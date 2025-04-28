В Казани остановили троллейбусы и изменили схему движения трамваев из-за повреждения

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на улице Гаврилова произошло повреждение контактной сети, затронувшее троллейбусное и трамвайное движение. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В связи с инцидентом приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 2 и 13. Движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7 временно изменено и осуществляется через улицы Халитова и Саид-Галеева.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аварийные службы предприятия оперативно выехали на место происшествия и проводят работы по восстановлению контактной сети.

Рената Валеева