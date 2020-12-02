Андрей Рублев: «Людям интересно узнать, чем закончится соперничество Надаля, Джоковича и Федерера»

8-я ракетка мира — об итогах года для российского тенниса

Для 23-летнего теннисиста Андрея Рублева 2020 год стал самым успешным в карьере — он заканчивает его на 8-й строчке рейтинга ATP (в прошлом году был 23-м). Об этом, а также о своих отношениях с Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, великой тройке Надаль-Джокович-Федерер и причинах относительной непопулярности тенниса в России он рассказал в интервью каналу «Мяч Поинт».

«Первый раз выступал на таком турнире, хотелось показать все, на что способен»



— Андрей, мы с тобой встречались здесь год назад. За этот год ты много чего выиграл, ты лидер по количеству титулов, побед и на втором месте по проценту побед. Как ты сам оцениваешь 2020-й? Перед началом сезона ждал большего, или все выстрелило даже лучше ожиданий?

— Понятно, что я безумно рад такому сезону, тому, что в этом году получилось выиграть матчей и турниров больше, чем за всю мою предыдущую карьеру. Поэтому просто безумно рад и, на самом деле, ничего не ожидал.

— Давай поговорим про итоговый турнир. Почему так вышло, как думаешь?

— Ну, наверное, могло быть и лучше, и если углубиться, то мне, по сути, не хватило одного очка. Если разбирать матчи по отдельности, то в игре против Надаля не справился с давлением и эмоциями. Первый раз выступал на таком турнире, хотелось показать все, на что способен. Плюс это Надаль, с которым я играл в 19 лет, то есть опыта игры против таких теннисистов у меня особо и нет. В целом, я против «тройки» играл только один раз с Федерером и вот теперь два раза с Надалем.

У меня, по сравнению с другими игроками, намного меньше опыта игры с ними. Я понимал, что у меня уже есть уровень игры, чтобы бороться с такими игроками, и мне хотелось его показать, сыграть достойный матч, но не справился с волнением и мандражом.

— Матчбол с Циципасом — это худшее, что с тобой происходило на корте в 2020 году?

— Я бы сказал, что, возможно, даже нет, потому что в этом матче я смог сделать то, чего никогда еще не делал. Психологически я еще никогда не был так устойчив, так спокоен за всю свою карьеру.

Фото: truebets365.ru

Понятно, что я безумно рад такому сезону, тому, что в этом году получилось выиграть матчей и турниров больше, чем за всю мою предыдущую карьеру. Поэтому просто безумно рад и, на самом деле, ничего не ожидал

«С Хачановым и Медведевым общаемся и по возможности стараемся видеться»



— Как ты считаешь, кто из вас лучше провел этот сезон: ты, выигравший столько титулов, или Медведев?

— Даня, конечно. Это даже не обсуждается. Во-первых, Даня сыграл полуфинал «Большого шлема». Во-вторых, он намного выше меня по рейтингу. Наверное, если бы я отыграл сезон лучше, чем он, я был бы выше по рейтингу. Плюс у него победа на Мастерсе и на финальном итоговом — это как бы даже близко не сравнится.

— А как у вас происходит общение за пределами корта? Вы поддерживаете друг друга, или у вас такое заочное противостояние?

— С Хачановым и Медведевым? Ну, конечно, общаемся и стараемся видеться по возможности, особенно если мы где-то в одном городе. Понятно, мы не списываемся так часто (смеется), потому что когда турниров нет, все хотят отдохнуть немного, кто с семьей, кто еще как-то, поэтому каждый больше занят своими делами. Но когда сезон, приезжаем тренироваться, тогда другое дело. Мы с Кареном, например, очень много времени провели вместе перед Америкой. Потому что и я, и он были в Барселоне и готовились к Америке.

— Медведев говорил, что ты обижаешься на то, что он сравнивает тебя с Синнером. Почему так?

— Да нет, я не обижаюсь. Просто он же знает, как я выгляжу, и он это как бы немного специально.

— А как тебе успехи Синнера? Он ведь в таком возрасте выиграл первый титул.

— Он играет нереально круто, и у него все шансы, вообще все. Посмотрим, как сложится. Он очень талантливый, и сам по себе простой и хороший пацан.

— Как думаешь, он станет топовым или повторит участь Гаске, то есть на ранних этапах будет что-то выигрывать, а дальше...

