решения по отделке фасада вызывают странные фантазии: как будто большой ребенок играл в старенький конструктор, недоиграл и бросил.

Обратите внимание, как глубоко утоплены небольшие окна этого крепкого кирпичного дома. Связано ли это с местным климатом? Или у хозяев непереносимость солнечного света? Одни загадки в этом вашем Красноярске.

Дом с позапрошлой картинки — Франкенштейн еще тот: он собран по меньшей мере из трех несочетаемых частей. А рядом с ним утопает в зелени приземистый домик с зелеными стенами и белым узором на ставнях.

А картина из этих трогательных уютных окошек открывается вот такая:

Хвала всем богам, нам пора поворачивать (буква П подходит к завершающей своей части). На повороте нас встречает вот такая пара ворот: глухие — современные и ретро — деревянные.

Дальше будет выход назад, на улицу Полярников. Путь к ней выглядит так:

Чудеса синтетической архитектуры напоследок:

Но закончить хотелось бы на оптимистичной ноте: «С днем рожден ия дорог ия, кем бы ты ни была!».

Общее впечатление от Казанской улицы в Красноярске тягостное. Кажется, местные обитатели живут совсем небогато. А может быть, они просто не привыкли уделять большое внимание внешнему и живут в свое удовольствие, каждый день достраивая гараж из чего бог пошлет.

А мы можем сказать одно: хорошо все-таки жить в Казани!