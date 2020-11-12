Адептов зазывали в «бассейн» и «баню»: в Татарстане будут судить опасных свидетелей

С подачи ФСБ и СК четверых последователей Иеговы из автограда отправили на скамью подсудимых

Инженер, слесарь и двое безработных обвиняются в организации в Набережных Челнах ячейки «Свидетелей Иеговы»*, запрещенных в России за экстремизм. По версии силовиков, эти старейшины вовлекали новых адептов, проводили собрания на конспиративных квартирах, распространяли экстремистскую литературу и насаждали придуманные за океаном запреты на переливание крови, службу в армии, участие в выборах и даже семейные праздники. Сами обвиняемые называют себя «жертвами политических репрессий». Им грозит до 10 лет колонии.

В Челнах насчитывалось около 900 «свидетелей»



Челнинским старейшинам иеговистов до преклонного возраста далеко. Младшему — Айдару Юльметьеву сейчас 27 лет, старшему — Ильхаму Каримову — 39. Оба числятся безработными. В отличие от 32-летнего слесаря Константина Матрашова и ведущего инженера производства филиала «Леони Рус» Владимира Мякушина. Последний недавно уволился, но уже получил статус самозанятого.

Всю четверку задержали и арестовали в мае 2018 года — через год после того, как религиозная организация «Свидетели Иеговы» со штаб-квартирой в США получила в России статус экстремистской, а ее деятельность была запрещена судом. По версии Следкома по РТ, обвиняемые старейшины запрет проигнорировали и перевели ликвидированную челнинскую ячейку в подполье.

Заметим, еще в 2015-м челнинские иеговисты смогли на собственные средства отстроить свой храм, он же «Зал Царства» — место для чтения молитв, сборов и лекций заезжих проповедников. Находился он в доме 6/10 поселка ГЭС, был оборудован видеокамерами и колонками, которые транслировали происходящее в зале по всему зданию — туалеты не были исключением.

По версии Следкома по РТ, обвиняемые старейшины запрет проигнорировали и перевели ликвидированную челнинскую ячейку в подполье. Фото Ирины Плотниковой

Согласно оперативным данным ФСБ, на момент запрета деятельности «Свидетелей» в 2017-м в автограде и близлежащих районах насчитывалось около 900 иеговистов.

Позже были приняты меры конспирации: собрания на квартирах проверенных адептов, не больше 20 человек, религиозные песни исполнять шепотом, чтоб соседи не услышали, переговоры и отчеты через мессенджеры с использованием условных обозначений. К примеру, подпольные квартиры получили условные названия «бассейн», «салон красоты», «спортзал», «баня» и прочее. Позднее и вовсе стали проводить встречи-онлайн.

«Вольно трактуют Библию и не признают Христа»

Обязательный атрибут собраний — коллективные молитвы и чтение изданных в США журналов «Сторожевая башня», включенных в федеральный список запрещенных экстремистских материалов в РФ.

— В этом списке находятся более 70 материалов, принадлежащих именно этой организации, — отмечал ранее доцент кафедры религиоведения КФУ Владимир Рогатин. — В основном затрагиваются вопросы, связанные с представлением о будущем — земли, мира и так далее, которые предполагают, что Иегова уничтожит все религии и государства...

Большое количество запретной литературы силовики изъяли на квартирах задержанных. В том числе — книги на татарском, также изданные в штаб-квартире иеговистов в США.

«Свидетели» верят в грядущий «конец света», который переживут лишь они. Внутри организации четкая иерархия и весьма строгие запреты. Запрещено пропускать собрания, отмечать дни рождения, Пасху, Рождество, национальные праздники. Запрещено носить и траур, и броскую одежду, украшения, прически, для женщин — табу на брюки. Адептам нельзя участвовать в выборах и служить в армии (обвиняемый Юльметьев по возрасту успел пройти альтернативную гражданскую службу), вступать в брак с «чужими», ухаживать без цели брака, курить, употреблять наркотики. Нельзя общаться с теми, кто исключен из организации, и вообще поддерживать мирские знакомства.

