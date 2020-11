Видео недели: бескабинный беспилотник КАМАЗа, спасение поезда в Роттердаме и популярное в YouTube

Лучшие видео за неделю

КАМАЗ запустит в производство «Челнок»

На этой неделе КАМАЗ показал видео испытаний своего беспилотного грузовика, у которого нет кабины. Машина получила название «КАМАЗ-3373 Челнок». Челнинский автогигант уже получил патент и намеревается в ближайшее время запустить серийное производство машины. The future is now.

Спасительные хвосты китов

В начале недели мировые СМИ облетели видео из Роттердама. Там поезд метро, проходя по надземной линии, выкатился за пределы станции и готов был рухнуть с высоты восьми метров. Удержала его современная скульптура — торчащие из земли хвосты китов. Поезд так и повис над землей. Машинист спасся. Больше никого в поезде не было.

Самый просматриваемый ролик

На этой неделе клип Despasito впервые за 3 года уступил место самого популярного ролика на YouTube. Теперь на видеохостинге новый лидер — детский ролик Baby Shark Dance канала Pinkfong. Догнать его теперь будет непросто, видео набрало уже почти 7,1 млрд просмотров.

Очереди из катафалков в Казани

Одним из самых резонансных роликов из Казани за эту неделю стало видео с очередью из катафалков возле морга седьмой горбольницы. Его активно обсуждали в соцсетях и вставляли в свои подборки различные блогеры за пределами Татарстана.

В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили, что морг больницы №7 обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

Кандидаты в президенты США

Подсчет голосов после выборов президента США затянулся на несколько дней. За это время идущие ноздря в ноздрю кандидаты от Республиканской и Демократической партий успели несколько раз заявить о своей безоговорочной победе, обвинить друг друга в фальсификациях и манипуляциях, а также пообещать судебные разбирательства в случае проигрыша.

Представляющий республиканцев Дональд Трамп на пресс-конференции говорил, что у него пытаются украсть выборы.

Кандидат от демократов Джозеф Байден также выступил с обращением и объявил, что по итогам возьмет не менее 300 голосов выборщиков.

ФСБ задерживает исламистов

В ФСБ показали, как в Татарстане задерживались участники запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Следствие считает, что ячейка была организована в 2015 году. В итоге пятеро членов были арестованы по обвинению в создании и участии в террористическом сообществе.

Пожар в Твери

В Твери произошел очень крупный пожар на территории предприятия по производству полиэтиленовой пленки. Его площадь составила 5 000 кв. м. Одно из промышленных зданий рухнуло. Тушить огонь пришлось несколько часов.

Уфимский батыр протащил «Боинг»

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд протащив за собой в уфимском аэропорту «Боинг» весом около 36 тонн.

Татарская «угадай-ка»

Проект TatarTell наконец выпустил снятый 2 месяца назад ролик с татарскими деятелями культуры, угадывающими песни на татарском о Казани и республике. В ролике принял участие и автор «Реального времени» Радиф Кашапов.

Лондон ушел на карантин

Великобритания ввела второй локдаун за год. В стране снова закрылось большинство магазинов, весь общепит и многие предприиятия. Судя по видео телеканала Euronews, улицы Лондона снова пусты, люди почти не выходят на улицы. Похоже, что коронавирус еще крепко держит мир в своих клешнях.