В Челнах стартовал суд над «Свидетелями Иеговы» — видео

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Набережночелнинский суд в закрытом режиме начал рассматривать дело в отношении членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин, все обвиняются в организации экстремистской деятельности. Участников задержали весной 2017 года. Подозреваемые изначально были помещены в СИЗО, а через полгода меру пресечения изменили на домашний арест.

«Меня обвиняют в экстремизме. Я нормальный гражданин, можно сказать, земляк ваш, работаю на заводе простым рабочим. Верю в Бога, у меня вера есть своя, личная», — сказал один из обвиняемых.



Напомним, Минюст РФ в августе 2017 года внес «Свидетелей Иеговы» в перечень экстремистских и ликвидировал все филиалы запрещенной организации в стране.