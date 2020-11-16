«Подарок для карикатуриста»: что общего между Джонсоном и Трампом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нередко сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом. Оба обязаны своим положением успешному нацеливанию на избирателей, воплощали волю своих сторонников против элит. Оба — выдающиеся мастера в работе с социальными медиа и прессой. За схожие взгляды, стиль и темперамент Джонсона прозвали «маленькой собачкой Трампа», демократы называли его «своего рода физическим и эмоциональным клоном президента» Трампа. Наконец, они просто похожи внешне. Подробнее об их дружбе, ссоре и будущем в статье для международного издания The Conversation размышляет Мартин Фарр, старший преподаватель современной британской истории из Ньюкаслского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Британский Трамп»

«Сделать Америку снова великой» и «Вернуть контроль» — принципы обоих.

«Я все больше восхищаюсь Дональдом Трампом», — сказал Борис Джонсон.

Трамп сказал о Джонсоне: «Они называют его «британским Трампом». Для Дональда это означало, что «сейчас самое подходящее время для Бориса».

Оба выбрали правильный момент для заключения сделок, которые были центральными для Трампа и его деятельности. И с его вытеснением альянсов появилось желание работать напрямую с другими осознанно харизматичными мужчинами-лидерами. В отличие от большинства других, Джонсон был по крайней мере избран.

Время было подходящее, учитывая, что оба они были обязаны своим положением успешному нацеливанию на избирателей и проблемам своих оппонентов. Они воплощали волю своих сторонников против элит. Возводимые стены становились заметнее, так же как и их проломы.

Для любого демократа Джонсон был «своего рода физическим и эмоциональным клоном президента». Этим демократом был Джо Байден. Фото facebook.com/joebiden

Время было подходящее, так как осознанно харизматические лидеры могли в неологизме того времени создавать свои собственные сценарии. Трамп и Джонсон, конечно, сделали это изначально. Оба они были выдающимися политиками в работе с социальными медиа и газетными колонками соответственно.

Время было правильным, потому что затруднения в Америке и Великобритании — болото Стива Бэннона и пузырь Доминика Каммингса — к результатам 2016 года послужили объединению их сторонников в недовольстве против их собственного «глубинного государства», судебной системы, законодательной власти, основных средств массовой информации и культурных устоев.

Это было самое подходящее время, потому что, возможно, впервые президент и премьер-министр стали доверенными лицами друг друга. Джонсон считался «трамповским», в Италии Джонсон был «маленькой собачкой Трампа», во Франции Джонсон на Даунинг-стрит был «равнозначен Трампу». Для республиканцев успех Джонсона мог бы «предвещать крещение движения Трампа в Америке», для любого демократа Джонсон был «своего рода физическим и эмоциональным клоном президента». Этим демократом был Джо Байден.

Горошины в стручке

Хотя их различий было, если уж на то пошло, больше, именно их сходство привлекло внимание. Их физические данные были настоящим подарком для карикатуристов: двое белых мужчин средних лет в костюмах, но мгновенно узнаваемые с любого ракурса.

Одинаково необычно общественное и политическое положение их семей. Оба были распутниками, у них была схожая история многочисленных браков и отношений — и около пяти детей у каждого. Оба были инсайдерами, бегущими как аутсайдеры — демонические сыны привилегий.

Их физические данные были настоящим подарком для карикатуристов: двое белых мужчин средних лет в костюмах, но мгновенно узнаваемые с любого ракурса. Фото flickr.com/photos/whitehouse

Трамп и Джонсон в необычайной степени вызвали оппозицию и враждебность внутри своих собственных партий. Действительно, никогда еще столько коллег не могли публично засвидетельствовать непригодность кандидата в президенты или премьер-министры. Ни один из них никогда не был бы выдвинут, а тем более избран партийными чиновниками. Их партийное командование поддерживало их, потому что считалось, что они дают наилучшие шансы завоевать власть.

А в 2020 году, когда зима сменилась весной, обе стороны решительно доказали предсказания критиков о том, что их гениальность заключается в проведении кампаний, а не в управлении страной.

Излияния Трампа о «великолепной» сделке о свободной торговле после Брекзита были риторическими, а скандал вокруг Huawei и британской 5G наводил на мысль, что то, что должно было быть самым легким в отношениях с Евросоюзом, разладилось на удивление быстро. Когда они разговаривали по телефону, Трамп обвинил Джонсона в предательстве и стал «раздраженным». Звонок был внезапно прерван. Британская политика изменилась.

Их последняя встреча состоялась год назад на Лондонском саммите НАТО. Во время всеобщей избирательной кампании. Беспрецедентная непопулярность Трампа в Британии привела к тому, что, кроме как во время официального приветствия на саммите, пару на публике вместе не видели. Джонсон даже нашел способы не называть Трампа по имени.

Там, где это была динамика, которой жаждал бы каждый премьер-министр, это был президент, от которого такое внимание было наименее желанным. Фото facebook.com/borisjohnson

Это была их последняя встреча из-за пандемии, определяющего события их времени пребывания в должности. Оба изначально не обращали внимания на COVID-19, оба в конечном итоге заразились им. Но там, где серьезность его опыта показала Джонсону серьезность ситуации, быстрое выздоровление Трампа просто подтвердило его мнение, что бояться нечего. В политическом плане вирус одержал верх.

Из всех отношений между президентами и премьер-министрами отношения Трампа и Джонсона были инверсией; уникальный пример президента, влюбленного в премьер-министра. Но там, Там, где это была динамика, которой жаждал бы каждый премьер-министр, это был президент, от которого такое внимание было наименее желанным. И это даже не было компенсировано общими достижениями.

В той мере, в какой можно было бы сказать, что они существуют как способ управления, трампизм и джонсонизм были определены как выражение воли. Для каждого харизматический популистский импульс был сильнее идеологии. Но как способ управления он оказался недостаточным в условиях пандемии. Межличностные отношения двух лидеров были необыкновенно тесными, чего, конечно, не будет между Джонсоном и Байденом, хотя, может, это и к лучшему.