«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 21-я: Киров

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в двадцать первом выпуске нашего проекта, пройдемся по улице Казанской в Кирове.



В отличие от десятков Казанских, расположенных в частном секторе и находящихся на окраинах российских и зарубежных городов, одноименная улица в Кирове располагается совсем близко к историческому центру города, имеет историю в два с половиной века и может показать нам много интересного. В 80-х годах XVIII века, когда Вятка (так тогда назывался Киров) стала губернским городом, и появилась здесь эта улица. Правда, называлась она тогда Хлыновицкой. «Казанское» название ей дали в 1812. В XIX веке это была самая что ни на есть центральная улица Вятки — по ней проходила одна из границ Соборной площади, здесь стояли купеческие лавки, церкви, часовни и прекрасные соборы.

Революция отобрала у Казанской не только изрядную часть архитектурного облика, но и название: с 1918 по 1928 годы она была носила имя Льва Троцкого, потом называлась улицей Большевиков, и только с 2012 года вновь стала Казанской.



Итак, начнем? Вот так выглядит перекресток улиц Заводской, Казанской и Профсоюзной, откуда и начинается интересующий нас маршрут.

Слева — сквер, там есть даже смотровая площадка. Справа — типовые многоэтажки, магазины и учреждения. Вполне обыкновенный городской пейзаж. Зелено, миленько.

Вот здесь тропка, ведущая к смотровой площадке, а здание следом — Центральный архив Кировской области. Параллельно Казанской идет набережная, так что широте размаха пейзажа не удивляйтесь: дальше там — только Вятка.

Идем дальше. Дальше становится довольно буднично. Мусорные баки, дорожные знаки, угрожающие нам эвакуатором, обычные многоэтажки.

Здесь этажность резко снижается.

Выглядит всё вполне уютно: зелено, прогулочно, без особой помпы. Обратите внимание на разношерстные лоджии и оформление окон. А теперь представьте наличие такого же дома, выходящего фасадом куда-нибудь на Большую Красную. Представили? Вот и мы не смогли.

Это бело-голубое великолепие принадлежит, конечно же, Газпрому. Тут располагается местное представительство «Межрегионгаза».

И очень, очень скромно на его фоне выглядит территориальное управление Первомайского административного района, где и находится наша Казанская улица. Вон оно — маленькое, серенькое, под флагом. Даже неудобно как-то.

А вот тут Казанская пересекается с улицей Розы Люксембург. Нам это сильно напоминает Кировский район Казани — по атмосфере, уюту и разношерстности застройки.

Здесь у нас снова сквер, где недавно установили фонтан «Парящий камень».

На перекрестке с улицей МОПРа стоит очень заковыристое здание.

Разительный контраст. Отдельное внимание — на вывеску. Каких-каких лиц здесь обслуживают?

Здание на Казанской, 55 относится к XIX веку и входит в список градоформирующих объектов. Правда, подробную историю этого здания навскидку найти не нашлось.

Слева видим зеленую зону: это начинается большой исторический участок городских общественных пространств: Раздерихинский сквер, а дальше — Александровский сад. Сквер расположен на берегу одноимённого оврага, в котором, по преданию, в 1412 году произошла битва между вятчанами и устюжанами. Причины конфликта до сих пор доподлинно неизвестны, но инцидент запомнился как убийство одних православных другими. В память об этой битве на берегу оврага была построена часовня во имя архангела Михаила. Сначала она была деревянная, в XIX веке обветшала и была заменена на нарядную каменную версию, но в 1925 году пала жертвой большевистского богоборчества. Часовню восстановили в 1999 году — практически в том же самом виде, в котором она была возведена в камне.

А напротив этой часовни улица Казанская выглядит очень атмосферно: тут старинные особнячки соседствуют с явными новоделами, причем смешано всё в трогательном беспорядке.

Обратите внимание на рекламу сауны на доме №63: фотографии сделаны летом 2020 года, так что перед нами примета времени...

А вот дом №65 по Казанской — историческая достопримечательность. Небольшой двухэтажный полукаменный дом, построенный в 1852 г. священником Г. Котлецовым, известен тем, что здесь провел свои детские годы Владимир Михайлович Бехтерев — выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основатель Санкт-Петербургского психоневрологического института. Именно в этот дом в 1865 году переехала семья Бехтеревых из Елабужского уезда, купив его за 2 тысячи рублей.

Дальше Казанская идет мимо Александровского сада, который следует за Раздерихинским оврагом. Городской публичный сад здесь обустроили осенью 1825 года, после того, как Вятку навестил император Александр I. Для прогулок сад открыли 30 августа 1835 г., а в декабре 1835 г. с позволения императора сад получил название «Александровский». Но не в честь самого царя, а в честь его сына — тоже Александра, но II. Ансамбль Александровского сада и поныне считается одним из лучших произведений парковой архитектуры провинциального классицизма. Но нам всей этой красоты не видно — в сад мы не спускаемся. Зато видно надувные конструкции для детского отдыха.

