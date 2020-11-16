«Подарок для карикатуриста»: что общего между Джонсоном и Трампом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нередко сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом. Оба обязаны своим положением успешному нацеливанию на избирателей, воплощали волю своих сторонников против элит. Оба — выдающиеся мастера в работе с социальными медиа и прессой. За схожие взгляды, стиль и темперамент Джонсона прозвали «маленькой собачкой Трампа», демократы называли его «своего рода физическим и эмоциональным клоном президента» Трампа. Наконец, они просто похожи внешне. Подробнее об их дружбе, ссоре и будущем в статье для международного издания The Conversation размышляет Мартин Фарр, старший преподаватель современной британской истории из Ньюкаслского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
«Британский Трамп»
- «Сделать Америку снова великой» и «Вернуть контроль» — принципы обоих.
- «Я все больше восхищаюсь Дональдом Трампом», — сказал Борис Джонсон.
- Трамп сказал о Джонсоне: «Они называют его «британским Трампом». Для Дональда это означало, что «сейчас самое подходящее время для Бориса».
Оба выбрали правильный момент для заключения сделок, которые были центральными для Трампа и его деятельности. И с его вытеснением альянсов появилось желание работать напрямую с другими осознанно харизматичными мужчинами-лидерами. В отличие от большинства других, Джонсон был по крайней мере избран.
Время было подходящее, учитывая, что оба они были обязаны своим положением успешному нацеливанию на избирателей и проблемам своих оппонентов. Они воплощали волю своих сторонников против элит. Возводимые стены становились заметнее, так же как и их проломы.
Время было подходящее, так как осознанно харизматические лидеры могли в неологизме того времени создавать свои собственные сценарии. Трамп и Джонсон, конечно, сделали это изначально. Оба они были выдающимися политиками в работе с социальными медиа и газетными колонками соответственно.
Время было правильным, потому что затруднения в Америке и Великобритании — болото Стива Бэннона и пузырь Доминика Каммингса — к результатам 2016 года послужили объединению их сторонников в недовольстве против их собственного «глубинного государства», судебной системы, законодательной власти, основных средств массовой информации и культурных устоев.
Это было самое подходящее время, потому что, возможно, впервые президент и премьер-министр стали доверенными лицами друг друга. Джонсон считался «трамповским», в Италии Джонсон был «маленькой собачкой Трампа», во Франции Джонсон на Даунинг-стрит был «равнозначен Трампу». Для республиканцев успех Джонсона мог бы «предвещать крещение движения Трампа в Америке», для любого демократа Джонсон был «своего рода физическим и эмоциональным клоном президента». Этим демократом был Джо Байден.
Горошины в стручке
Хотя их различий было, если уж на то пошло, больше, именно их сходство привлекло внимание. Их физические данные были настоящим подарком для карикатуристов: двое белых мужчин средних лет в костюмах, но мгновенно узнаваемые с любого ракурса.
Одинаково необычно общественное и политическое положение их семей. Оба были распутниками, у них была схожая история многочисленных браков и отношений — и около пяти детей у каждого. Оба были инсайдерами, бегущими как аутсайдеры — демонические сыны привилегий.
Трамп и Джонсон в необычайной степени вызвали оппозицию и враждебность внутри своих собственных партий. Действительно, никогда еще столько коллег не могли публично засвидетельствовать непригодность кандидата в президенты или премьер-министры. Ни один из них никогда не был бы выдвинут, а тем более избран партийными чиновниками. Их партийное командование поддерживало их, потому что считалось, что они дают наилучшие шансы завоевать власть.
А в 2020 году, когда зима сменилась весной, обе стороны решительно доказали предсказания критиков о том, что их гениальность заключается в проведении кампаний, а не в управлении страной.
Излияния Трампа о «великолепной» сделке о свободной торговле после Брекзита были риторическими, а скандал вокруг Huawei и британской 5G наводил на мысль, что то, что должно было быть самым легким в отношениях с Евросоюзом, разладилось на удивление быстро. Когда они разговаривали по телефону, Трамп обвинил Джонсона в предательстве и стал «раздраженным». Звонок был внезапно прерван. Британская политика изменилась.
Их последняя встреча состоялась год назад на Лондонском саммите НАТО. Во время всеобщей избирательной кампании. Беспрецедентная непопулярность Трампа в Британии привела к тому, что, кроме как во время официального приветствия на саммите, пару на публике вместе не видели. Джонсон даже нашел способы не называть Трампа по имени.
Это была их последняя встреча из-за пандемии, определяющего события их времени пребывания в должности. Оба изначально не обращали внимания на COVID-19, оба в конечном итоге заразились им. Но там, где серьезность его опыта показала Джонсону серьезность ситуации, быстрое выздоровление Трампа просто подтвердило его мнение, что бояться нечего. В политическом плане вирус одержал верх.
Из всех отношений между президентами и премьер-министрами отношения Трампа и Джонсона были инверсией; уникальный пример президента, влюбленного в премьер-министра. Но там, Там, где это была динамика, которой жаждал бы каждый премьер-министр, это был президент, от которого такое внимание было наименее желанным. И это даже не было компенсировано общими достижениями.
В той мере, в какой можно было бы сказать, что они существуют как способ управления, трампизм и джонсонизм были определены как выражение воли. Для каждого харизматический популистский импульс был сильнее идеологии. Но как способ управления он оказался недостаточным в условиях пандемии. Межличностные отношения двух лидеров были необыкновенно тесными, чего, конечно, не будет между Джонсоном и Байденом, хотя, может, это и к лучшему.
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