— Ну это уже покажет только время. Все будет зависеть от того, как он сам будет продолжать развиваться как человек.

Для того, чтобы быть крутым игроком, одним из лучших, у него есть все, а дальше уже как он этим всем воспользуется.

Фото: bookmaker-ratings.ru

Он играет нереально круто, и у него все шансы, вообще все. Посмотрим, как сложится. Он очень талантливый, и сам по себе простой и хороший пацан

«Сам себе внушил, что упустил шанс, сам себя ввел в грусть»



— Давай вернемся в начало 2020 года, когда ты летел на турнир в Доху. Ты завидовал ребятам, что они играют на ATP Cup, а ты нет?

— Нет, такого не было. Больше было то, что в целом мне казалась немножко нечестной система в ATP Cup. Понятно, они хотели продвинуть, чтобы играли все топовые игроки и так далее, но давали слишком много очков. Он считался как дополнительный турнир.

— В будущем ты хотел бы там сыграть?

— Конечно.

— А что тебе ближе, Кубок Дэвиса или ATP Cup?

— Кубок Дэвиса, наверное.

ATP Cup — это больше не то чтобы развлекуха, но это все равно никак не сравнится и никак не связано с представлением страны. Они сделали формат — якобы вы представляете страну, но это никак не связано с выступлениями за сборную.

Потому что ты заявляешься сам, это не связано с федерацией. По сути, это все индивидуально, то есть нет такого, что страна обговаривает игроков, делается какой-то отбор.

— Когда ты уступил первый сет Дане на US Open, ты проиграл потом больше из-за нервов, или из-за того, что Медведев был лучше на корте?

— Из-за нервов, да. Первый сет у нас был очень тяжелый, у меня было немного больше инициативы, и в итоге я не смог его взять. И вместо того, чтобы просто спокойно к этому отнестись и принять, что это нормально, и продолжить играть, как я играл первый сет, я показал эмоции и из-за этого чуть-чуть провалил свой уровень игры. И это дало возможность Дане выиграть второй сет легче и почувствовать уверенность.

А у меня наоборот — уже начинаешь чувствовать, что 2:0 по сетам и нет права на ошибку, и уже принимаешь ситуацию и опять пытаешься сделать все возможное, чтобы выиграть. Я возвращаюсь на уровень, который показывал в первом сете, но в итоге чуть не сложилось. Чуть не сложился тай-брейк, но это, как правило, лотерея. Понятное, что никто не говорит, что если бы я это сделал, то выиграл бы матч. Но если бы я брал второй сет, тогда в третьем у меня, возможно, было бы больше шансов выиграть.

— А с чем было сложнее справляться — с потерей первого сета с Даней или с потерей первого сета с Циципасом?

— Они похожи, абсолютно похожи, но была немного разная реакция. Если с Даней я показал эмоцию гнева, то с Циципасом пытался относиться спокойно, типа ничего не случилось. То есть я никак не показал, не ударял ракетку, но внутри я как бы немножко разочаровался в себе, случилось какое-то эмоциональное опустошение. Опять упустил свой шанс и сам себя немного подавил психологически, вместо того чтобы отнестись с позитивом и продолжать бороться, как в первом сете, и даже лучше, чем он. Но в итоге сам себе внушил, что упустил шанс, сам себя ввел в грусть, опустил свой уровень игры, и противник сразу перехватил инициативу, начал везде доминировать и попадать со всех позиций.

Фото: Николай Мысин / sovsport.ru

Вместо того, чтобы просто спокойно к этому отнестись и принять, что это нормально, и продолжить играть, как я играл первый сет, я показал эмоции и из-за этого чуть-чуть провалил свой уровень игры. И это дало возможность Дане выиграть второй сет легче и почувствовать уверенность.

«Нужно сказать отдельное большое спасибо Надалю, Джоковичу, Федереру»



— «Вечерний Ургант» — расскажи, как это было. Ходят слухи, что каждый при походе на «Вечерний Ургант» покупает себе новый наряд, это правда?

— В моем случае нет, я пришел вообще в толстовке и в джинсах.

— А как общение с Ваней? Общался с ним до или после записи?

— До записи было быстрое знакомство, потому что уже надо было снимать первого гостя, меньше минуты, может быть, и все. Дальше уже на самих съемках, то, что все видели. Было быстро, легко и спокойно.

