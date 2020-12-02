«Яңа Йолдыз»: в Казани определили финалистов татарской Фабрики звезд

Сегодня стали известны финалисты татарской фабрики звезд — проекта «Яңа Йолдыз». Это первое в истории татарской эстрады телевизионное реалити-шоу с участием молодых исполнителей. Из 300 заявок на участие со всего Татарстана и других регионов России жюри проекта отобрали 50 талантливых певцов от 18 до 35 лет и лишь 12 из них дошли до финального испытания. 13 декабря они в ДК «Сайдаш» споют дуэтом с мэтрами национальной эстрады.