Более 70% предпринимателей Нижнекамска до сих пор не определились с новым видом налога

А задолженность населения Нижнекамского района по имущественным налогам превысила 80 млн рублей

Нижнекамцы довольно неохотно платят налоги на землю, транспорт и имущество, заявили сегодня на совещании в мэрии города. Между тем эти три налога составляют практически основу городского бюджета. Не вызывает оптимизма у налоговой службы и нежелание предпринимателей Нижнекамска выбрать новую систему налогообложения, которая заменит им ЕНВД.

Дефицита койко-мест нет

Последние сутки добавили в общую сводку заболевших коронавирусом в НМР еще двух человек. Сейчас в ковид-госпитале на лечении находятся 289 пациентов. Опасаться нехватки больничных мест, как заверили сегодня на «деловом понедельнике», не стоит. Количество коечных мест в госпитале рассчитано на 300 пациентов и при необходимости может быть увеличено. Также согласно рекомендациям Минздрава России готовится дополнительный резерв еще на 100 койко-мест.

Те заболевшие, кому предписано амбулаторное лечение, то есть на дому, будут бесплатно получать необходимые медикаменты непосредственно в поликлинике, но только после постановки диагноза.

Опасаться нехватки больничных мест, как заверили сегодня на «деловом понедельнике», не стоит. Фото Рината Назметдинова

Нижнекамцы задолжали налоговой

Между тем налоговая инспекция Нижнекамска продолжает кампанию по сбору с населения налогов на имущество, землю и транспорт за 2019 год, которые необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Общая сумма имущественных сборов, которая должна пополнить городской и татарстанский бюджеты, составляет почти полмиллиарда рублей. Именно имущественные налоги, по словам начальника налоговой инспекции Нижнекамска Айдара Байрамова, с каждым годом приобретают все большее значение при пополнении республиканской казны.

Нижнекамцам разослали порядка 168 тысяч уведомлений, из которых более 101 тыс. — по почте, остальная часть — через «личный кабинет» сайта ФНС. И по данным главного налогового инспектора НМР, жители города и района не спешат платить налоги: за месяц до завершения кампании сумма сборов составила всего 35% — 173 млн руб., за 10 месяцев в целом от населения поступило чуть больше 215 млн рублей. Кроме жителей Нижнекамска, заметил Байрамов, самый низкий процент собираемости демонстрируют жители Камских Полян и Афанасовского сельского поселения.

Самый «провальный» показатель — налог на транспорт. По нему от нижнекамцев не поступило порядка 40% начислений — почти 165 млн рублей. Мзду за владение имуществом, то есть квартирой, уплатили лишь 30% налогоплательщиков — из начисленных 176 млн руб. поступило 54 млн. Помимо уплаты вновь начисленных налогов, у жителей НМР есть задолженность и за предыдущие годы — сумма приблизилась к 82 млн рублей.



Налоговая инспекция Нижнекамска продолжает кампанию по сбору с населения налогов на имущество, землю и транспорт за 2019 год. Фото nalog.ru

Чтобы повысить процент собираемости налога, фискальные органы обязали три крупных предприятия Нижнекамска еженедельно представлять информацию о численности сотрудников, уплативших имущественные налоги. Помимо этого, памятки о том, что пора платить налоги, расклеены в лифтах, городском транспорте, на проходных заводов. Однако должного воздействия принимаемые налоговиками меры пока не возымели.

Еще один способ взыскать заложенность — обращение в службу судебных приставов, которая возбудила почти 3,4 тысячи исполнительных производств на 40 млн руб., из них 14 млн руб. уже перечислены налоговым органам Нижнекамска.

Предпринимателям грозит «общий режим»

Опасение в налоговой инспекции НМР вызывает и беспечность предпринимателей в вопросе выбора нового вида налогового обложения, который придет на смену ЕНВД, так называемому налогу на «вмененку». Согласно изменениям в налоговом законодательстве, с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход утратит свою силу. Вместо него на выбор предпринимателям предлагают выбрать четыре вида налогообложения:

общий режим (10% или 20% — НДС, 20% — налог на прибыль (13% НДФЛ) — для ИП и юрлиц;

упрощенная система, для тех предпринимателей, чей годовой доход не превышает 200 млн руб.;

патентная система — ставка налога всего 6%, но для тех, чей доход за год не превышает 60 млн рублей; для ИП: средняя численность работников — не более 15 человек;

и налог на профессиональный доход (он же налоговый режим для самозанятых): для физлиц — 4% при получении дохода, для юрлиц — 6%, при этом за год доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

За оставшиеся 1,5 месяца до конца года выбор нового вида налога не сделали аж 72% предпринимателей, посетовал начальник налоговой Айдар Байрамов. Фото youtube.com

В Нижнекамске налог на вмененный доход сегодня выплачивают более 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, из которых порядка 700 совмещают ЕНВД и упрощенную систему. И лишь 12 из них подали заявление о переходе на «упрощенку», всего трое — о том, что будут платить налог на профдоход. За оставшиеся 1,5 месяца до конца года выбор нового вида налога не сделали аж 72% предпринимателей, посетовал начальник налоговой Айдар Байрамов. Если все останется без изменений, то всех их автоматически переведут на общий режим налогообложения, добавил он.

