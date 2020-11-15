Турецкие дизайнеры специально для выставки в Казани воссоздали костюм Сююмбике

В выставочном зале «Манеж» открылась экспозиция «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров»

Фото: Максим Платонов

14 ноября в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров». Проект организовало Генконсульство Турции в Казани в сотрудничестве с Министерством культуры Татарстана. «Великолепный век» представлен двадцатью одним реконструированным костюмом, включая облачение Мехмеда Завоевателя и наряд любимой жены правителя Сулеймана Хюррем. А специально для выставки в Казани коллекцию дополнили одеянием царицы Сююмбике.

«Великолепный век» с доставкой в Татарстан

По словам генерального консула Турции в Казани Исмета Эрикана, этой выставкой его соотечественники хотели согреть столицу Татарстана, в которую нагрянули холода. А еще она (в числе других мероприятий) приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Экспозиция должна была открыться в апреле, но из-за карантина ее пришлось отложить более чем на полгода.

— Большая часть представленных сегодня костюмов создана на теплой земле Антальи. Нельзя сказать точно, сколько времени потребовалось, чтобы создать каждый из них, но могу вас заверить, что много пота и слез вложено в эту работу. Мы показываем вам современные реплики костюмов, которые были в ходу у знати Османской империи. Для казанцев мы приготовили и сюрприз — интерпретацию наряда царицы Сююмбике. Конечно, это не настоящее ее историческое одеяние, но мы изучили множество литературы и записей об исторических костюмах Казанского ханства. Опирались на портреты правительницы, созданные художниками разных лет. Именной такой мы и увидели царицу Сююмбике. Все детали ее одежды, аксессуары, бисер, бусы и монетки для хаситэ (нагрудного украшения, — прим. ред.) созданы исключительно вручную, — рассказал господин Эрикан.

По словам генерального консула Турции в Казани Исмета Эрикана, этой выставкой его соотечественники хотели согреть столицу Татарстана, в которую нагрянули холода

На выставке «работают» актеры в облачениях тех лет. Консул объясняет это удобством для зрителей: с актерами можно сделать множество красивых фотографий. Выступая на открытии выставки, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева со смехом призналась, что перепутала высокого актера в царских одеждах с султаном Сулейманом из турецкого сериала «Великолепный век».

Дефиле и угощения в Казани не будет, зато Сююмбике — эксклюзив

Реконструкции оригинальных дворцовых османских костюмов созданы дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства — Института Олгунлашма из Антальи и Института Олгунлашма Сабанджи. Начальник отдела Управления непрерывного образования Министерства национального образования Турции Мераль Алтынкая рассказала корреспонденту «Реального времени», что выставка «гастролирует» по России уже три года — например, ее уже видели в Москве и Санкт-Петербурге:

— Мы рады, что наконец добрались и до Казани. В каждом городе выставки получились разными по костюмам и деталям. Как правило, они сопровождались дефиле — это, пожалуй, самый яркий момент экспозиции. Были и мастер-классы, и угощение национальными блюдами и напитками. К сожалению, пандемия и тут внесла свои коррективы, Казани мы не смогли показать всего этого. Но специально для вас наши дизайнеры создали костюм великой правительницы Сююмбике, который можно увидеть сразу же, войдя на выставку, справа от входа. Каждый костюм — это произведение искусства, трудно назвать его конкретную стоимость. Все, вплоть до тканей, создано и расшито вручную — даже кружева, бисер и стеклярус мастера изготавливали собственными руками!



Специально для выставки в Казани коллекцию дополнили одеянием царицы Сююмбике

Проводя экскурсию по выставке, представитель Института непрерывного образования Анталии Серпиль Эргюль тоже уделила особое внимание костюму татарской царицы. Она сообщила, что ее соотечественники понимают Сююмбике как «мать всего татарского народа». Костюм царицы выполнен из шелка, бархата, тафты, сатина, шифона, меха, парчи и домотканых полотен. Платье украшено аппликациями и нашивками из золотых и серебряных нитей, турецкой традиционной вышивкой, золотым шитьем и турецким кружевом ойя. Интересное решение предложили турецкие дизайнеры, соединив хаситэ с дамской сумочкой. По моде тех лет меховая оторочка накидки со спины украшена массивной «кистью». Серпиль Эргюль обратила внимание, что головной убор и сам костюм создавались по разным портретам Сююмбике, поэтому некоторое несоответствие можно уловить. Так, шапка сделана из войлока с кожаными элементами, украшена шифоновой фатой.

Костюм янычара — и для женщин

Женщины всех возрастов во все времена стремились эффектно выглядеть. Поэтому на выставке царит сплошной феминизм: почти все костюмы женские, включая адаптированный костюм янычара. Они в эпоху Османской империи носили головной убор, именуемый «берк», который изготавливался из белого войлока или фетра и украшался вышивкой. Конная же стража, как и остальные слуги во дворце, носили иные шапки — высокие, тоже белые и конусообразные. Берк — визитная карточка янычар, как и пояс с тюльпанами, вышитыми в технике диваль.

На выставке царит сплошной феминизм: почти все костюмы женские

Только один мужской костюм представлен зрителям выставки — наряд султана Мехмеда Завоевателя, который жил в XV веке. Если верить турецким реконструкторам, султан носил кафтан без рукавов из полосатой парчи с воротником из искусственного меха и красную шелковую нижнюю рубаху, отделанную золотой тесьмой и металлическими пуговицами. Этот костюм выставлен в центре всей экспозиции вместе с платьем султанши Хюррем. Его современные дизайнеры создали по портретам европейского художника, который изобразил жену правителя только по пояс. Поэтому юбку модельеры «додумывали» в соответствии с модой тех лет. Пряжка пояса костюма — точная копия аксессуаров, хранящихся в турецких музеях.



На выставке можно увидеть и два наряда балканских женщин — дело в том, что львиная доля площади Балкан несколько веков назад была под властью османов. Так, зеленый наряд Пирпири состоит из рубашки домотканого полотна, края ворота которой расшиты турецким кружевом, и атласных шаровар.

Выставка будет работать в «Манеже» целый месяц.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов