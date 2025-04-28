Власти КНДР сообщили об отправке войск в Россию

КНДР официально заявила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Соответствующее заявление ЦВК было опубликовано в «Нодон Синмун». Об этом пишет РИА «Новости».

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.

— Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения, — подчеркнули в ЦВК.

Напомним, в России одобрен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Так, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную и иную помощь.

18 июня прошлого года Путин посетил КНДР. Там прошли российско-корейские переговоры, на которых политики обсудили международную повестку и пути восстановления гуманитарных связей, а также вопросы безопасности и сотрудничества в различных сферах.

Рената Валеева