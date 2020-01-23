В Казани суд избрал меру пресечения троим членам «Свидетелей Иеговы»

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения трем жителям, обвиняемым в организации деятельности запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» в столице Татарстана.

По версии следствия, с марта 2018 года и до момента задержания они организовали и принимали участие в деятельности «Свидетелей Иеговы».

Так, две жительницы Казани 1962 и 1981 года рождения помещены под домашний арест по решению суда 21 января.

Также 20 января был заключен под стражу местный житель по тому же обвинению, передает «Интерфакс».