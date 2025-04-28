Рустам Минниханов представил Татарстан на «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», проходящей в Ташкенте. Форум собрал более 10 тыс. участников, среди которых руководители органов власти, представители бизнеса, инженеры и технологи со всего мира. В общей сложности на выставке представлены более 30 стран.

Татарстан представил свой стенд, демонстрирующий инновационный потенциал республики. В рамках выставки свою продукцию презентуют ведущие предприятия региона, такие как Казанский вертолетный завод, КМПО (Казанское моторостроительное производственное объединение), технополис «Химград», КИП «Мастер» (Камский индустриальный парк), «Татнефть-Пресскомпозит», «Эйдос Медицина» и ПАО «КАМАЗ».

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Ранее Минниханов подписал несколько соглашений о намерении реализовать инвестиционные проекты. Среди них — производство алюминиевого порошка и автофильтров.

Рената Валеева