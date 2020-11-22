Туктамышева сорвала банк на московском льду

Гуляй, шальная императрица!

Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

Итоги Гран-при России не в медалях спортсменов и не в судейских баллах за их выступления. Нет, «Ростелеком» будет жарко обсуждаться как минимум месяц, до следующего старта (чемпионата России), с проклятьями в адрес «Ангелов Плющенко» и превозношением «Хрустального льда» и старожила тренерского цеха Алексея Мишина. Именно они, ветераны Мишин и Тамара Москвина, стали главными триумфаторами российского Гран-при. Подробности — в материале «Реального времени».

Мужчины конкурировали в «Нотр-Дамах»



Отличное катание москвича Ильи Яблокова под музыку из «Нотр-Дам» побудило Алексея Ягудина похвалить московского фигуриста. «Тренирует его Виктория Волчкова, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы», старательно выговаривал Ягудин фамилию и количество титулов спортсменки, про которую досадно оговорился накануне. И на сей раз перестарался, Виктория давно уже Буцаева, супруга экс-хоккеиста и невестка (жена брата) нынешнего наставника хоккейного «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева. Зато тренера следующего фигуриста, также демонстрировавшего прокат под «Нотр-Дам», Ягудин произнес без запинки, поскольку питерца Евгения Семененко вывел на лед его бывший наставник Алексей Мишин. Евгений и возглавил таблицу после выступления первой шестерки.

А далее началось топтание по головам, когда действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга «вскарабкался» выше земляка Семененко, но все-таки уступил крохотные полтора балла третьему питерцу Андрею Мозалеву. А всех их готов был потеснить на верхней строчке четвертый питерец Макар Игнатов, также катавшийся под «французов» — надрывное «Malade» («Больной»), столь актуальное в 2020 году.

«На данный момент мужики — просто огонь», — прокомментировал произвольную Игнатова Ягудин, увидевший три четверных, один из которых был исполнен в каскаде. Но один-единственный срыв важнейшей части прыжковой программы оставил Игнатова на промежуточной четвертой строчке таблицы, в которой Питер «рулил»: Мозалев, Алиев, Семененко, Игнатов.

Михаил Коляда стал победителем московского этапа Гран-при, обойдя грузина Мориса Квителашвили и еще одного питерца Петра Гуменника

И тут на лед бабочкой выпорхнул главный рулевой Санкт-Петербурга Михаил Коляда. Про бабочку мы вспомнили не случайно, она была в первой части программы, когда Михаил прокатил полкатка, готовясь к тройному акселю, но так и не прыгнул его. Но все остальное заслуживало только фирменной оценки «Сделано», которую обычно выписывает фигуристам Татьяна Тарасова. Кстати, ее сейчас берегут, учитывая загруженность на «Ледниковом периоде», и она выходит к микрофону только во время выступлений девушек.

Одиночницы завершали вечер, но не стали гвоздем программы



— Гениально, — это квинтэссенция комментария Ягудина по поводу произвольной Коляды, вышедшего на первое место и сместившего на лидерском диванчике Андрея Мозалева.

Гениальный Коляда в итоге стал победителем московского этапа Гран-при, обойдя грузина Мориса Квителашвили и еще одного питерца Петра Гуменника.

Начать с мужчин нас побудила не только последовательность проведения соревнований (именно одиночники начинали программу вечера). Нет, мужчины были хороши, успешно соревнуясь в мастерстве и технической насыщенности своих программ.

Петр Гуменник занял третье место

Девушки же, в большинстве своем, валялись по льду. Та же Александра Трусова трижды падала после попыток исполнить четверные прыжки, неожиданно слабо откаталась Софья Самодурова. В результате в итоговой таблице складывалась какая-то фантасмагорическая картина, где Анастасия Гулякова опережала Трусову, а Елизавета Нугуманова и эстонка Ева-Лотта Киибус стояли выше Самодуровой. Причем Виктория Сафонова из Белоруссии имеет право быть разочарованной своим местом — она совсем чуть-чуть уступила Самодуровой.

Зато прокат жизни выдала Елизавета Туктамышева, чего хватило для общей победы, поскольку собранных замыкавшей соревновательный вечер Аленой Косторной баллов хватило ей только на серебро. И теперь можно представить, с каким воодушевлением будут уничтожать друг друга многочисленные любители фигкатания и ненавистники различных школ Москвы и Питера. И главный итог вечера: абсолютный триумф учеников Мишина: золото Туктамышевой и Коляды, бронза Гуляковой. Поспорить с коллегой может только Тамара Москвина, которая с одной дисциплины парного катания насобирала золото и серебро своих учеников.

Елизавета Туктамышева выдала прокат жизни, чего хватило для общей победы

Бойкова и Козловский вернули себе пальму первенства



В парном катании все сложилось без интриги. Венгерский дуэт Юлия Щетинина/Марк Мадьяр изначально был слабее российского секстета, но гости выступили хорошо относительно себя, а вот питерцы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов выглядели ужасно из-за огромного количества ошибок одного из партнеров. Падали с прыжков, выбросов, да просто на ровном месте. Таким образом, записным фаворитам оставалось разыграть места на пьедестале, а двум «татарочкам» с партнерами по сборной Пермской области — побороться за четвертое место.

