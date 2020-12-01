«Синтез» ждет поездка в Нови Београд

Казанцы поборются за участие в Лиге Европы

С 4 по 6 декабря пройдет отборочный раунд Лиги Европы по водному поло, который определит 16 оставшихся участников турнира. Среди кандидатов на продолжение борьбы — казанский «Синтез», возобновивший в конце ноября выступления в чемпионате России и уверенно в нем лидирующий. Подробности — в материале «Реального времени».

Румын надо обыгрывать



Российские команды побороли коронавирус на этом временном отрезке. Возобновились матчи чемпионатов страны — как в высшей лиге, где проблема была у дублеров волгоградского «Спартака», так и в Суперлиге. Основная команда волгоградцев дважды обыграла в Москве ЦОП Москомпспорта, а казанцы также были сильнее в противостоянии со столичным «Динамо. Первая игра у «Синтеза» шла очень тяжело — 12:9, победа была оформлена только в последнем периоде — 3:1. Вторая игра этих же соперников вылилась в еще более захватывающее зрелище. Казанцы успешно начинали каждый из трех периодов, но хозяева бассейна подбирались к ним на минимальное расстояние, в заключительном периоде сравняв счет — 6:6. Но и на этот раз концовка была за игроками «Синтеза», и на последней минуте Роман Шепелев забил свой единственный мяч в игре, ставший победным — 7:6. Нервотрепка! Зато получили хороший тренинг…

Тем временем первый тур Кубка ЛЕН был отменен, а во втором приняла участие 31 команда, 14 из которых ранее участвовали в отборе на Лигу чемпионов, а 17 стартовали прямо сейчас. Команды были разбиты на 8 групп по 4 в каждой, и только в одной было три участника. Именно туда и попал «Синтез».

Одним из соперников казанцев был румынский «Ди Жи» из Оради, тот самый, с которым они завершали отборочный этап Лиги чемпионов. За более чем 25-летнюю историю участия «Синтеза» в еврокубках румынские команды попадались в число наших соперников, более того, даже выигрывали. Что, кстати, не должно удивлять, как и победы их сборной над нашей, поскольку в Румынии крепкий чемпионат, в котором выступают бухарестские «Динамо», «Рапид» и очень любопытное новообразование, появившееся путем слияния двух клубов — «Короны» из Брашова и студенческого «Спортул Студенцеск» из Бухареста.

Основная команда волгоградцев дважды обыграла в Москве ЦОП Москомпспорта, а казанцы также были сильнее в противостоянии со столичным «Динамо. Фото sintez-kazan.ru

Тем не менее, среди участников местного чемпионата выделяются два местных суперклуба. Один из них — «Стяуа», выделяющаяся в любом командном виде спорта в Румынии. А второй суперклуб как раз «Ди Жи», что логично с точки зрения геополитики, поскольку Орадя — это столица местной области Бихор, которая находится на границе с Венгрией, одной из Мекк мирового водного поло. Бихор, как и соседняя Тимишоара, были переданы Румынии после развала Австро-Венгрии, что выглядело нелогично с точки зрения этноса, поскольку и там, и там преобладали венгры, и в истории Румынии эта историческая несправедливость еще сыграет свою трагическую роль спустя 70 лет, конкретно в 1989-м. Но, с точки зрения победивших в первой мировой войне Англии и Франции, все было очень логично, «Карфаген», в данном случае Австро-Венгерская империя, «должен был быть разрушен».

Любопытно, что в составе «Ди Жи» не так уж и много этнических венгров, точнее двое — Виктор Ковач (22 года) и Ференц Ченк (20 лет). Есть японец — Сея Адаи, сменивший соотечественника Юсуки Инабе на позиции одного из легионеров. Еще две легионерские позиции занимают опытнейший и прославленный 37-летний голкипер Гойко Пьетлович и 22-летний Драголюб Рогач, оба из Сербии, оба ранее выступали за «Шабац». Это, кстати, отражает очевидную несбалансированность состава, где либо ветераны, либо молодежь. Есть 38-летний Рамиро Георгеску и есть его однофамилец Влад Георгеску, которому всего 21. Молодежь «Ди Жи» и входит сейчас в состав сборной страны — Александру Ватраи (22 года), Никита Илисие (19 лет) и Силивиан Колодровчи, который, несмотря на свои 20 лет, уже успел поиграть в чемпионате Франции.

Главный соперник опять из Сербии



Но Орадю мы уже обыграли в отборе ЛЧ и обязаны сделать это еще раз, поскольку проходных мест в Лигу Европы всего два, и на одно из них будет претендовать «Нови Београд». В каких-то СМИ проскочила информация, что нашим соперником будет «Партизан», но это ошибка, и, скажем откровенно, лучше бы мы играли со знаменитым некогда клубом, переживающим сейчас нелегкие времена. Поскольку сербский новодел «Нови Београд» по составу должен играть в Лиге чемпионов, находясь там не на последних ролях. Ему не хватает только имени, традиций и титулов, всего того наживного, в борьбу за которое и устремился «Нови Београд» перед началом нынешнего сезона.