Целый квартал по улице Казанской (от Преображенской до Пятницкой) занимают дома Спасского собора (ул. Казанская 67, 69, 71). Все они были построены в XIX веке разными архитекторами для служителей собора, и каждый имеет персональную историю жизни. Например, вот этот дом обращает на себя внимание великолепным четырехколонным портиком, взметнувшимся ввысь. Особняк с колоннами принадлежал семье Фармаковских, а потом был связан с историей вятского просвещения. В 1859 году здесь находилось только что созданное женское училище 1-го разряда реорганизованное позже в женскую гимназию. Она стала главным учебным заведением для вятских девушек. В 1918 году этот дом был национализирован и отдан новыми властями «под квартиры» детскому дому и сотрудникам ГУБОНО.

А прямо напротив находится стадион «Динамо». И выглядит его входная группа, прямо скажем, неприветливее некуда. До 1917 года на месте стадиона была центральная городская площадь — Кафедральная. В 1918 году ее переименовали в Советскую, здесь были многолюдные митинги, а потом начали захоранивать погибших командиров и комиссаров Красной Армии. В 1920-х обелиск погибшим и захоронения перенесли чуть дальше, а на Советской площади обустроили первый стадион, маленький и скромный. Но уже к 1932 году стадион расширили до стандартных размеров.

Ровно напротив стадиона — еще один памятник, дом Гусева, №73 по улице Казанской. Он был построен в 1812 г. по проекту губернского архитектора М. А. Анисимова. Главный фасад дома до революции был обращен в сторону Кафедральной площади (а теперь — стадиона). Этот дом принадлежал одному из самых крупных богатеев Вятки — купцу Якову Гусеву. Доходность участка и домов Гусева в районе перекрестка Преображенской и Казанской улиц в 1830-е годы оценивалась в 14500 рублей, это была одна из самых дорогих усадеб в городе. Кировский краевед Е. Д. Петряев писал, что в доме Гусева существовал «иной мир — мир стяжательства. Дом был известен шикарными обедами. О таких обедах Салтыков-Щедрин писал, что они только для того и делались, чтобы «казну обворовать поделикатнее». На рубеже веков это был доходный дом (где квартировали в том числе и революционеры), в советское время тут была пивная, получившая в народе название «Железка» или «Железяка».

Прямо перед нами открывается прекрасный вид на Спасский собор. Каменный Спасский собор был построен в XVII веке на месте обветшавшей деревянной Троицкой церкви, но простоял он недолго, около шестидесяти лет. После пожара 1757 г. храм разобрали, и на его месте в 1764 — 1767 гг. был воздвигнут новый величественный собор, в верхнем храме которого находился чудотворный образ Христа Спасителя. Эта постройка и сохранилась в несколько измененном виде до наших дней.

А напротив собора наблюдается вот такая радужная солянка:

Но собор все-таки замечательный. Только средства на его реставрацию собираются очень уж топорным способом (обратите внимание на растяжку прямо на фасаде здания).

Улица опять изгибается. Двигаемся дальше.

Вот как чудесно выглядит перекресток Казанской и Спасской (со стороны Спасской). Это было самое сердце старой Вятки, центральнее некуда. Обратите внимание на скругленные дома по углам.

А Казанская дальше двигается вот так: справа — зеленая зона, слева — стадион «Трудовые резервы».

Вот еще один исторический памятник: дом Окулова. Каменный двухэтажный дом на углу современных улиц Горбачева и Казанской — старейший из сохранившихся обывательских домов южнее Засорного оврага. Ранней весной 1795 г. на юго-восточном углу перекрёстка было отведено место для постройки каменного дома и двух деревянных флигелей, и к осени дом был построен. Заказчиком строительства выступил богатый чиновник, асессор вятской казенной палаты Мартын Трофимович Окулов. Сегодня это здание принадлежит техникуму молочной промышленности.

Дальше мы видим, как перемежаются старина и новостройки (правда, невысокие и непомпезные) — здесь исторический центр Кирова показывает свое не очень заштукатуренное лицо, но выглядит все равно очень уютно и трогательно.

Ведь правда?

А вот усадьба купцов Алцыбеевых и Ермолиных, в которой сейчас квартирует Вятское художественное училище:

И дальше в том же духе: старинные дома соседствуют с новыми комфортабельными зданиями.

Здание гостиницы «Губернская» — 1918 года постройки. Красиво!

А потом улица Казанская перерезает два парка. Первый — «Мультилэнд».

В этом парке притаилась городская филармония.

И парк имени Гагарина.

Зелеными зонами историческое сердце Кирова отграничивается от другой, современной части улицы. И выглядит она здесь вполне буднично.

И продолжает таковой оставаться до самого конца (но господи, что же здесь сделали с асфальтом, варвары!).

Хотя эклектики и здесь хватает.

Мамочки.

Но когда асфальт сделают, вид на этом спуске будет наверняка головокружительным! А пока — блеск и нищета в одном флаконе. И никаких толп невест вокруг свадебных салонов пока не наблюдается. Зато наблюдается грязь в количествах, достойных средневекового Парижа.

А дальше вновь идет одноэтажная Казанская — примерно такая, к каким мы привыкли в предыдущих выпусках проекта.

Заканчивается всё вот здесь и вот так, переходом в переулок Блюхера и непролазной грязью.

Эта Казанская нас и удивила, и заинтересовала, и порадовала. Согласитесь, было интересно?

