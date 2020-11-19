«Мы четко понимаем, что до Казани доедем за один световой день»

На форуме «Транспорт России» анонсировали скорое начало стройки скоростного автобана Москва — Казань

В ближайшее время будет дан старт строительству высокоскоростной трассы Москва — Казань (М12). Развеял опасения о вероятности замораживания мегапроекта в условиях коронакризиса глава правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, выступая на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Несмотря на глубокий спад в транспортной отрасли, инвестиции в инфраструктуру будут сохранены. Премьер-министр России Михаил Мишустин даже предупредил глав регионов об ответственности за качество строительства и ремонта «бюджетных» дорог. О том, готово ли РЖД и авиаперевозчики снижать стоимость проезда и какие технологии для сбора платы за проезд по платным дорогам вводит «Автодор» — в репортаже «Реального времени».

Регионы «ответят головой» за бесперебойность работы транспорта в пандемию

«Скорость, удобство и эффективность, или как быстро и за сколько можно проехать по дорогам России» — этим вопросам была посвящена пленарная дискуссия XIV международного форума «Транспорт России», который открыл премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Москве в Гостином дворе развернулась большая экспозиция ключевых транспортных проектов, однако ее осмотр проходил в ограниченном режиме и не стал массовым для посещения как в прежние годы.



Тем не менее ключевые представители отрасли приехали для участия в «транспортной неделе», но без «первого лица». «Знаю, что на форуме вместе с нами должен был быть министр транспорта Виталий Геннадьевич Савельев. Он готовился к участию в форуме, но, к сожалению, вынужден был уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус», — предупредил заранее Мишустин, открывая сессию. Он пожелал ему скорейшего выздоровления. «И всем вам, уважаемые коллеги, беречь себя и своих близких в это непростое время», — добавил премьер. Вместо нового министра на форум все-таки приехал его заместитель Александр Нерадько, возглавляющий Росавиацию.



Впрочем, и сам премьер-министр не стал участвовать в пленарной дискуссии, но успел оставить наставление федеральным региональным властям. По его словам, в ситуации с распространением коронавируса «крайне важно, чтобы транспорт работал надежно в любой точке страны, чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания люди могли получать без перебоя и в срок». По этой причине он поставил задачу, пристально следить за бесперебойной работой транспорта. Он признал, что год был очень непростым, а транспортная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса и введенных в связи с этим ограничений. «Несмотря на это, транспорт продолжает работать, обеспечивая потребности в перевозках, а главное — их безопасность», — отметил он.

Сам премьер-министр не стал участвовать в пленарной дискуссии, но успел оставить наставление федеральным региональным властям. Фото government.ru

С другой стороны, в будущем году будут продолжены инвестиции в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры регионов.



— Правительство оперативно реагирует на запросы субъектов Федерации и оказывает им соответствующую помощь. При государственной поддержке скоро будет сдано около 1 700 километров региональных дорог и еще 16 000 километров отремонтируют, — сообщил председатель правительства. — Но, к сожалению, не все регионы способны самостоятельно справиться с ремонтом и обновлением дорожной инфраструктуры. Необходимо эффективно использовать и реконструировать инфраструктуру в зоне своей ответственности, чтобы не допустить сбоев, тем более аварий, на ветхих или морально устаревших объектах.

Мечта россиянина: доехать быстро и недорого

Как можно сделать транспорт быстрым, удобным или доступным и получить пассажиру эти качества сразу «три в одном» после пандемии? На эту тему рассуждали первый вице-премьер России Андрей Белоусов, помощник президента Игорь Левитин и и. о. министра транспорта РФ Александр Нерадько. Так, Андрей Белоусов считает, что в российских условиях важнее всего обеспечить транспортную доступность, а остальное — потом.



— У строителей есть шутка. Если брать качество, скорость и дешевизну, то выберите два пункта из трех. На транспорте есть четыре позиции: доступность, безопасность, скорость и цена. Искусство в том, чтобы найти правильный баланс. На сегодня на первый план выходит вопрос доступности, потому что целые регионы и их развитие сдерживается неразвитостью транспортной сети, — рассказал он.



На втором плане — вопрос скорости. «У нас пассажир едет от Москвы до побережья Черного моря иногда более 30 часов — это большая проблема, так быть не должно. Но это вопросы инерционные, очень длительные, и мы их будем решать», пообещал вице-премьер.

Игорь Левитин напомнил, что толчок к строительству дорог в стране был сделан 15 лет назад, когда были созданы дорожные фонды. Фото Максима Платонова

В унисон ему выступил Игорь Левитин. Он напомнил, что толчок к строительству дорог в стране был сделан 15 лет назад, когда были созданы дорожные фонды. За это время был потрачен 1 трлн рублей, но построено 2 тысячи километров автомобильных дорог. Несмотря на пандемию, было построено 540 км федеральных дорог и 1 700 км региональных дорог, реконструировано 16 тысяч км дорог в регионах. «Никогда еще Россия не строила так много дорог», — радовался Левитин.