Мы уже писали о том, что клуб курирует Александар Шапич, в прошлом игрок сборной Сербии и чеховского «Штурма-2002», который затем стал чиновником, а сейчас устремился в политику. Ему удалось сформировать для клуба отличный бюджет, а тут еще и проблемы с коронавирусом пошли на пользу. Дело в том, что иностранные клубы, особенно из чемпионата Венгрии, стали массово расставаться с легионерами: «Нови Београд» пригласил суперзвездного Милоша Чука из сборной Сербии, плюс бывшего сборника Марко Аврамовича из «Эгера», а также Драшко Гогова из итальянского «Триеста». Сербская пресса отреагировала только на приглашение Чука заголовками «Бомба!», но и на этом процесс усиления не закончился. Уже с началом чемпионата мощный состав пополнили серб Петровски и грузинский легионер Нико Шушиашвили, ранее поигравший за немецкий «Шпандау 04», а в прошлом сезоне защищавший цвета тбилисского «Динамо».

Клуб курирует Александар Шапич, в прошлом игрок сборной Сербии и чеховского «Штурма-2002», который затем стал чиновником, а сейчас устремился в политику. Фото wikipedia.org

Возвращаясь к сербам, нужно напомнить о тех старичках, которые продолжают выступать за «Нови Београд»: голкипер Ристичевич, 37-летний Филипович, Николов, Асанович, братья Бурсачи, Томич.

Кстати, говоря о том, что коронавирус вернул на родину многих легионеров, вспомним о нашем усилившемся сопернике по этапу отбора на Лигу чемпионов — «Радничках» из Крагуеваца, и в целом чемпионате Сербии. Последнее время местные команды не очень успешно выступали в Региональной ватерпольной лиге вместе с солировавшими там клубами из Хорватии и Черногории и отдельными участниками из Словении и Боснии, но сербский клубный ватерпол-2020 выглядит мощнее всех соседей. Сильнейший уровень чемпионата, где только в высшей лиге 10 команд — 6 из Белграда, плюс Крагуевац, Ниш, Нови Сад и действующий чемпион из Шабаца. Еще две лиги общим числом 28 команд на одну только Сербию, причем 12 из них представляют столицу страны Белград. У кого-то еще есть вопросы, почему именно эта страна лидировала в мировом водном поло на протяжении первых двух десятилетий XXI века?

Кто наши потенциальные противники?



Наберемся наглости и предположим, что «Синтез» преодолеет этот отборочный этап, допустим, с «Нови Београдом». Кто еще может оказаться в числе 16 участников Лиги Европы из остальных семи групп? Тут, конечно, нельзя исключать действие коронавируса, который уже не позволил стартовать в отборе на Лигу чемпионов греческому «Гидраикосу» и турецкой «Энке». Но прогнозы на то и делаются, чтобы по итогу сравнивать их с реальностью.

Итак, «группа смерти» — это квартет команд, который собрался в Барселоне. Тут, кстати, можно снова вспомнить о грузинах, которые активно практикуют выступление своих ватерполистов за границей, сейчас в Лиге чемпионов в составе испанской «Барселоны» дебютировал Эристави. Плюс наш соперник по отбору на ЛЧ — французский «Туркуэн», а также венгерский БВСЦ и греческий «Паниониос». Венгры всем водным поло страны отказались от легионеров, но сильных ватерполистов в стране хватает.

Оставив бремя лидерства хорватам, москвичам надо бороться за второе место. Фото dynamo-wp.com

Московское «Динамо» также сыграет в Испании с местным «Сабаделем» и двумя участниками отбора на ЛЧ — «Ядраном» из Хорватии, всего лишь пятое место по итогам отбора в Ортиджии, и «Стяуа», о котором мы вскользь упомянули в контексте рассказа о «Ди Жи». Оставив бремя лидерства хорватам, москвичам надо бороться за второе место. Нашим соперникам по отбору — венгерскому ОСЦ предстоит решение достаточно легкой задачи: выходить в плей-офф вместе с сербской «Црвеной звездой», которая также играет без легионеров, как хозяева отборочного турнира «Триглав» из словенского города Крань. Легионеров полно во французском «Нуази ле Сек», но их уровнем ни ОСЦ, ни «Црвену звезду» не напугать.

Не ожидается борьбы в Провансе, где местный ПАН и другой участник отбора на ЛЧ греческий «Вулиагмени» будут куражиться в противостоянии с немецким «Людвигсбургом» и швейцарским «Каружем». Не будет борьбы и в венгерском Шольноке, где местный клуб вместе с испанской «Террассой» не встретят серьезного сопротивления со стороны французского «Страсбура» и греческого «Аполлона» из Смирны.

А вот еще две группы выглядят крайне любопытно. Итальянская «Савона» примет у себя «Раднички», который, скорее всего, выиграет отбор, и испанскую команду «Медитеррани», с которой и будет соперничать за вторую путевку. Аутсайдер — немецкий «Потсдам». В группе же, которая соберется в Загребе, вообще нет аутсайдеров, поскольку там сыграют местная «Младость», черногорский суперклуб «Приморац» из Котора, венгерский «Эгер» и итальянский «Триест».

Итальянские команды выглядят фаворитами нынешнего розыгрыша еврокубков. Достаточно напомнить, с какой легкостью выиграла путевку в Лигу чемпионов скромная по составу и титулам команда «Ортиджия» из Сиракуз, напичканная ветеранами водного поло — Темпести (41 год), Наполитано (38), Джиакоппо (37), Галло (35) и всего лишь с одним легионером Видовичем в составе.