— Там что-то вырезали?

— Меня показали как есть, то есть как оно было, минут 9, мы столько и общались. Я вживую не смотрел, поэтому не знаю, думаю, ничего не вырезали, потому что все было спокойно и легко, никакого напряжения.

— Ты рассказывал, что ты очень суеверный. Что на Кубке Кремля ты в первый день пошел и заказал пиццу и шашлык, а потом...

— Ну на Кубке Кремля так было, да.

— А как у тебя было в этом году? Что было самое необычное? Побед было много, значит, и приколов было побольше.

— Да нет, в этом году было даже немного меньше. Из-за того, что был карантин и все дни одинаковые, то есть немного мест, куда можно ходить, делаешь все то же самое — корт, отель, корт, отель и отдельное место для игроков, где завтрак, обед и ужин.

— Почему, на твой взгляд, теннис не слишком популярен в России?

— У нас, по сути, и не было тенниса, когда ушли Сафин и Кафельников. Игроки были, но они не выигрывали большие титулы, не занимали первые строчки и не входили в топ-10. Но сейчас, благодаря Карену, Дане, мне немного, опять стала расти любовь к теннису, стало больше внимания. Я надеюсь, это будет расти и расти.

Это точно так же, как в Америке. Когда Макинрой, Роддик занимали топовые строчки в рейтинге, теннис в Америке тоже был нереально популярен. Сейчас, из-за того, что американцев в топе нет, нет и такого внимания.

А если смотреть по всему миру, то теннис на сегодняшний день популярен как никогда. Статистика, просмотры и трансляции растут с каждым годом. Это благодаря Надалю, Джоковичу, Федереру, нужно сказать им отдельное большое спасибо. Их эра соперничества, когда они друг друга подстегивают на рекорды...

Надаль сейчас сравнялся по «Большим шлемам», Джокович рядом, а Федерер будет возвращаться, чтобы попробовать еще выиграть. Из-за этого теннис так популярен в глобальном мире. Людям интересно смотреть, чем это соперничество закончится.

— После завершения их карьеры теннис пойдет на спад?

— Я надеюсь, что нет, потому что сейчас очень много молодых и интересных игроков, которые уже популярны и за ними следят: Киргиос, Шаповалов, Феликс, Де Минаур. На их матчах всегда много народу, люди приходят смотреть именно на них, и это уже показатель того, что возможно, все будет хорошо.

Фото: скриншот видео

Я пришел вообще в толстовке и в джинсах...

«Каждый матч нужен для опыта»



— Вопрос про музыку. Ты рассказывал, что на карантине начал немного писать песни. Как у тебя с этим? Есть демки?

— (смеется) Нет, конечно. Просто делаю обучающие курсы, как создавать трек, как делать сведение, мастеринг и так далее. Сейчас, когда начались турниры и играл каждый день, уже не делал этого. В предсезонку будет свободное время, тогда и начну.

— За этот год очень сильно выстрелил один русский артист — Моргенштерн. Как ты относишься к его творчеству? Слушал его вообще?

— Понятное дело, везде же играет. Он сам не скрывает, что он делает это ради хайпа, и у него это получается.

— В 2019 году после твоего матча с Федерером он сказал, что ты можешь выстрелить в 2020-м. Какой самый большой респект прилетал тебе за этот год из тенниса или вообще?

— То, что сказал Федерер, это пока что самое большое.

— Лучший матч в 2020-м?

— Санкт-Петербург Open, самая главная победа в году.

В каждом матче были разные чувства, где-то я чувствовал себя эмоционально сложно, мне надо было преодолевать, бороться, чтобы выиграть.

Как, например, в первом круге на Ролан Гарросе, где меня нереально зажало, я двух мячей не мог перебить в корт, надо было как-то выигрывать матч.

В каких-то случаях, наоборот, играл нереально классно и чувствовал мяч, и получался крутой зрелищный матч. Как в полуфинале Санкт-Петербург Open с Шаповаловым или в матче против Умбера, тоже второй круг, где мы играли три сета и было много классных розыгрышей. Нереально чисто отыграл матч против Баутисты, получилось выиграть уверенно в двух сетах.

— Матч, который ты хочешь забыть?

— Каждый матч нужен для опыта, чтобы расти и прибавлять.