ГК «Автодор» направит 247 млрд на трассу Москва — Казань

Однако бюджетные деньги не «потянут» автобаны, констатировали спикеры. Несмотря на огромные расстояния, в стране неприлично мало высокоскоростных дорог без светофоров.



— В ближайшее время будет дан старт строительству высокоскоростной трассы М12 — Москва — Казань», — развеял опасения в том, что проект заморозится, председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.



По его словам, в компании с уверенностью оценивают привлекательность проекта «Москва —Казань — Нижний Новгород», так как он охватывает значительную часть населения Поволжья. «Сейчас нормативные препоны снижаются, поэтому мы готовы построить ее за 4 года, тогда как М11 строили 8 лет», — рассказал Петушенко. И уточнил, что срок в 4 года включает в себя и этап проектирования.

По словам Петушенко, предполагается привлечь в строительство 247 млрд рублей внебюджетных средств. Они будут оформлены на баланс госкомпании «Автодор». После завершения в будущем году ЦКАД в Москве трудовые ресурсы будут направлены на эту трассу. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос продления трассы до Екатеринбурга, а значит в нее будет включен участок Шали — Бавлы, уточнил Петушенко. До 2024 года предполагается привлечь в строительство высокоскоростных дорог 500 млрд рублей, в том числе за счет инфраструктурных облигаций, сообщил Петушенко.

По словам Петушенко, предполагается привлечь в строительство 247 млрд рублей внебюджетных средств. Скриншот видео

Привлекательность трассы, по его словам, заключается в том, что на несколько часов сокращается время движения.



— Мы четко понимаем, что до Казани доедем не за 16 часов, как сейчас, а за один световой день в 7 часов. Мы полностью уверены, что груз будет в течение дня довезен до пункта назначения, — сообщил он.



Напомним, протяженность трассы составит 794 км. Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Марс Газизуллин позднее добавил, что сроки для строительства трассы первой технической категории сжатые, но, учитывая опыт на М11, выполнимые. По его словам, трасса насыщена множеством инженерных и сетевых коммуникаций, которые придется переносить их владельцам (энергетикам, газовикам и нефтяникам), а сама компания только заплатит им деньги за перенос.

По его данным, сегодня в стране построено 6 тысяч скоростных дорог, а платных всего 1 750 км. «Но их будет становиться все больше и больше. Каждый год будет вводиться по 200 км», — обещает Петушенко. При этом он опирается на высокий спрос. «По итогам года на 20 процентов увеличился сбор платы. Мы видим, что пользователи голосуют за них деньгами», — сообщил он.



Сегодня в стране построено 6 тысяч скоростных дорог, а платных всего 1 750 км. Фото udmurt.ru

Некоторые хотят проскочить мимо кассы

Участников дискуссии интересовало, почему «Автодор» переходит на систему оплаты Free flow (свободный поток), отказываясь от автоматических шлагбаумов. Новая система представляет собой рамки с датчиками и камерами, фиксирующими факт проезда автомобиля, его регистрационный знак и количество осей, а чтобы оплатить не нужно сбрасывать скорость — система автоматически списывает плату.



— Мы долго к этому шли, много было дискуссий, — рассказал Вячеслав Петушенко. — Некоторые говорили: смотрите в Европе «Свободный поток» немножко не так работает. При барьерной системе мы собираем 99,7 процента, а здесь все будет зависеть от правового нигилизма водителей. Есть случаи завешенных или даже снятых номеров, есть желание проскочить и не заплатить.



Однако «безбилетников» ожидают штрафы, потому что электронная система все равно распознает машину. «Наказание неотвратимо. Если ты хочешь получить товар, который позволяет экономить на скорости и на бензине, то надо заплатить. Мы привлекли деньги с рынка — их надо вернуть», — объяснил Петушенко.

Отвечая на вопросы, готовы ли перевозчики снижать тарифы, генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров сообщил, что они и так понизились, чтобы поддержать пассажиров. Александр Нерадько от имени авиаперевозчиков высказался в том духе, что ответы на эти вопросы следует искать у лоукостеров.

Александр Нерадько от имени авиаперевозчиков высказался в том духе, что ответы на эти вопросы следует искать у лоукостеров. Скриншот видео

«Пандемия не закончится весной 2021 года»

Роман Троценко, председатель совета директоров ИК «АЕОН», предрек, что пандемия растянется до 2023 года, а следующий год окажется даже тяжелее нынешнего. «Мы ожидаем, что будущий год будет тяжелым. Этот год авиационная отрасль закончит с минус 42 процента к уровню 2019 года. А тот год был рекордным, авиация перевезла 128,1 млн пассажиров. Мы закончим на уровне 67—68 млн и ожидаем что в 2021 году будет снижение — до 65 млн пассажиров», — описал он положение.

— К сожалению, пандемия не закончится весной 2021 года. Мы предположили, что будет две-три волны пандемии, пик придется на 2021 год. Волна из Центральной Азии захватит первую половину 2021 года. Мы считаем, что должны приготовиться к шторму, который будет продолжаться до середины 2022 года. В этих обстоятельствах мы приняли решение сохранить те проекты, которые оказались в высшей степени готовности, — резюмировал Троценко.