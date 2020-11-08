Видео недели: бескабинный беспилотник КАМАЗа, спасение поезда в Роттердаме и популярное в YouTube
Лучшие видео за неделю
КАМАЗ запустит в производство «Челнок»
На этой неделе КАМАЗ показал видео испытаний своего беспилотного грузовика, у которого нет кабины. Машина получила название «КАМАЗ-3373 Челнок». Челнинский автогигант уже получил патент и намеревается в ближайшее время запустить серийное производство машины. The future is now.
Спасительные хвосты китов
В начале недели мировые СМИ облетели видео из Роттердама. Там поезд метро, проходя по надземной линии, выкатился за пределы станции и готов был рухнуть с высоты восьми метров. Удержала его современная скульптура — торчащие из земли хвосты китов. Поезд так и повис над землей. Машинист спасся. Больше никого в поезде не было.
Самый просматриваемый ролик
На этой неделе клип Despasito впервые за 3 года уступил место самого популярного ролика на YouTube. Теперь на видеохостинге новый лидер — детский ролик Baby Shark Dance канала Pinkfong. Догнать его теперь будет непросто, видео набрало уже почти 7,1 млрд просмотров.
Очереди из катафалков в Казани
Одним из самых резонансных роликов из Казани за эту неделю стало видео с очередью из катафалков возле морга седьмой горбольницы. Его активно обсуждали в соцсетях и вставляли в свои подборки различные блогеры за пределами Татарстана.
В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили, что морг больницы №7 обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.
Кандидаты в президенты США
Подсчет голосов после выборов президента США затянулся на несколько дней. За это время идущие ноздря в ноздрю кандидаты от Республиканской и Демократической партий успели несколько раз заявить о своей безоговорочной победе, обвинить друг друга в фальсификациях и манипуляциях, а также пообещать судебные разбирательства в случае проигрыша.
Представляющий республиканцев Дональд Трамп на пресс-конференции говорил, что у него пытаются украсть выборы.
Кандидат от демократов Джозеф Байден также выступил с обращением и объявил, что по итогам возьмет не менее 300 голосов выборщиков.
ФСБ задерживает исламистов
В ФСБ показали, как в Татарстане задерживались участники запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Следствие считает, что ячейка была организована в 2015 году. В итоге пятеро членов были арестованы по обвинению в создании и участии в террористическом сообществе.
Пожар в Твери
В Твери произошел очень крупный пожар на территории предприятия по производству полиэтиленовой пленки. Его площадь составила 5 000 кв. м. Одно из промышленных зданий рухнуло. Тушить огонь пришлось несколько часов.
Уфимский батыр протащил «Боинг»
Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд протащив за собой в уфимском аэропорту «Боинг» весом около 36 тонн.
Татарская «угадай-ка»
Проект TatarTell наконец выпустил снятый 2 месяца назад ролик с татарскими деятелями культуры, угадывающими песни на татарском о Казани и республике. В ролике принял участие и автор «Реального времени» Радиф Кашапов.
Лондон ушел на карантин
Великобритания ввела второй локдаун за год. В стране снова закрылось большинство магазинов, весь общепит и многие предприиятия. Судя по видео телеканала Euronews, улицы Лондона снова пусты, люди почти не выходят на улицы. Похоже, что коронавирус еще крепко держит мир в своих клешнях.
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