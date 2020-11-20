Александр Пашков: «Непонятно, почему в «Ак Барсе» с предубеждением относятся к доморощенным вратарям»

Олимпийский чемпион — о ситуации с голкиперами-легионерами в ведущих клубах КХЛ

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков рассказал Russia-Hockey.ru о роли голкиперов-легионеров в каждом из ведущих клубов КХЛ и о своей идее запретить им выступление в плей-офф Кубка Гагарина.

В нашем хоккее ничему не нужно удивляться



— Джокер «Авангарда» Грубец уже второй матч кряду не попадает даже в заявку — и «ястребы» с Бобковым в воротах выигрывают. Удивлены?

— Абсолютно ожидаемая ситуация. Изначально приобретение весьма среднего чеха в достаточно интересную бригаду Бобков — Гарипов вызывало массу вопросов. В обеих своих играх Грубец не впечатлил, при этом у «Авангарда» уже есть приличная линия легионеров из двух защитников и трех форвардов. Естественно, что в такой ситуации чех присел в запас.

— В глухой?

— Думаю, да. Вскоре после болезни вернется Гарипов — и «Авангард» к зиме уже начнет наигрывать состав на плей-офф. Учитывая то, что пару лет назад Гарипов был самым ценным кубковым игроком, шансы Грубеца минимальны: ради него жертвовать полевым легионером вряд ли кто-то соберется.

— Изначально вратарская задумка «Авангарда» вас удивила?

— В нашем хоккее не нужно ничему удивляться — нервные, эмоциональные решения у нас часто проскальзывают. Тем более в Балашихе, где в управлении собрана группа молодежи и где есть кому ошибаться.

Фото: hawk.ru

Теряем молодого и перспективного Коновалова



— Согласитесь, проблема не безупречных вратарей-легионеров — отнюдь не только в «Авангарде»?

— К сожалению. О курсе на воспитание молодых хоккеистов много говорят в Ярославле, но вы посмотрите, как там буквально за полгода «закопали» молодого и перспективного голкипера Коновалова. Сегодня в «Локомотиве» в основном играет канадец Паскуале, но его кандидатура совсем не очевидная. Потенциал у Коновалова выше, но для реализации нужен шанс. В итоге вчера с «Йокеритом» матч завалили оба вратаря «Локомотива».

— В других ведущих клубах — например, «Ак Барсе», СКА и «Магнитке» — столь же скользкая ситуация?

— В Казани вчера пять шайб пропустил Рейдеборн (в игре с «Торпедо» (7:5), — прим. ред.), надежнее и перспективнее в редких для себя матчах смотрятся и Билялов, и даже Мифтахов. Вратарская политика «Ак Барса» очень консервативна, не понятно, почему там с предубеждением относятся к своим воспитанникам.

СКА, как мне видится, пересмотрел свою политику. Хеллберг отодвинут на третьи роли, наигрываются молодые Аскаров и Бердин. Рад, что такая корректировка наконец-то произошла.

«Магнитка»? На мой взгляд, там тонкий момент с вратарями. Опытнейший Кошечкин выиграл в нашем хоккее все — и приобретение к нему Олкинуоры выглядит весьма болезненным. Кошечкин — таковы его особенности — должен играть много. А деление вратарского времени пополам с финном, подозреваю, нервирует обоих голкиперов, но прежде всего Кошечкина.

Фото: hctorpedo.ru

По Метсоле — никаких вопросов



— Что скажете о других больших клубах — «Салавате Юлаеве» и ЦСКА?

— В ЦСКА примерно та же ситуация, что и в СКА. Шведа — Юханссона — пока переигрывает Шарыченков, на него и делается ставка. Посмотрим, что будет дальше.

К Уфе — никаких вопросов. Финн Метсола — образец вратаря-легионера, который наголову выше конкурентов и доминирует в линии. Именно таким и должен быть легионер в профессиональной лиге.

— Как объяснить упрямую политику больших клубов по приобретению вратарей-легионеров?

— С их стороны идет перестраховка, плюс есть такой стереотип, что в плей-офф выручит именно вратарь, легионер. Но в последние годы этот стереотип разрушен, российские голкиперы в плей-офф ведут за собой, к Кубкам. Возьмите, например, Сорокина из ЦСКА или того же Гарипова времен «Ак Барса».

Фото: hcamur.ru

Кубок Карьяла показал, что нужно доверять молодежи



— Что делать?

— Последний Кубок Карьяла показал и доказал, что нужно больше доверять молодежи. Ведущим клубам КХЛ необходимо об этом задуматься. Если же этого не произойдет, предложил бы обсудить введение запрета на вратарей-легионеров. Сначала, например, — в плей-офф.

— Поясните, пожалуйста.

— Если борьбу за Кубок Гагарина смогут вести только российские вратари, то в регулярном чемпионате тренеры будут стремиться наигрывать к главным матчам сезона именно россиян. А играть будут только те вратари-легионеры, которые намного сильнее доморощенных голкиперов. И это правильно, строго в соответствии с законами профессионального спорта.

Так что запрет голкиперов-легионеров в плей-офф — мера хоть и жесткая, но эффективная. На мой взгляд, такой запрет зреет.

