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Министр обороны Индонезии посетит Москву для участия в параде Победы

09:05, 28.04.2025
Министр обороны Индонезии посетит Москву для участия в параде Победы
Фото: Реальное время

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин возглавит официальную делегацию своей страны на параде в честь Дня Победы в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

В МИД России также подчеркнули, что многие лидеры стран Азии приглашены на парад Победы.

Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них — премьер-министр Индии Нарендра Моди. Подробнее о других иностранных гостях на параде — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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