Русская православная церковь относится к этой организации как к секте, объяснял «Реальному времени» иеромонах Вячеслав (Шапоров), руководитель отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Казанской епархии:

— Они зомбируют людей, они настраивают их против традиционных конфессий. Там существует целая череда глупых и вредных для верующих запретов. Например, запрет на переливание крови. По сути, они не христиане, они очень вольно трактуют Библию и не признают Христа. Думаю, что они далеко не бедная организация, центр их находится в Америке, вот и делайте выводы, кто их финансирует.

Старейшин отправляют под суд повторно

При обысках у ныне обвиняемых были найдены и бланки с отказами от медицинского вмешательства, связанного с переливанием донорской крови. Еще одним вещдоком стали оперативные записи подпольных собраний 2017—2018 годов. На каждом из них с адептов собирали деньги на нужды местной ячейки. Деньги тратились на аренду помещений для проведения встреч, выезды на конференции и съезды «свидетелей» на территории других регионов России и за границей.

Обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) предъявили лишь одному из челнинских старейшин. По версии сотрудников 1-го отдела Следкома по РТ, за восемь месяцев подполья Владимир Маяшин собрал почти 300 тысяч рублей. В организации деятельности экстремистской ячейки (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) обвиняют всю четверку, максимальная санкция за данное преступление — до 10 лет лишения свободы.

Вину не один из фигурантов не признает. После 5 месяцев в СИЗО Верховный суд РТ отпустил старейшин под домашний арест, а в феврале 2019-го челнинский суд отказался продлевать эту меру пресечения. Так что своего суда «свидетели» ждут под подпиской о невыезде. Дела других иеговистов с родины КАМАЗов выделены в отдельное производство.

Заметим, что в первый раз перед Набережночелнинским горсудом Маяшин, Матрашов, Юльметьев и Каримов предстали еще в октябре 2019-го. Но дело после двух заседаний было возвращено в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений. Адвокаты указали на расхождения в копиях постановления о привлечении в качестве обвиняемого — текст врученного фигурантам документа отличался от подшитого в уголовное дело.



«Я не организатор, я просто верующий», — говорил тогда журналистам Ильхам Каримов. Константин Матрашов также настаивал, что ничего преступного не совершал: «Я земляк ваш, простой рабочий, на заводе работаю, верю в бога». Владимир Мякушин называл предъявленные ему действия вымыслом и оговором, а свое уголовное преследование — частью политических репрессий.

В первый раз перед Набережночелнинским горсудом Маяшин, Матрашов, Юльметьев и Каримов предстали еще в октябре 2019-го. Фото Сергея Афанасьева

В Казани под арестом четверо иеговистов

2 ноября Следком по РТ сообщил о направлении дела челнинских старейшин в Набережночелнинский суд. Дата старта процесса пока не назначена.

На сайте запрещенной в России организации обвиняемая четверка представлена с фото и краткими биографиями. Есть данные и по Казани: в январе 2020-го в столице Татарстана задержали около 15 «свидетелей», на арест привезли только троих. Андрей Бочкарев, подозреваемый по статье 282.2 УК РФ, сейчас находится в СИЗО; его жена Лейсан и Татьяна Обижествит — под домашним арестом по решению Вахитовского райсуда. Расследованием занимаются сотрудники ГСУ МВД Татарстана. 27 августа под стражу по ходатайству следователя УФСБ по РТ взяли и казанского врача-судмедэксперта Константина Санникова.

Первым в России реальный срок за организацию ячейки «свидетелей» получил иностранец. Датчанин Деннис Кристенсен был приговорен к 6 годам колонии общего режима в феврале 2019 года в Орле. Позднее такие же сроки получили двое жителей Крыма и фигурант из Томска. Общее число наказанных реальными сроками по стране — 12 человек, девять приговорены к уплате крупных штрафов в 500—700 тысяч рублей.

* Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.