В Казани суд избрал меру пресечения троим членам «Свидетелей Иеговы»
Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения трем жителям, обвиняемым в организации деятельности запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» в столице Татарстана.
По версии следствия, с марта 2018 года и до момента задержания они организовали и принимали участие в деятельности «Свидетелей Иеговы».
Так, две жительницы Казани 1962 и 1981 года рождения помещены под домашний арест по решению суда 21 января.
Также 20 января был заключен под стражу местный житель по тому же обвинению, передает «Интерфакс».ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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