В итоге казаночка Юлия Артемьева и Михаил Назарычев ошиблись в тройном сальхове и смазали тодес, укрепившись на пятом месте. Казаночка Ясмина Кадырова с Иваном Бальченко накатали на четвертое и остановились очень близко от Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которые радуют отточенным исполнением парных элементов и огорчают прыжковой подготовкой. По юниорам еще можно было отпрыгать в два оборота и победить, но по взрослым, увы…

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали в произвольной программе, кто «в доме хозяин»

И Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали в произвольной программе, кто «в доме хозяин», а Анастасия Мишина и Александр Галлямов оставили ответ на вопрос о лучшей российской паре на конец чемпионата России.

Стоит отметить, что московский этап Гран-при пропускали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые ранее были заявлены и снялись с казанского этапа Кубка России. Помимо этого, зрители не увидели израильскую пару Анна Верников/Евгений Краснопольски, состоящую из урожденной американки и урожденного украинца. 32-летний Краснопольски — это такая малоизвестная легенда фигурного катания, который на своем веку разбрасывался кучей партнерш, что в данном контексте означает такой элемент парного фигурного катания, как выброс. Теперь с ним 18-летняя Верников, партнерша, разница в возрасте с которой у Евгения составляет 14 лет. Увы, московский зритель не увидел эту любопытную и одновременно странную пару.

Вот просто в качестве риторического вопроса. Нельзя ли разрешить, допустим, на финале Кубка России и в чемпионате страны участие отдельных иностранных спортсменов? Лично я еще раз с удовольствием глянул бы, допустим, на любопытную поддержку «венгров» Щетининой и Мадьяра в конце произвольной, на обе программы Квителашвили, на зажигательное выступление Киибус. Такое практикуется в плавании, в этом году в Казани также стартовали несколько представителей и ближнего, и дальнего зарубежья. Успешного взаимодействия с зарубежными командами и сборными у нас хоть отбавляй, достаточно вспомнить знаменитую Спартакиаду 1979 года из давнего прошлого и чемпионаты по хоккею, баскетболу, водному поло из настоящего. В фигурном катании даже проще — многие так называемые иностранные спортсмены родились, живут или тренируются в России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оставили ответ на вопрос о лучшей российской паре на конец чемпионата России

Логичная победа Вики и Ники



В танцах при подавляющем преимуществе россиян стартовали белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимюк, венгры Анна Яновская и Адам Лукач, а также дуэт Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичуса, выступающих под флагом литовской сборной. Самая известная для российского болельщика среди перечисленных, конечно же, Яновская, становившаяся чемпионкой мира среди юниоров в паре с Сергеем Мозговым, которая распалась практически сразу по выходу на взрослые соревнования. Яновская худо-бедно продолжает выступать за Венгрию, которая 40 лет назад была вполне себе конкурентной, представив миру пару Регёци-Шаллаи, вице-чемпионов Олимпиады в Лейк-Плэсиде, но сейчас живущую за счет воспитанников других фигурно-катательных сверхдержав.

Собственно, как и Литва. После развала СССР у страны остался конкурентный дуэт Дробязко-Ванагас, но сейчас это старожилы многочисленных проектов «Ледникового периода», а самостоятельно Литва оказалась способной только на то, чтобы вырастить Саулюса Амбрулявичуса и подыскать ему очень любопытную партнершу — Эллисон Рид из американской семьи фанатов фигурного катания, где старшие брат и сестра долгое время катались за Японию, благодаря тому, что их мама оттуда родом, а младшей сестричке подыскивали партнеров «родом из СССР».

Порадовали своим приездом чемпионы Универсиады 2017 года Александра Назарова и Максим Никитиин из Украины, финишировавшие шестыми. Давно не заезжали в Россию с незалежной для участия в обычных соревнованиях, не имеющих отношения к чемпионатам мира и Европы. Помнится, спорткомитет Украины даже грозился не оплачивать подобные поездки.

Увы, не участвовали из-за различных проблем со здоровьем российские пары Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, а также Ксения Конкина/Павел Дрозд, которые готовились выйти на подмену. Из замен стартовали только Екатерина Миронова с Евгением Устенко, для которых уровень Гран-при пока что слишком высок. А вот отсутствие грузинского дуэта Марии Казаковой и Георгия Ревия, вице-чемпионов мира среди юниоров, настораживало вдвойне. Снятие грузинских фигуристов сразу с двух международных стартов (ранее это был Минск) навевало вопрос: а все ли нормально у местной федерации, являющейся спонсором ведущих фигуристов страны? С другой стороны, участие в Гран-при России и Квителашвили, и Урушадзе продемонстрировало, что у грузин все в норме.

Победу Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова можно назвать ожидаемой и логичной, поскольку составить конкуренцию одной из лучших танцевальных пар современности просто некому

Победу Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова можно назвать ожидаемой и логичной, поскольку составить конкуренцию одной из лучших танцевальных пар современности просто некому. У части болельщиков были претензии к поддержке в конце произвольного танца, но судьи не сочли это основанием для снижения оценки. А так как Синицына/Кацалапов избежали столь частых проблем со здоровьем, амуницией и катанием, то и привезли «вагон и маленькую тележку» Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро, финишировавшим вторыми. В танцах вообще произошло только одно изменение — Елизавета Худайбердыева и Кирилл Алешин поменялись местами с Аннабель Морозовой и Андреем Багиным, отыграв то микроскопическое отставание, которое образовалось после ритм-танца.

