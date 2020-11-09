Более 70% предпринимателей Нижнекамска до сих пор не определились с новым видом налога
А задолженность населения Нижнекамского района по имущественным налогам превысила 80 млн рублей
Нижнекамцы довольно неохотно платят налоги на землю, транспорт и имущество, заявили сегодня на совещании в мэрии города. Между тем эти три налога составляют практически основу городского бюджета. Не вызывает оптимизма у налоговой службы и нежелание предпринимателей Нижнекамска выбрать новую систему налогообложения, которая заменит им ЕНВД.
Дефицита койко-мест нет
Последние сутки добавили в общую сводку заболевших коронавирусом в НМР еще двух человек. Сейчас в ковид-госпитале на лечении находятся 289 пациентов. Опасаться нехватки больничных мест, как заверили сегодня на «деловом понедельнике», не стоит. Количество коечных мест в госпитале рассчитано на 300 пациентов и при необходимости может быть увеличено. Также согласно рекомендациям Минздрава России готовится дополнительный резерв еще на 100 койко-мест.
Те заболевшие, кому предписано амбулаторное лечение, то есть на дому, будут бесплатно получать необходимые медикаменты непосредственно в поликлинике, но только после постановки диагноза.
Нижнекамцы задолжали налоговой
Между тем налоговая инспекция Нижнекамска продолжает кампанию по сбору с населения налогов на имущество, землю и транспорт за 2019 год, которые необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Общая сумма имущественных сборов, которая должна пополнить городской и татарстанский бюджеты, составляет почти полмиллиарда рублей. Именно имущественные налоги, по словам начальника налоговой инспекции Нижнекамска Айдара Байрамова, с каждым годом приобретают все большее значение при пополнении республиканской казны.
Нижнекамцам разослали порядка 168 тысяч уведомлений, из которых более 101 тыс. — по почте, остальная часть — через «личный кабинет» сайта ФНС. И по данным главного налогового инспектора НМР, жители города и района не спешат платить налоги: за месяц до завершения кампании сумма сборов составила всего 35% — 173 млн руб., за 10 месяцев в целом от населения поступило чуть больше 215 млн рублей. Кроме жителей Нижнекамска, заметил Байрамов, самый низкий процент собираемости демонстрируют жители Камских Полян и Афанасовского сельского поселения.
Самый «провальный» показатель — налог на транспорт. По нему от нижнекамцев не поступило порядка 40% начислений — почти 165 млн рублей. Мзду за владение имуществом, то есть квартирой, уплатили лишь 30% налогоплательщиков — из начисленных 176 млн руб. поступило 54 млн. Помимо уплаты вновь начисленных налогов, у жителей НМР есть задолженность и за предыдущие годы — сумма приблизилась к 82 млн рублей.
Чтобы повысить процент собираемости налога, фискальные органы обязали три крупных предприятия Нижнекамска еженедельно представлять информацию о численности сотрудников, уплативших имущественные налоги. Помимо этого, памятки о том, что пора платить налоги, расклеены в лифтах, городском транспорте, на проходных заводов. Однако должного воздействия принимаемые налоговиками меры пока не возымели.
Еще один способ взыскать заложенность — обращение в службу судебных приставов, которая возбудила почти 3,4 тысячи исполнительных производств на 40 млн руб., из них 14 млн руб. уже перечислены налоговым органам Нижнекамска.
Предпринимателям грозит «общий режим»
Опасение в налоговой инспекции НМР вызывает и беспечность предпринимателей в вопросе выбора нового вида налогового обложения, который придет на смену ЕНВД, так называемому налогу на «вмененку». Согласно изменениям в налоговом законодательстве, с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход утратит свою силу. Вместо него на выбор предпринимателям предлагают выбрать четыре вида налогообложения:
- общий режим (10% или 20% — НДС, 20% — налог на прибыль (13% НДФЛ) — для ИП и юрлиц;
- упрощенная система, для тех предпринимателей, чей годовой доход не превышает 200 млн руб.;
- патентная система — ставка налога всего 6%, но для тех, чей доход за год не превышает 60 млн рублей; для ИП: средняя численность работников — не более 15 человек;
- и налог на профессиональный доход (он же налоговый режим для самозанятых): для физлиц — 4% при получении дохода, для юрлиц — 6%, при этом за год доход не должен превышать 2,4 млн рублей.
В Нижнекамске налог на вмененный доход сегодня выплачивают более 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, из которых порядка 700 совмещают ЕНВД и упрощенную систему. И лишь 12 из них подали заявление о переходе на «упрощенку», всего трое — о том, что будут платить налог на профдоход. За оставшиеся 1,5 месяца до конца года выбор нового вида налога не сделали аж 72% предпринимателей, посетовал начальник налоговой Айдар Байрамов. Если все останется без изменений, то всех их автоматически переведут на общий режим налогообложения, добавил он.
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