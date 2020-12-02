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«Яңа Йолдыз»: в Казани определили финалистов татарской Фабрики звезд

18:23, 02.12.2020
«Яңа Йолдыз»: в Казани определили финалистов татарской Фабрики звезд
Фото: Камиль Имаилов

Сегодня стали известны финалисты татарской фабрики звезд — проекта «Яңа Йолдыз». Это первое в истории татарской эстрады телевизионное реалити-шоу с участием молодых исполнителей. Из 300 заявок на участие со всего Татарстана и других регионов России жюри проекта отобрали 50 талантливых певцов от 18 до 35 лет и лишь 12 из них дошли до финального испытания. 13 декабря они в ДК «Сайдаш» споют дуэтом с мэтрами национальной эстрады.

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  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
Фото и видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан

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