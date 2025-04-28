Министр обороны Индонезии посетит Москву для участия в параде Победы
Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин возглавит официальную делегацию своей страны на параде в честь Дня Победы в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».
В МИД России также подчеркнули, что многие лидеры стран Азии приглашены на парад Победы.
Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них — премьер-министр Индии Нарендра Моди. Подробнее о других иностранных гостях на параде — в материале «Реального времени».
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